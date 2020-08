Le Dr Anthony Fauci pense qu’un vaccin efficace contre les coronavirus sera approuvé d’ici la fin de 2020.

Fauci a récemment déclaré que nous pourrions avoir des dizaines de millions de doses de vaccin COVID-19 prêtes à être utilisées au début de 2021. Fauci a ajouté qu’un milliard de doses pourraient être disponibles avant 2022.

À ce jour, les États-Unis ont enregistré plus de 4,7 millions de cas de coronavirus et plus de 159000 décès.

Un certain nombre de propriétaires de la région de Los Angeles ont récemment été critiqués pour avoir organisé des fêtes d’été sauvages au cours des dernières semaines, ce qui est d’autant plus alarmant que le coronavirus augmente rapidement dans toute la Californie. En fait, le problème des grands rassemblements est devenu si prononcé que le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré cette semaine que la ville couperait l’eau aux propriétaires qui organisent de grandes fêtes.

«Alors que nous avons déjà fermé tous les bars et boîtes de nuit», a déclaré Garcetti, «ces grandes fêtes à la maison sont essentiellement devenues des boîtes de nuit. Vous enfreignez la loi. Tout comme nous pouvons fermer les bars enfreignant les lois sur l’alcool dans les endroits qui sont en infraction criminelle, nous pouvons fermer [houses] vers le bas. »

Le développement ci-dessus met essentiellement en évidence l’incapacité des Américains à adhérer à des directives de sécurité, même simples, telles que la distance sociale et le port de masque. En conséquence, il est devenu clair ces dernières semaines que le seul moyen de vaincre le coronavirus de manière réaliste est avec un vaccin. La question en deux parties qui en résulte est donc assez simple: quand pouvons-nous nous attendre à ce qu’un vaccin arrive et à quelle vitesse peut-il être administré au grand public?

La bonne nouvelle est que les premiers essais cliniques de candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont été encourageants. Hier encore, nous avons signalé qu’un candidat vaccin de Novavax avait donné des résultats prometteurs de son essai de phase 1. Pendant ce temps, Moderna prévoit que le recrutement de son essai de phase 3 pour son propre candidat vaccin contre le coronavirus devrait se terminer le mois prochain.

Cela dit, le Dr Anthony Fauci lors d’une récente interview est resté optimiste quant à l’approbation d’un vaccin contre le coronavirus avant la fin de 2020.

Une fois approuvé, Fauci pense que nous pourrions avoir 1 milliard de doses prêtes à être utilisées d’ici la fin de 2021 et, espérons-le, des dizaines de millions de doses prêtes plus tôt dans l’année.

. ajoute:

Ces objectifs ne sont possibles que parce que les fabricants de médicaments ont accepté de fabriquer de grandes quantités de leurs vaccins avant même de savoir s’ils agissent pour gagner du temps. «Le gouvernement fédéral a mis plus d’un œuf dans le panier», a déclaré Fauci. «Nous avons un portefeuille assez complet qui sera ensuite soumis à des essais cliniques.»

Dans l’état actuel des choses, le CDC a révélé cette semaine que les États-Unis avaient jusqu’à présent enregistré 4,7 millions de cas de coronavirus et plus de 159000 décès liés aux coronavirus. Les États les plus durement touchés par le COVID-19 sont la Californie, la Floride, le Texas, New York et la Géorgie.

