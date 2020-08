L’ancien du NSYNC a déclaré que la pandémie ajoutait à la difficulté, car «les mères porteuses ne veulent vraiment pas tomber enceinte pendant une période comme celle-ci».

Lance Bass a partagé une mise à jour déchirante sur son parcours de maternité de substitution avec son mari Michael Turchin.

Dans une interview exclusive avec TooFab, l’ancien du NSYNC, 41 ans, a déclaré que les deux avaient récemment rencontré des défis dans leurs tentatives de devenir parents, la pandémie de coronavirus ajoutant aux difficultés.

« Nous sommes dans deux ans et demi et nous continuons à rencontrer beaucoup de hoquet différents », a avoué Lance. « Nous n’avons pas été – nous n’avons pas été enceintes depuis l’année dernière, vous savez, quand nous les avons perdues l’année dernière. Mais maintenant, nous avons trouvé un nouveau donneur et nous aimons le donneur, donc nous avons nos embryons prêts à aller bien. maintenant. »

Le couple – qui s’est marié en 2014 – a révélé pour la première fois ses projets de parentalité en 2017, affirmant qu’ils espéraient avoir des jumeaux à l’époque.

« Malheureusement, nous venons de perdre notre substitut que nous avons depuis plus de deux ans », a tristement rapporté l’animateur. « Et donc maintenant – commence maintenant le processus de recherche d’une mère porteuse de remplacement, ce qui est difficile pendant Covid parce que beaucoup de mères porteuses ne veulent vraiment pas tomber enceinte pendant une période comme celle-ci. »

TooFab s’est entretenu avec Lance avant les Environmental Media Awards, qu’il animera vendredi soir.

En raison de la pandémie, les prix EMA de cette année seront virtuellement diffusés, mais continueront de perpétuer la tradition de célébrer les messages environnementaux dans les médias.

« Il rend hommage aux courageux conteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision qui défendent l’action environnementale et favorisent une économie verte pour tous », selon un communiqué de la fondation.

« Je pense que ce sera un spectacle vraiment amusant parce que maintenant nous n’avons plus à nous soucier du fait qu’il soit en direct », a expliqué Lance. « Nous pouvons vraiment monter ensemble une incroyable remise de prix. »

« Ils sont vraiment allés avec humour cette année parce que quelque chose comme ça en ligne, vous savez, vous devez divertir les gens », a-t-il poursuivi. « Nous sommes un sujet assez profond, vous savez – vous ne voulez pas être tout à fait sombre et sombre. Donc c’est agréable de mettre en place des divertissements. Vous allez voir beaucoup de comédie. »

Jaden Smith, Malin Åkerman, Nikki Reed et Ian Somerhalder doivent tous apparaître à l’événement, qui sera Diffusion en direct le vendredi 21 août 2020 à 17 h PST / 20 h HNE sur les pages YouTube et Facebook de l’EMA, ainsi que sur Artists United for Amazonia et plusieurs comptes sociaux de célébrités.

