Je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de celui-ci.

Paulo Costa et Israel Adesanya sont sur le point de se heurter pour le titre des poids moyens à l’UFC 253 le 19 septembre. Il y a eu du mauvais sang pendant des mois, cependant, car les deux se sont tirés dessus assez souvent avec des insultes. Adesanya et Costa n’ont jamais eu peur de devenir bizarres avec leur discours de trash – est-ce que les «bras de dinosaures» sont vraiment une insulte? – mais la dernière vidéo promotionnelle de Costa considère le gâteau comme la chose la plus étrange que j’aie jamais vue.

Dans la vidéo ci-dessous, différentes époques de Paulo Costa – la phase des pointes givrées était ma préférée – lorgnez sur le visage d’Israel Adesanya photographié sur diverses femmes … je pense? Je ne sais pas exactement ce qui se passe ici, mais c’est vraiment étrange.

À mon avis, la seule promo qui peut concourir est la légendaire mauvaise prise de Jeff Monson avant son combat avec Mark Kerr.

Outre l’étrangeté, il y a de vraies raisons d’être enthousiasmé par Adesanya contre Costa. Les deux athlètes sont invaincus en MMA professionnel, et c’est un incroyable choc des styles. Adesanya est rangy et lisse, un combattant précis avec beaucoup de profondeur dans son jeu. Pendant ce temps, Costa est un cogneur agressif, un attaquant combiné imposant qui jette de la chaleur et fait pression sur ses adversaires jusqu’à ce qu’ils se couchent.

Zabit Magomedsharipov a lancé les dés et a tenté de convaincre Alexander Volkanovski de remplacer Yair Rodriguez … cela ne s’est pas produit.

Je suis le champion, pas le combattant de remplacement, mais j’espère que vous trouverez un match dès que possible, alors il y a de fortes chances que je vous revoie plus tard cette année. https://t.co/QCzsEEpi0I – Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 5 août 2020

De plus, Zabit n’est pas content que Rodriguez se retire une troisième fois, et il est difficile de lui en vouloir.

C’est drôle que j’ai signé un accord de combat il y a quelques semaines, Yair ne l’a jamais fait, l’UFC n’a jamais annoncé officiellement l’événement principal.

Deux options:

1. UFC jouant à des jeux

2. Yair n’a pas de couilles – Zabit Magomedsharipov (@zabeast_mma) 5 août 2020

Une superbe œuvre d’art de fan célébrant une confrontation assez légendaire (même si unilatérale):

Je suis heureux de voir Daniel Pineda de retour à l’UFC. On peut toujours lui faire confiance pour monter un spectacle, et sa récente course à la PFL a été assez violente!

J’ai grandi avec cinq frères et sœurs et les sœurs étaient toujours plus dangereuses:

Derrick Lewis est-il l’homme le plus drôle de la liste?

Les combats peuvent changer votre vie … et vos métacarpiens!

One Championship propose-t-il des tests de dépistage de drogues? Envoyer Amir Aliakbari et attendre les résultats des tests est un moyen de le découvrir!

Le soi-disant crochet gauche parfait, une désignation que je ne conteste pas!

Il y a trois ans, Lomachenko est entré dans la matrice …

Il y a 3 ans aujourd’hui, Vasyl Lomachenko a conservé le titre WBO des super poids plume avec un affichage fantastique qui a forcé Miguel Marraga à se retirer sur son tabouret. C’était le troisième combat d’affilée où son adversaire ne sortait pas de son coin #NoMasChenko pic.twitter.com/LBkwQyDsOS – Steve Boxman (@SteveBoxman) 5 août 2020

Le Rocher de Guatape en Colombie (qui accueille les visiteurs!).

