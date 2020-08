Dimanche, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich lors de la première finale de l’UEFA Champions League disputée dans un stade vide. Ce sera la première apparition du PSG en finale, et la première du Bayern depuis leur victoire en 2013. Le match tirera le rideau sur cette édition de la compétition, près de 11 mois après le coup d’envoi du premier ballon de sa phase de groupes, réunissant deux clubs espèrent ajouter le premier trophée d’Europe aux saisons de domination nationale.

Comme beaucoup de ce qui s’est passé depuis mars de cette année, il est difficile de revenir sur la Ligue des champions de cette saison et de l’évaluer de manière vraiment cohérente. Parmi les faits saillants, l’Atalanta a pris d’assaut la compétition à peu près de la même manière que l’Ajax l’a fait la saison précédente, et Lyon a surmonté deux superclubs à la Juventus et à Manchester City avant de rencontrer un match sans surprise au Bayern. Cependant, si vous me pardonnez, plutôt que de rebondir sur une liste d’exemples de brillance mis en valeur par le tournoi, j’ai pensé que je me concentrerais sur un moment particulier: neuf secondes spectaculaires le soir du 18 février, une date qui semble simultanément comme cela s’est passé il y a un million d’années et aussi hier.

À la 77e minute du match des huitièmes de finale du Borussia Dortmund à domicile contre le PSG, Gio Reyna a reçu une passe de Mats Hummels au demi-tour et a percé le milieu de terrain adverse, poursuivi par Layvin Kurzawa du PSG, Presnel Kimpembe et Marco Verratti. L’Américain de 17 ans ne semblait pas intéressé par l’histoire qu’il était sur le point de créer: en remplaçant Thorgan Hazard 10 minutes auparavant, il est devenu le plus jeune joueur de Ligue des champions de Dortmund, à 17 ans, trois mois et cinq jours. Reyna a joué le ballon dans les pieds d’Erling Haaland, 19 ans. Haaland a pris une touche solitaire, guidant le ballon avec soin sur son corps, avant de déchaîner un tir vicieux devant le gardien du PSG Keylor Navas pour son deuxième but, faisant de Reyna la plus jeune Américaine à décrocher une passe dans l’histoire de la Ligue des champions.

Cela prendrait quelques instants pour s’enregistrer, car l’attention était momentanément ailleurs. Haaland a frappé avec une telle férocité qu’il a suggéré qu’il ne se souciait pas de savoir si Navas était là ou non, et le gardien de but costaricain aurait très probablement souhaité être littéralement ailleurs. Quand il a frappé le fond du filet – toujours en train de monter à une altitude de croisière de Dieu-sait-quelle-hauteur – il a généré un son si merveilleux qu’il serait impossible de s’ennuyer s’il était sur une boucle sans fin pour le reste. de temps.

Erling Haaland: «C’est le meilleur but que j’aie jamais marqué. «J’adore la Ligue des champions. «Je suis heureux que le PSG ait copié ma célébration de méditation.» ‍♂️pic.twitter.com / 03yMr0Fpvf – Objectif (@goal) 27 juin 2020

Les deux pops croustillants – l’un lorsque la balle a frappé le toit du filet, le second lorsqu’il a ricoché sur terre – ont peut-être été améliorés en raison de la scène où il s’est déroulé: le Westfalenstadion de Dortmund. L’éruption habituelle de bruit qui a suivi était beaucoup plus familière que celle du tir qu’elle célébrait. Dans la cacophonie, Haaland a couru vers le coin nord-ouest du gazon vert étincelant du Westfalenstadion, s’est glissé sur le dos et a attendu, les bras larges, prêt à accueillir la pile de coéquipiers vêtus de jaune et de noir désireux de se joindre à la joie. Alors que la caméra tournait vers la célébration, Axel Witsel et Reyna sont entrés dans le plan, se rencontrant dans un midair semi-exécuté «high 10», puis sautant avec une exubérance authentique et sans vergogne rarement vue après l’enfance. Neuf secondes plus tôt, le ballon n’avait pas encore quitté la botte droite de Reyna. C’était le 11e but de Haaland pour le club qu’il avait rejoint de Red Bull Salzburg lors de la dernière pause hivernale, à sa 427e minute de jeu. Un objectif toutes les 38 minutes.

