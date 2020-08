Entraîneur du Bayern Munich, Film Hansi, s’est dit conscient du danger posé par la vitesse que le PSG a en attaque, mais a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de changer beaucoup de choses en finale de Ligue des champions car son équipe a réussi avec sa façon de jouer avec une défense avancée.

« Nous nous caractérisons comme défendant haut, l'important est que nous arrivions à appuyer sur le ballon. Lorsqu'ils nous dépassent, il est important de reculer », a-t-il déclaré.

« J’ai revu quelques scènes du match contre Lyon et aussi du match contre Barcelone. Il est important de fermer la voie aux passes. On sait que le PSG a beaucoup de vitesse et qu’il faut être vigilant, mais ces 10 derniers mois nous avons imposé notre philosophie. Nous avons fait pression, nous avons réussi et nous n’allons pas beaucoup changer », a-t-il déclaré.

Il a dit qu'il attendra l'entraînement ce samedi pour voir l'état de la forme de Jérôme Boateng, qui a eu des problèmes musculaires en demi-finale contre l'Olimpique Lyon.

« Jérôme s’entraîne aujourd’hui. J’aime attendre la dernière séance d’entraînement pour prendre des décisions. J’espère qu’il est en forme », a-t-il déclaré.

En cas de licenciement de Boateng, il pourrait être remplacé par Niklas Süle.

Par rapport à Benjamin Pavard, qui est réapparu en deuxième mi-temps contre Lyon, s’est dit heureux d’être de retour après une blessure à la cheville, mais a ajouté qu’il n’était pas encore tout à fait sûr de pouvoir être une alternative pour le onze de départ.

« Je suis heureux que Benjamin soit là. C’est une grande réussite pour notre équipe médicale et aussi la vôtre car il a beaucoup travaillé dans sa convalescence. Il a répondu quand nous avons besoin de lui contre Lyon. Il est une option si nous avons besoin de lui, mais je ne sais pas s’il a 100 ans. pour cent pour commencer en tant que partant. Nous verrons aujourd’hui à l’entraînement », a-t-il déclaré.

Pavard serait une alternative à la fois pour le centre de la défense et pour l’arrière droit, ce qui permettrait Joshua Kimmich retourné au centre du terrain.

Flick a admis qu’il n’avait pas eu le temps de réfléchir beaucoup à ce que signifie être en finale car il a toujours réfléchi match par match et de la même manière qu’il prépare le duel contre le PSG.

« Je n’ai pas eu le temps de réfléchir à ce que cela signifie d’être ici. À l’entraînement, nous avons fait de grands progrès. Ajoutez à cela la mentalité que l’équipe a toujours eue », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes préparés match par match. Nous avons essayé de donner la meilleure performance possible. Maintenant c’est pareil », a-t-il ajouté.