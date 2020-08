La deuxième saison de Le sorceleur cela tient des millions de spectateurs partout dans le monde sur leurs gardes; la série télévisée produite par Netflix et basée sur les romans de Sapkowky a en effet débarqué en ligne il y a un an stupéfiant tout le monde avec une finale de saison surprise et qui a immédiatement prévenu les plus affamés en annonçant oui Deuxième Saison, mais en établissant que la même chose ne viendrait qu’après une longue période d’attente: et c’est ce qui se passe. En attendant la nouvelle série, par conséquent, les nouvelles commencent à fuir, révélant de plus en plus chaque jour information sur les personnages de la saga: découvrons-les ensemble.

The Witcher: la deuxième saison est en production, une préquelle commence également

Le tournage de la deuxième saison de The Witcher est enfin de retour: après une période de pause dictée par le lock-out, le casting a finalement repris le rôle des personnages, découvrant avec eux les mêmes destins qu’ils vont devoir vivre.

Contrairement à la première saison, il est déjà possible d’informer nos lecteurs que ces nouveaux épisodes auront une chronologie plus simple puisque la narration reprendra exactement là où elle a été interrompue, c’est-à-dire à partir d’un point où les phases temporelles se sont réunies à un seul niveau.

Pour ceux qui aiment tant la saga, il y a une autre nouvelle: Netflix a confirmé l’arrivée d’un prequel qui s’appellera « The Witcher: Blood Origin»Et racontera la naissance de la lignée Strighi ainsi que les événements qui ont conduit le continent à être ce que nous avons pu observer dans la première saison de la série mère. Bref, cette série sera mise en œuvre environ 1 200 ans avant les événements les plus récents.