Le Suisse Roger Federer, avec 20 titres en carrière du Grand Chelem et 310 semaines au total passées en tête du classement ATP, est sans aucun doute l’un des joueurs les plus forts de l’histoire de ce sport. Selon l’ancien champion Boris Becker, cependant, le Suisse ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui s’il n’avait pas apprécié la présence constante à ses côtés de quelqu’un comme Severin Luthi.

Federer avait presque quatre ans lorsque Boris Becker, son idole d’enfance, a remporté son premier titre à Wimbledon en 1985. Dès lors, Federer a regardé « des matchs de tennis à la télévision pendant des heures » En réfléchissant à son enfance, il a dit: « J’ai aimé le tennis le meilleur de tous les sports.

C’était toujours excitant et gagner ou perdre était toujours entre mes mains. « Peu de temps après son inscription à l’école à l’âge de six ans, Federer est devenu le meilleur de son groupe d’âge et s’est entraîné trois fois par semaine à Bâle et dans les environs. C’était lors de ces séances. qu’il se lie d’amitié avec Marco Chiudinelli, un garçon « talentueux » d’un mois plus jeune que Federer.

Les garçons jouaient souvent au squash, au tennis de table et au football ensemble. Un groupe de tennis de haut niveau régional a été formé lorsque la paire avait huit ans; malgré le fait de jouer pour différents clubs, ils sont devenus membres. Dans une interview avec MatchTenis, les anciens joueurs colombiens Manuel Liveano et Nicolas Laverde se sont souvenus d’avoir joué contre Roger Federer chez les juniors.

Lievano a également affirmé que faire face à Federer est un souvenir qu’il chérira pour le reste de sa vie.

Lievano sur Roger Federer

« C’était à Amsterdam (Hollande) en 95. J’ai perdu au deuxième tour et j’ai joué un match nul de consolation. C’est là que nous nous sommes affrontés et je l’ai battu, mais je ne me souviens plus du score », a déclaré Manuel Lievano.

«J’ai eu l’occasion de le rencontrer beaucoup plus tôt, alors qu’il n’avait que 12 ans. Je représentais l’Amérique du Sud plusieurs saisons de suite (en tournée) et là nous avons partagé le terrain. Nous n’avions jamais pensé qu’il deviendrait ce qu’il c’est aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le Colombien ne pensait même pas que le Suisse avait le potentiel de devenir un des 100 meilleurs joueurs et se souvient qu’il n’a jamais accordé une attention particulière à Roger Federer. « Il n’avait même pas le niveau pour être dans le Top-100 et il y avait de nombreux joueurs au-dessus de lui comme Fernando González, Marat Safin, Xavier Malisse, Oliver Rochus », a affirmé Lievano.

« En 1996, notre meilleur joueur était le Brésilien Ricardo Melo, qui par erreur a disputé la qualification d’un tournoi important à Turin (Italie), et en finale il a perdu contre Federer. Dès que nous avons su, nous avons tous commencé à rire. »