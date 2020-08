Image via Essentially Sports

Le prochain match d’exhibition entre les légendes de la boxe poids lourds Mike Tyson et Roy Jones Jr. a été reporté à plus tard cette année.

Tyson et Jones Jr. devaient se battre dans un match d’exhibition très attendu le 12 septembre, mais le combat n’aura plus lieu à cette date. Selon un rapport de Mike Coppinger de ., le combat entre Tyson et Jones Jr. a été reporté. Selon le scribe, la nouvelle date provisoire pour une nouvelle réservation est le 28 novembre.

L’exposition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., prévue le 12 septembre à Carson, en Californie, a été reportée, selon des sources à .. La nouvelle date provisoire pour l’événement est le 28 novembre. – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 9 août 2020

L’exposition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., prévue le 12 septembre à Carson, en Californie, a été reportée, selon des sources à .. La nouvelle date provisoire pour l’événement est le 28 novembre.

Selon un rapport de The Ring, l’équipe de Tyson estime que reporter l’événement à plus tard dans l’année aidera à maximiser les revenus. L’événement devrait être vendu à la carte via l’application Triller. Le rapport indique également qu’il existe encore des problèmes concernant la question de la coiffure et des tests de dépistage de drogues. De plus, les camps s’inquiètent de la signification d’une session de combat difficile et de la mesure dans laquelle les combattants peuvent aller avec leurs attaques.

Tyson devait faire son retour sur le ring de boxe après 15 ans de retraite. Aujourd’hui âgé de 54 ans, Tyson partage des vidéos de son entraînement où il ressemble à une machine absolue malgré son âge. Aussi folle que soit l’idée de voir Tyson se battre à nouveau, les fans et les médias auraient sans aucun doute un intérêt massif pour le combat. Cela n’arrivera pas en septembre maintenant, mais peut-être que le combat peut être réservé pour novembre. Bien sûr, compte tenu de certaines préoccupations, ce combat sera peut-être plus difficile à mener à bien qu’il ne le semblait initialement.

Pensez-vous que Mike Tyson contre Roy Jones Jr. se produira même?