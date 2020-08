Kevin Holland a dû attendre plus longtemps que prévu pour son dernier combat et il ne veut plus perdre de temps.

Au cours des deux derniers mois, la Hollande a vu deux combats se dérouler. Il avait été réservé pour affronter Daniel Rodriguez dans un combat de poids welter deux semaines seulement après une finition de 39 secondes d’Anthony Hernandez le 16 mai, mais s’est vu refuser un redressement rapide après avoir été blessé. Les marieurs l’ont ensuite jumelé avec Trevin Giles pour un combat de poids moyen à l’UFC Vegas 5 le 1er août, mais Giles s’est évanoui quelques instants avant que les deux ne soient prêts à lancer la carte principale.

Holland a finalement atteint la cage samedi à l’UFC Vegas 6, s’engageant dans un duel divertissant avec le nouveau venu octogonal Joaquin Buckley avant de faire taire Buckley avec une main droite de précision dans le troisième. Ce n’était pas aussi rapide que l’arrivée de Hernandez, mais même après un combat acharné avec Buckley, Holland a hâte de revenir dans la cage.

« Je ne peux pas me battre le week-end prochain parce que j’ai les points de suture », a déclaré Holland lors d’une mêlée d’après-combat lorsqu’on lui a demandé s’il voulait planifier un autre combat bientôt. «Alors j’ai 10 jours pour vraiment me détendre et des trucs comme ça. Une fois mes 10 jours écoulés, je suppose que ce sont mes deux semaines dont mes entraîneurs et moi avons parlé. Je serai de retour au gymnase, prêt à y aller.

«Comme je le disais lors de ma dernière interview, je peux en faire 185 avec un préavis de deux jours et je peux en faire 170 en deux semaines. Je préfère faire 170 sur quatre semaines parce que j’aime manger et je dois nettoyer le régime pour 170, mais honnêtement, si nous pouvons continuer à en faire 185 maintenant, cela ne me dérange pas. J’ai toujours été fan de Mick Maynard depuis qu’il a eu Legacy (Fighting Championship) il y a longtemps, et Sean Shelby est un OG dans le jeu. C’est ce qu’ils veulent que je fasse. Tu veux que je me batte demain, mets de la colle sur les points de suture, on peut se battre demain. Vous voulez que je me batte mardi sur la série Contender, je peux le faire aussi. »

Rappelant qu’il a probablement passé ses jours de Contender Series (Holland a participé à l’émission en 2018 et malgré son gain de combat, n’a pas gagné de contrat UFC à l’époque), Holland a expliqué que ce ne serait pas différent des Fight Nights qui se déroulent actuellement dans un UFC APEX sans foule de toute façon.

« Un combat sans foule est un combat sans foule », a déclaré Holland. « Faisons le. »

Des sources ont déclaré à MMA Fighting que l’UFC était déjà intéressée par la réservation de la Hollande pour un autre combat en août, bien que rien n’ait encore été offert ou accepté. Si Holland avait raison dans son auto-évaluation médicale, il pourrait être éligible pour participer aux expositions APEX prévues les 22 et 29 août.

Pour le moment, Holland semble avoir gratté sa démangeaison en ce qui concerne le besoin d’un combat et il a hâte de voir ce qui va suivre, que cela signifie se battre dans deux semaines ou prendre du temps personnel pendant qu’un autre adversaire est aligné.

«Je l’ai un peu retiré de mon système», a déclaré Holland. «Maintenant, je veux juste rentrer à la maison et aimer mon enfant et des trucs comme ça, jouer avec le chien. Mais cela ne dure que si longtemps. Je suis un combattant, je suis un guerrier, j’aime me battre. Quelqu’un dit la mauvaise chose que je vais être prêt à recommencer.

«Je suis un professionnel, alors j’attends d’être dans la cage ou j’irai au gymnase et je vais frapper certains de mes partenaires d’entraînement, mais oui, j’adore me battre. C’est le meilleur travail au monde. Ce n’est pas mieux que ça. »