Dee Snider a défendu son droit de s’exprimer sur les questions politiques, affirmant qu’il « devrait être autorisé à s’exprimer » publiquement.

le SŒUR TWISTED leader, qui a appris à connaître Président Donald Trump personnellement après avoir comparu plus d’une fois « L’apprenti célébrité », a critiqué ouvertement le 45e président américain, tweetant sans cesse contre Atoutet qualifiant le magnat de l’immobilier milliardaire de « traître amoureux de la société » qui prostitue notre démocratie.

Snider a parlé au podcast « Appetite For Distortion » du fait que beaucoup pensent que les célébrités sont trop éloignées du monde réel des gens ordinaires et qu’elles devraient garder la bouche fermée quand il s’agit de politique.

Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): « C’est stupéfiant, en fait – la mentalité de ‘rester dans votre voie’, de ‘connaître votre place’. Je veux dire, ce sont des plombiers, des avocats ou des médecins – ils exprimant leurs opinions politiques. Pourquoi un acteur ou un musicien ne devrait-il pas être autorisé à parler le leur? Je pense que le hic, c’est que nous avons une plus grande possibilité pour plus de gens de l’exprimer. Mais après avoir eu un film B acteur en tant que président et star de télé-réalité en tant que président, ne devrait pas [‘stay in your lane’] on a dit à Ronald Reagan et Donald Trump? «Restez dans votre voie. Vous n’êtes pas un politicien. Donc, c’est complètement offensant. Cela va à l’encontre de tout ce que la démocratie a toujours représenté. Et la musique a toujours été politique. La politique s’est exprimée à travers la musique depuis… Avant le rock and roll, depuis la nuit des temps, c’était une façon de faire passer votre message, c’était à travers la musique.

« Quelqu’un a dit l’autre jour: ‘Vous perdez la moitié de votre audience, Dee». Et puis quelqu’un a dit: ‘Eh bien, CROSBY, STILLS, NASH [[& JEUNE]a chanté «Four Dead In Ohio», et cela n’a pas semblé tuer leur carrière.

« Nous devrions pouvoir nous exprimer », a-t-il ajouté. « Et puis, bien sûr, ne me lancez pas. Je veux dire,[le1984[the1984SŒUR TWISTED hymne] ‘On ne va pas le prendre’ était tout à propos de cela. Je n’ai simplement jamais pensé que je devrais tourner mes armes contre d’autres rockeurs. C’était un « fuck you » pour les parents, les enseignants et les patrons et « The Man », et maintenant, tout à coup, j’ai mes camarades rockeurs derrière moi qui disent: « Hé, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire… ‘C’est quoi ce bordel? Et maintenant je leur mets des armes. Je m’en tiens aux personnes pour lesquelles je l’ai écrit en premier lieu.

« Donc, je n’ai pas changé mes galons d’un iota – même système de croyance, même personne. Je veux dire, j’ai grandi, j’ai mûri, je suis une meilleure personne, je dirai ça. Mais en ce qui concerne les croyances et les choses que je représente, rien n’a changé. Et si vous vous attendez à ce qu’elles le fassent, vous vous trompez de rock star, d’accord? «

De retour en novembre 2017, Snider a dit qu’il ne pouvait plus être ami avec Atout parce qu’il ne partageait pas les vues du président sur des questions importantes, y compris la politique d’immigration sévère de l’administration Trump.

Snider s’est retrouvé au milieu de la controverse en 2016 lorsqu’il a demandé Atout arrêter d’utiliser « On ne va pas le prendre » dans sa campagne. Le chanteur a dit à l’époque que Atout était très aimable au sujet de la demande.

