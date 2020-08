Le premier ministre Nicola Sturgeon a critiqué les joueurs d’Aberdeen après que deux étoiles aient été testées positives pour le coronavirus.

Huit membres de l’équipe des Dons se sont rendus samedi dans un bar bondé d’Aberbeen malgré des règles strictes concernant la reprise du football en Écosse.

Suite aux deux tests positifs, qui ont également contraint six joueurs à s’isoler, le prochain affrontement avec St Johnston a été reporté.

.

L’esturgeon n’est pas content des stars d’Aberdeen

Sturgeon n’a pas retenu ses critiques, admettant qu’elle était «plutôt furieuse» du comportement des joueurs.

Elle a déclaré: «Il est maintenant clair que ces huit joueurs ont visité un bar à Aberdeen samedi soir.

«Ce faisant, ils ont violé de manière flagrante les règles qui avaient été convenues entre la SFA, le SPFL et le gouvernement écossais, ce qui, pour le moins dire, est totalement inacceptable.

«Nous demandons aux membres du public de se comporter de manière très prudente et lorsqu’un club de football se retrouve avec des joueurs infectés par Covid – et rappelons-nous que ce n’est pas par malchance mais par des violations flagrantes des règles – nous ne pouvons même pas prendre un petit risque qu’ils transmettent ensuite l’infection à d’autres régions du pays. »

St Johnstone a confirmé le report du match de ce week-end.

.

Aberdeen a perdu son match d’ouverture de la saison 2020/21 de la Premiership écossaise avec une défaite 1-0 contre les Rangers

Le club a déclaré: «Le match de la Premiership écossaise de ce week-end contre Aberdeen à McDiarmid Park a été reporté.

«Le club est déçu de la nouvelle de ce report mais la santé et le bien-être de chacun sont d’une importance capitale dans cette situation.

Un communiqué du groupe de réponse conjoint des autorités écossaises du football a ajouté: «À la suite d’une réunion ce matin entre le ministre de la Santé publique, du Sport et du Bien-être, Joe FitzPatrick, le directeur général de la Fédération écossaise de la Fédération de Russie, Ian Maxwell, et le directeur général du SPFL, Neil Doncaster, pour examiner plus en détail les circonstances de l’auto-isolement de huit joueurs d’Aberdeen, une demande a été reçue du gouvernement écossais – et un accord a été trouvé – pour reporter le match de la Premiership écossaise de samedi contre St Johnstone.

NOUVELLES

Willian « offensé » par Chelsea, Arsenal et City se battent pour l’attaquant, Leeds regarde un homme de 20 millions de livres sterling

dernier

Tour d’horizon des transferts d’Arsenal: mise à jour du contrat d’Aubameyang, fermeture de Willian, coup de Partey

liste restreinte

Liverpool domine alors que la Premier League annonce les nominés pour les récompenses de fin de saison

bavarder

Chelsea News en direct: Willian « bouleversé » par le club, l’équipe de Ligue 1 désireuse d’être diplômée de l’académie

bavarder

Man United Transfer News Live: Sancho offre « dans quelques jours », un indice sur l’avenir de Henderson

Frais

Tous les nouveaux kits confirmés et fuits PL, y compris les bandes lisses Crystal Palace

bavarder

Liverpool News Live: le principal indice du patron du Bayern, Thiago, l’As de l’académie discute de l’avenir

bavarder

Arsenal News en direct: l’Atletico rend le transfert de Partey difficile, obstacle à l’accord d’Aubameyang

astucieux

Coady explique pourquoi les loups couvrent les bras de Traoré dans de l’huile pour bébé avant les matchs

Drôle

Boateng a déjà crié « Comment ce gars ne joue-t-il pas » après avoir crié à l’entraînement des Spurs

«Il y a une épidémie de santé publique en évolution à Aberdeen et le ministre a fait part de la nécessité de travaux supplémentaires pour fournir une assurance supplémentaire quant au respect par Aberdeen des protocoles convenus.

«Compte tenu de la responsabilité primordiale en matière de santé publique, les conseils et les discussions qui ont suivi avec le ministre ce matin signifient que le groupe d’intervention conjoint doit se conformer à la demande de reporter le match.»