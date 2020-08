La façon dont les clients interagissent avec votre entreprise ou votre marque est appelée engagement client. Notez que différents clients interagiront avec une marque à différentes fréquences et profondeurs. Ce seront également eux qui choisiront les interactions à effectuer. Par exemple, les clients peuvent visiter votre site Web, suivre le compte de votre entreprise sur les réseaux sociaux, cliquer sur votre contenu, lire et partager votre contenu, acheter votre produit ou service et / ou parler de vous à leurs amis.

Les clients recherchent plus qu’une simple marque ou entreprise pour acheter des produits d’aujourd’hui. Ils veulent quelque chose qui, selon eux, partage également leurs valeurs. Ils veulent une entreprise ou une marque avec laquelle ils peuvent s’identifier. Cela dit, il est essentiel que votre équipe de vente comprenne vraiment comment les clients interagissent avec votre entreprise pour élaborer des stratégies de vente pertinentes et efficaces. Voici des moyens clés pour eux de tirer correctement l’analyse de l’engagement client.

Utiliser les outils d’analyse client pour générer des données

Chaque action client offre un aperçu essentiel de l’engagement client. Qu’il s’agisse de cliquer sur un lien que vous avez partagé sur les plateformes de réseaux sociaux ou de lire une page de site Web, il est important pour votre équipe commerciale de déterminer comment les clients interagissent avec votre entreprise. Ils peuvent utiliser un outil de suivi du comportement qui recueille des informations de compte exploitables, telles que le taux de rebond et le temps passé sur la page.

L’équipe commerciale de votre entreprise doit être en mesure de tirer des conclusions sur ce que votre public fait et n’aime pas, ce qu’il ne comprend pas et comment votre entreprise peut créer une meilleure expérience client. L’utilisation de ces informations à votre avantage aidera votre équipe de vente à générer plus de revenus pour votre entreprise.

Traversez le chemin des clients

Le parcours d’achat des clients influence la manière dont les clients interagissent avec une marque. C’est unique et dynamique. Pour que votre équipe commerciale la comprenne mieux, elle doit se mettre à la place du client. La cartographie du parcours client est une technique avancée qui le rendra possible. C’est une méthode par laquelle les entreprises créent une représentation détaillée, précise et graphique du parcours client en fonction des points de contact critiques. Les interactions entre votre marque et un client avant, pendant et après l’achat sont toutes considérées comme des points de contact critiques.

Mesurer le suivi et la rétention dans les médias sociaux

Le marketing des médias sociaux est devenu un élément indispensable de la stratégie marketing globale de toute entreprise. Il existe plusieurs façons d’attirer des abonnés et d’obtenir des likes sur les plateformes de réseaux sociaux, telles que Facebook, Instagram et Twitter. Cependant, pour vraiment comprendre la force de l’engagement client dans votre entreprise, votre équipe de vente doit suivre combien de temps votre marque peut conserver ces fans et abonnés, et s’ils répondent aux messages provenant de votre entreprise ou les transmettent à pairs.

Gardez une trace des retweets, du partage social et des références

Toutes ces actions des clients représentent un niveau d’engagement plus profond. Par exemple, les clients sont probablement intéressés par ce que propose votre entreprise s’ils prennent le temps de laisser un commentaire sur votre matériel. En outre, on peut conclure que les clients ont vu quelque chose de pertinent ou d’une valeur suffisante pour eux s’ils transmettent votre contenu à quelqu’un d’autre. N’oubliez pas que lorsque quelqu’un envoie un contenu numérique à une autre personne, la première donne en fait au matériel un cachet d’approbation comme quelque chose qui vaut l’investissement en temps.

Votre équipe commerciale doit suivre toutes ces actions pour obtenir des informations importantes sur ce qui est dans l’esprit de vos clients après avoir parcouru en ligne des documents liés à votre marque.

Enregistrez le temps que chaque client passe sur votre site

Obtenir du trafic sur le site Web est assez facile si vous savez comment démarrer de la bonne manière. Le vrai défi est de savoir comment garder les lecteurs sur vos pages. Votre équipe de vente peut avoir une idée précise de l’engagement et de l’intérêt des acheteurs potentiels en enregistrant et en mesurant le temps passé sur des pages individuelles de votre site Web.

Prenez note de la fréquence des opportunités de vente

C’est l’indicateur d’engagement client le plus évident et généralement le dernier. Cependant, il convient de garder à l’esprit que les clients achèteront auprès de vous encore et encore s’ils sont suffisamment engagés. Votre équipe de vente doit prendre note de la fréquence des opportunités de vente, car lorsque votre entreprise en génère de nouvelles à un rythme régulier, vous réussissez probablement bien dans vos efforts d’engagement client.

Conclusion

L’équipe commerciale de votre entreprise doit prendre en compte ces six méthodes clés et apprendre à les connaître. Bien sûr, aucun de ces conseils n’est infaillible, mais ils devraient indiquer si votre équipe de vente évolue actuellement dans la bonne direction. Supposons que votre équipe de vente et votre entreprise, en général, passent du temps à comprendre comment fonctionnent les méthodes susmentionnées. Dans ce cas, vous êtes sur la bonne voie pour attirer de nouvelles relations avec les acheteurs et générer plus de ventes.