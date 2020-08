Je suis un fan inconditionnel de Chromebook et je n’aime rien de plus que de les suggérer à mes amis, à ma famille et à tous ceux qui recherchent un ordinateur portable qui puisse gérer une charge de travail complète et les abus de vos enfants. Notre tour d’horizon des meilleurs Chromebooks n’est pas seulement une liste de recommandations, c’est ma fierté et ma joie en tant que rédacteur technique. J’adore aider les gens à choisir un ordinateur portable pour lequel ils ne paieront pas trop cher, car je suis une fille frugale.

Dans le marché des Chromebooks absolument submergé en 2020, trouver des Chromebooks en stock est essentiellement un travail à plein temps. La rareté, la demande et le nombre d’enfants (et d’adultes) travaillant à domicile dans tout un pays ont transformé ce qui serait normalement l’un des meilleurs moments de l’année pour acheter un Chromebook en le pire moment pour acheter un ordinateur portable.

Découvrez tous les meilleurs services VPN que vous pouvez utiliser en 2020

Voici comment nous en sommes arrivés là et que faire si vous faites partie des très nombreuses personnes qui auront besoin d’un Chromebook le mois prochain.

Demande croissante + arrêts de fabrication début 2020 = pénuries massives

Au début de l’année, lorsque COVID a commencé à se déchaîner en Chine, des villes entières ont été verrouillées, y compris de nombreuses usines et fabricants. La production de nombreux composants et puces a été arrêtée pendant des semaines avant même de pouvoir recommencer à monter en puissance, ce qui signifie que certains ordinateurs portables sont restés dans les limbes pendant des semaines ou des mois avant d’obtenir enfin leurs ordinateurs portables.

Il s’agit des dates de livraison prévues pour le #Chromebook @Dell 3100 2-en-1. NOVEMBRE. Qu’est-ce que quoi ??!?! La configuration la moins chère augmente cette livraison jusqu’en janvier. pic.twitter.com/zcjajaUI2u – Ara Wagoner📱🏰🎶😷 (@AraWagco) 15 juin 2020

Nous avons commencé à voir les délais de livraison des ordinateurs portables diminuer chez des fabricants comme HP, Lenovo et Dell à la mi-mars, lorsque la pandémie a commencé, et cela n’a fait qu’empirer à mesure que l’été avançait. Aujourd’hui, les Chromebooks dont ces fabricants ne sont pas complètement épuisés ont des dates de livraison allant de septembre à fin février.

Le resserrement est encore plus prononcé pour les districts scolaires, dont beaucoup ont été avertis en avril d’acheter maintenant ou risquent de ne pas avoir de Chromebooks au début du semestre d’automne. Même les districts qui ont commandé il y a des mois ne sont pas à l’abri des commandes en souffrance et des retards: les districts scolaires de l’Alabama sont en baisse de plus de 38000 Chromebooks après des retards de commande et une confusion d’expédition, et ma ville natale d’Austin ISD peut être de 10000 Chromebooks en deçà de son objectif d’en avoir un pour chaque étudiant en début d’année.

Les commandes en gros qui s’accumulent pour les fournisseurs alors que les fabricants ne sont pas revenus à pleine capacité ont mis un crunch supplémentaire sur les consommateurs normaux qui essaient simplement d’acheter un ordinateur portable pour eux-mêmes ou pour leur enfant, car tout le monde travaille à domicile. Il faudra des mois pour que l’offre rattrape la demande d’aujourd’hui, mais la plupart d’entre nous ne peuvent pas attendre des mois pour que les choses se rétablissent.

Alors, que dois-je faire si j’ai besoin d’un Chromebook maintenant?

Il y a encore de bons Chromebooks à trouver en ce moment, certains modèles qui sont réapprovisionnés plus fréquemment que d’autres.

Pour les enfants qui avoir besoin un ordinateur portable à l’épreuve des enfants, la version sans stylet du Chromebook Flip C214 d’ASUS a été stockée de manière plus cohérente que les modèles de stylet, mais elle coûte 480 $ au lieu des 350 $ à 400 $ normaux auxquels nous le voyions en janvier.

