Lorsque la saison a été interrompue en mars pour l’urgence du coronavirus, on s’est demandé si le long arrêt pouvait favoriser Roger Federer ou non. Le vétéran de Bâle, qui aura 39 ans dans quelques jours, prévoyait de revenir juste à temps pour Wimbledon après avoir subi une opération au genou droit.

Cependant, une pierre d’achoppement en rééducation l’a contraint à une nouvelle intervention en mettant fin à son 2020. Le 20 fois champion du Grand Chelem a décidé de se détendre et de ne pas se précipiter, c’est pourquoi il faudra attendre 2021 pour le voir. dansez à nouveau sur le terrain.

L’ancien numéro 1 mondial n’a disputé l’Open d’Australie que cette année, sans oublier sa prestation avec Rafael Nadal au Cap en février dernier. Malgré quelques difficultés, Federer a pu passer plus de temps que d’habitude à la maison avec sa famille.

Federer sur le verrouillage forcé

« Je n’ai pas passé autant de temps à la maison depuis 25 ans. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes dans les montagnes et que nous ne voyons personne », a déclaré Roger Federer au Miami Living Magazine dans une interview.

«J’ai été très stricte et sérieuse au sujet des règles. Je n’ai pas vu mes parents depuis trois mois maintenant, et nous avons couru après les enfants du mieux que nous pouvons par nous-mêmes, mais je pense que cette période étrange a nous a donné une chance de réfléchir et de faire le point sur ce qui compte vraiment, à savoir la famille, les amis, la santé et le bonheur. «

Roger Federer est sans doute le plus grand joueur de simple masculin de tous les temps. Avec huit championnats de Wimbledon et 20 chelems au total, combinés à une personnalité très appréciée en dehors du terrain, Federer est facilement la plus grande star du tennis de l’ère moderne.

En raison de l’absence de Federer et Nadal, l’US Open 2020 sera le premier tournoi depuis 1999 à se jouer sans les Suisses et les Espagnols sur le tableau d’affichage. De plus, Ashleigh Barty, numéro 1 de la WTA, a exprimé de sérieux doutes sur la situation de peste aux États-Unis.

La participation de Novak Djokovic est plus probable, qui devrait dissoudre les réserves dans quelques jours. Avec Nadal et Federer absents de New York, le numéro un mondial Novak Djokovic aura une occasion en or de décrocher un 18e titre en simple du Grand Chelem.

Djokovic a été nommé mardi sur la liste des engagés de l’US Open, qui comprenait sept des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Djokovic, triple champion de l’US Open, sera rejoint par le numéro trois mondial Dominic Thiem, le numéro 5 mondial Daniil Medvedev et le sixième Stefanos Tsitsipas.