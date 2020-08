Le numéro un mondial Novak Djokovic insiste sur le fait qu’il n’a pas à réparer sa réputation après avoir organisé un événement d’exposition où lui et un certain nombre de joueurs ont contracté un coronavirus.

Djokovic, Borna Coric et Grigor Dimitrov ont tous été testés positifs après avoir joué et socialisé à l’Adria Tour en Serbie et en Croatie sans aucune mesure de distanciation sociale.

Les joueurs ont été filmés en train de danser et de s’embrasser dans une boîte de nuit.

Le Serbe a déclaré qu’il ne regrettait pas ses actions avant son retour à la tournée principale du Western & Southern Open à New York et qu’il ne voyait pas sa participation à l’événement – et à l’US Open qui suit sur le même site. – comme exercice de relations publiques.

«Je ne vois pas les choses de cette façon», dit-il. «Je ne pense pas que je vais montrer un visage différent parce que les gens connaissent mon visage principalement du court de tennis, donc évidemment je suis de retour dans le genre d’environnement avec lequel je suis le plus à l’aise.

«De toute évidence, je n’aime pas autant ce que je fais en dehors du court qui est lié au tennis que ce que je fais sur le court, alors j’adore la compétition.

«Je pense que nous sommes tous des joueurs de tennis professionnels, et nous voulons tous être ici et (pour) notre saison recommencer. Non, ce n’était pas non plus le facteur décisif pour lequel je suis venu à New York. Tout d’abord, le tennis me manque. La concurrence me manque. »

Djokovic a exprimé des doutes majeurs quant à savoir s’il se rendrait aux États-Unis en raison des protocoles de sécurité proposés mis en place, y compris une proposition de quarantaine lors de son retour en Europe.

Il a décidé de concourir, mais beaucoup de grands noms ne l’ont pas fait, y compris le champion en titre Rafael Nadal.

Le retrait de l’Espagnol n’a joué aucun rôle dans la décision de Djokovic de se rendre à New York.

«Je n’ai pas pris ma décision parce que Rafa s’est retiré. Je veux dire, si c’est ce que les gens veulent entendre… »dit-il.

«J’ai pris ma décision il y a des mois de venir à (l’US Open) et de jouer ici parce que je voulais vraiment repartir sur un court dur où je me sens le plus à l’aise. C’est la surface sur laquelle j’ai le plus de succès. J’adore jouer à l’US Open.

«J’ai donc appelé pour venir, mais je n’étais pas sûr à 100% si cela allait se produire ou non jusqu’à ce que certains points aient été définis et clarifiés avant de venir ici, ce qui était l’exemption spéciale, revenir sans quarantaine en Europe et ainsi de suite.

«J’étais évidemment sur le point de ne pas venir, honnêtement, jusqu’à probablement une semaine avant mon arrivée à New York.

«Je ne savais pas si je jouerais ou non parce que les choses étaient si imprévisibles. Je veux dire, il y avait tellement de points différents qui ont été discutés.

«Pour moi, le point crucial, le plus fondamental qui devait être confirmé, je pense, pour nous, joueurs, est cette exemption spéciale de revenir en Europe sans être mis en quarantaine afin que nous puissions réellement participer aux tournois européens comme la Roma ou Kitzbühel d’ailleurs ou quoi que ce soit sur le calendrier provisoire.