Si vous pouvez faire confiance à votre enfant pour s’occuper d’un ordinateur portable, ou si vous avez vous-même besoin d’un ordinateur portable compact, procurez-vous le Lenovo Chromebook C340-11 pour 259 $. Le C340-11 était notre meilleur Chromebook global jusqu’à la sortie du Flex 5 le mois dernier, et il recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026, donc cela devrait durer un bon moment pour votre enfant – ou pour vous. J’ai passé la majeure partie de l’année dernière à travailler sur un C340-11 à plein temps.

Si vous voulez un écran de qualité et plus de stockage sans payer beaucoup, Best Buy a fait du bon travail en gardant le Lenovo Duet en stock. C’est notre tablette Chrome OS préférée et elle est livrée avec une béquille et un clavier pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin dans la boîte, plus 128 Go de stockage pour de nombreuses applications et du contenu téléchargé.

Vérifiez tôt et souvent. Les Chromebooks sont réapprovisionnés de manière quelque peu aléatoire, donc si quelque chose est épuisé la première fois que vous le regardez, revenez plus tard dans la journée ou le lendemain matin pour voir si l’inventaire a été mis à jour. J’ai commencé à vérifier les listes de Chromebook comme on pouvait vérifier les résultats sportifs quotidiens ou la bourse.

Vérifiez vos détaillants locaux. Un grand nombre d’ordinateurs portables se vendent rapidement en ligne, mais il se peut qu’il y ait des unités supplémentaires en magasin uniquement qui peuvent vous aider à mettre fin à la recherche et à obtenir un ordinateur portable sans céder aux revendeurs qui font grimper les prix.

J’aimerais également prendre le temps de signaler à tous ceux qui ont un ordinateur qui est peut-être un peu trop lent sous Windows ces jours-ci, Neverware CloudReady est un service formidable qui transformera votre ancien ordinateur portable ou de bureau en un Chromebook pour 50 $ ou moins. Si vous ne trouvez pas d’ordinateur portable dans votre gamme de prix, cela pourrait au moins vous aider jusqu’à ce que la disponibilité du Chromebook s’améliore.

Qui sait, quelques mois avec CloudReady et vous n’aurez peut-être pas besoin d’acheter un nouvel ordinateur portable, après tout.

Du reste du monde de la technologie cette semaine

Si une unité d’examen Pixel 4a n’arrivait pas à ma porte demain, je rejoindrais mon collègue Jeramy Johnson pour en pré-commander une, car moi aussi, je veux juste un bon téléphone simple qui ne coûte pas 1000 $ comme certains autre bizarrerie gonflée qui a été lancée cette semaine.

Le Note 20 Ultra a l’air très intéressant, mais le Note 20 ordinaire n’est pas une mise à niveau et ne vaut pas ce prix. Ce Mystic Green est très joli, mais c’est à peu près la meilleure chose que je puisse dire à propos du Note 20.

Si les deux dernières semaines de « hacks » Twitter et YouTube nous ont rappelé quelque chose, c’est que les SMS pour l’authentification à 2 facteurs sont des déchets et il est temps pour vous de le laisser derrière et d’utiliser Authy ou une autre application / clé / méthode à la place.

L’interdiction de WeChat aurait pu être bien pire qu’elle ne semble l’être actuellement, et même dans ce cas, elle va causer beaucoup de problèmes dans les 6-8 prochaines semaines. L’Inde a peut-être interdit WeChat il y a un mois, mais l’Inde n’a pas interdit à toutes ses entreprises de traiter avec WeChat (et l’Inde avait plus de raisons de le faire). Il n’y a pas de «réponse facile» ici, mais je pense que nous pouvons tous convenir que c’est encore une autre bévue maladroite qui va causer beaucoup de maux de tête évitables et de se tordre les mains sur quelque chose qui aurait pu être mieux fait de plusieurs manières différentes.

Si vous vous sentez épuisé, vous n’êtes absolument pas seul. Au moins j’ai des films Disney et du pain au lait fraîchement sorti du four pour garder mes espoirs et mon énergie; Quels pick-me-ups utilisez-vous ces jours-ci? Faites-moi savoir dans les commentaires et à bientôt!

– Ara

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.