Mon obsession pour cet objectif est telle que je soupçonne que ma contribution à son nombre de vues sur YouTube serait mesurée en centaines. En le regardant en direct, je me souviens que les poils de mes bras se soulevaient en réponse à ce que mes yeux et mes oreilles avaient entendu et vu. Mais en le regardant récemment, j’ai été frappé par le fait que ce moment a pris un autre niveau de signification totalement redondante. Il y avait tellement de choses dans ces neuf secondes éphémères qui représentent comment nos perceptions de la normalité et de la nouveauté dans le football ont changé. C’est le son provoqué par l’émerveillement de Haaland qui a été la nouveauté cette nuit-là, alors que maintenant nous avons envie du bruit collectif que nous prenions pour acquis.

Avec le recul, il a également pris une couche supplémentaire de mélancolie. La prochaine fois que les deux parties se rencontreraient, ce serait le 11 mars, dans un parc des Princes étrangement vide à Paris. L’anomalie visuelle de ne pas avoir de fans dans le stade était encore choquante à l’époque, et le jeu a pris une énergie presque postapocalyptique, grâce à une bande sonore constante de feux d’artifice explosifs de l’extérieur du périmètre du stade. Le PSG a remporté le match 2-0, éliminant Dortmund dans le processus.

Bizarrement, le but de Haaland au match aller semblait allumer un feu sous le PSG qui les mènerait finalement à la finale. Le manager du PSG Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Dortmund, n’aurait pas pu être ravi à la vue de deux adolescents – coûtant une fraction de ce que le PSG paierait pour un joueur de rôle – incendiant son équipe à l’endroit qu’il appelait autrefois chez lui. Tuchel a observé que son club actuel – mettant en vedette le joueur le plus cher de tous les temps à Neymar Jr. – a été donné un nez en sang par son ancien. Dortmund a joué au PSG comme un groupe de jeunes parvenus lors d’un événement de collecte de fonds dans la haute société.

Cependant, les jeunes peuvent avoir tendance à ne pas s’inquiéter des conséquences et, comme on dit, l’argent parle. C’est exactement ce qu’il a fait quinze jours plus tard à Paris. Le PSG a donné à Haaland and Co. une bonne conversation, puis a ajouté une insulte à la blessure en se moquant de Dortmund sur les réseaux sociaux après le match. Ce serait le dernier match de Dortmund avant la fermeture des sports mondiaux. À leur retour, ils perdraient neuf des 27 points de Bundesliga pour terminer 13 points derrière les champions du Bayern. Le Bayern, désormais imparable sous Hansi Flick, a remporté la victoire grâce à un but solitaire de Joshua Kimmich lorsque les deux équipes se sont rencontrées en mai.

Il serait trop facile de contrer une suggestion selon laquelle l’élimination de Dortmund face au PSG les a condamnés à une autre saison proche, mais pas assez proche. Cependant, plus difficile à contrer est l’argument selon lequel ce qui était présent dans ce bref moment – entre Reyna recevant le ballon et les coéquipiers de Haaland s’entassant pour célébrer – résumait une grande partie de ce qui rend le football digne d’être surnommé le beau jeu en premier lieu. La finale de dimanche verra l’un des deux superclubs – tous deux dominants au niveau national – remporter un trophée qui prolongera encore la domination des vainqueurs. Ce sera sans aucun doute un concours rempli de jeu exceptionnel, peut-être de bons buts et de transitions offensives lisses. Ce qui est le plus douteux, c’est que de notre propre petit coin de ce nouveau monde – en tant que neutres – que regarderons-nous avec plus d’affection? La finale elle-même, ou des moments comme ceux aussi magiques que ces neuf secondes de février?