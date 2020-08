Au cours des dernières heures Google officiellement annoncé deux nouvelles importantes pour les utilisateurs de Maps sur iOS. Après les mauvaises nouvelles de 2017, en effet, le service de carte est prêt à revenir officiellement à Apple Watch. Il semble également que Google envisage d’ajouter officiellement la prise en charge de Tableau de bord CarPlay.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de CarPlay Dashboard, les utilisateurs pourront visualiser la navigation étape par étape en temps réel directement à côté des commandes musicales, qu’ils soient liés à la musique, aux podcasts ou aux livres audio et aux notifications de calendrier. Le tableau de bord CarPlay, comme nous le savons tous, a été officiellement ajouté avec iOS 13 et, en fait, vous permet d’afficher la carte sur le côté gauche et les directions routières suivantes sur le côté droit. Alors découvrons-en plus ci-dessous.

Google Maps: le support Apple Watch et CarPlay Dashboard arrive

Avec la sortie d’iOS 13.4, Apple a donc permis aux applications tierces liées à la navigation de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités offertes par CarPlay Dashboard. Cela a donc permis Google Maps pour profiter pleinement de la vue d’écran partagée sur tous les véhicules pris en charge par CarPlay dans le monde ».

Au cours des dernières semaines, Google a également annoncé que Les cartes reviendront certainement sur Apple Watch. L’objectif est donc de permettre à tous les utilisateurs en possession d’une Smartwatch de marque Apple de pouvoir vérifiez constamment les directions de voyage directement à partir de votre poignet. La nouvelle application fonctionnera donc quel que soit le type de trajet, que ce soit en voiture, à vélo, en transports en commun ou à pied.

Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement afficher les heures d’arrivée estimées et les itinéraires détaillés pour atteindre les destinations stockées, telles que Domicile, Travail ou d’autres raccourcis précédemment enregistrés.