Austin LindbergESPN FC

Il ne reste que trois matches dans le tournoi de retour de la MLS, avec l’Union de Philadelphie, les Portland Timbers, l’Orlando City SC et le Minnesota United FC se qualifiant pour les demi-finales qui se joueront mercredi et jeudi.

C’est un quatuor inattendu. Pas un seul des six favoris d’avant-tournoi, selon Caesars Sportsbook, ne reste dans la compétition, et en regardant les pedigrees d’après-saison de ces quatre clubs, il est facile de comprendre la surprise: Orlando n’a jamais joué dans un match éliminatoire de la MLS, Le Minnesota n’a jamais remporté un match éliminatoire de la MLS et Philadelphie a remporté une seule série éliminatoire au cours de sa décennie d’existence. En fait, les Timbers sont les seuls demi-finalistes à avoir des antécédents de succès dans les matchs à élimination directe de la ligue (Philadelphie et le Minnesota étaient finalistes dans chacune des deux dernières Coupes américaines), ayant atteint la Coupe MLS en 2015 et 2018.

Alors, comment ces packages surprises vont-ils se comparer? Et qui passera à la finale le 11 août (20 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN)?

Les demi-finales sont SET! Qui a tout gagné? 🏆 pic.twitter.com/kTghVZnIeb – Major League Soccer (@MLS) 2 août 2020

Union de Philadelphie contre Portland Timbers | 5 août, 20 h ET

En cinq matchs à la MLS est de retour, Philadelphie n’a concédé que trois buts. Des chiffres aussi criards suggèrent une défense solide dirigée par Mark McKenzie, et il y a du vrai à cela, mais Andre Blake a été en quelque sorte un héros méconnu dans la course de l’Union aux demi-finales. Il a stoppé six des sept tirs que le Sporting Kansas City avait cadrés en quarts de finale, lui donnant 27 arrêts jusqu’à présent dans ce tournoi – le plus grand nombre des quatre gardiens de but restants de loin.

Les buts de Philly sont venus de partout en phase de groupes, mais Sergio Santos a marqué trois de ses quatre buts en compétition à élimination directe, soulageant une partie de la pression sur le sous-performant Kacper Przybylko et donnant à ses adversaires une autre arme d’attaque dont ils doivent tenir compte.

Maintenant que le slog de la phase de groupes est terminé, Portland a opté pour un duo d’arrière central dans les huitièmes de finale (Dario Zuparic et Larrys Mabiala) qui a apaisé les nerfs effilochés de ce qui semblait souvent être une ligne arrière nerveuse avec Bill Tuiloma. inséré dedans. Dans les deux victoires contre Cincinnati et NYCFC, Zuparic et Mabiala ont accordé 15 tirs, tandis que dans les deux matches contre Houston et LAFC dans lesquels Tuiloma a fait équipe avec l’un de ces défenseurs centraux, les Timbers en ont accordé 43. Pour une équipe dont la seule victoire par une marge plus grand qu’un seul but est venu en quart de finale, cela représente un progrès.

Ces deux équipes ont pris l’habitude d’obtenir des résultats à Orlando, Philadelphie remportant sa première victoire de plus d’un but en quart de finale, et il existe des similitudes frappantes dans la façon dont elles ont abordé ce tournoi. Mais il y a une différence flagrante: l’âge. L’âge moyen du XI de Portland contre le NYCFC était de 28 ans – ajoutez Diego Valeri, qui était au repos en première mi-temps, et il grimpe à 29 ans – tandis que le XI de Philadelphie contre le SKC avait en moyenne 25,6 ans. Lorsque les deux équipes disputeront leur sixième match en moins de quatre semaines, ces jambes de Timbers vont apparaître plutôt lourdes par rapport à une équipe de Philly assez fraîche.

Portland a battu Philadelphie chacune des quatre dernières fois où ils se sont rencontrés en championnat, devançant les parvenus de la Conférence de l’Est 11-3 dans le processus, mais le Soccer Power Index de FiveThirtyEight donne aux Timbers une chance de 43% d’atteindre la finale. Vous pouvez parier que les jambes fraîches de l’Union auront quelque chose à voir avec cela.

Notre choix: crême Philadelphia

Luis Amarilla et Minnesota United ont levé tout doute autour du club avec une victoire dominante en quart de finale contre San Jose. Jared Martinez et Matthew Stith / Major League Soccer

Orlando City SC contre Minnesota United FC | 6 août, 20 h ET (diffusion en direct sur ESPN2)

Sur les huit quarts de finale de MLS is Back, aucun n’a eu de chances plus longues de remporter le tournoi qu’Orlando à +1200. Donc, non seulement il est surprenant que les Lions soient toujours debout, du moins aux yeux de Las Vegas, mais le fait qu’ils aient battu le LAFC, lauréat du Bouclier des supporters de l’année dernière, le rend encore plus dramatique.

Après avoir envoyé Los Angeles aux tirs au but, le seul adversaire qu’Orlando n’a pas réussi à battre dans ce tournoi est son compatriote demi-finaliste Philadelphie, avec qui il a partagé un match nul 1-1 à la fin de la phase de groupes. Dans un tournoi des plus improbables dans sa propre cour, Orlando fait une course très improbable vers un trophée.

Que serait une conversation sur les outsiders sans Adrian Heath? Le manager du Minnesota a insisté sur le fait que son équipe avait été sous-estimée, mais il y a une poignée de statistiques qui font un trou dans cet argument. Les Loons sont maintenant la seule équipe invaincue en MLS cette saison (saison régulière et MLS est de retour), ils ont le meilleur différentiel de buts (+9) dans ce tournoi, et avec huit buts sur coups arrêtés, ils sont trois devant le meilleure équipe suivante. Le SPI de FiveThirtyEight leur donne également 54% de chances d’avancer, donc ne plus jouer la carte des outsiders pour le boss United.

Les intrigues de Heath ne s’arrêtent pas là, car ce combat est officieusement le «derby d’Adrian Heath». L’ancien vedette d’Everton a passé plus de cinq ans à Orlando, dirigeant le club vers une paire de titres USL et trois Coupes du commissaire, remportant deux fois le prix de l’entraîneur de l’année de la ligue, puis guidant l’équipe vers la MLS avant d’être relevé sans cérémonie de ses fonctions en 2016.

Son retour à Orlando pour ce tournoi a été un succès inimaginable, le genre de course de coupe qui oblige le reste de la ligue à s’asseoir et à remarquer les huards. Une place en finale aux dépens de ses anciens employeurs de longue date serait d’autant plus douce pour Heath.

Notre choix: Minnesota