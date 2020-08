Novak Djokovic a confirmé qu’il participera à l’US Open à New York plus tard ce mois-ci.

Plusieurs joueurs se sont déjà retirés du tournoi, dont le quadruple vainqueur et champion en titre Rafael Nadal, en raison de craintes de coronavirus.

Mais le numéro un mondial, qui a été testé positif au Covid-19 en juin à la suite du controversé Adria Tour, a écrit sur son site Web: «Je suis heureux de confirmer que je participerai au Western & Southern Open et à l’US Open cette année.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre avec tous les obstacles et défis de plusieurs côtés, mais la perspective de concourir à nouveau me rend vraiment excité.

Je suis heureux de confirmer que je participerai à #CincyTennis et #USOpen cette année. Ce n’était pas une décision facile à prendre avec tous les obstacles et défis de nombreux côtés, mais la perspective de concourir à nouveau me rend vraiment excité 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm – Novak Djokovic (@DjokerNole) 13 août 2020

«Au cours de ma carrière, j’ai joué certains de mes meilleurs matchs au Centre national de tennis USTA Billie Jean King. Je suis conscient que cette fois-ci, ce sera très différent avec tous les protocoles et mesures de sécurité mis en place pour protéger les joueurs et les habitants de New York.

«Néanmoins, je me suis entraîné dur avec mon équipe et j’ai mis mon corps en forme, donc je suis prêt à m’adapter aux nouvelles conditions. J’ai fait tous les contrôles pour m’assurer que je suis complètement rétabli et je suis prêt à revenir sur le court pleinement déterminé à jouer mon meilleur tennis.

«Je respecte et apprécie tout le monde qui consacre du temps, des efforts et de l’énergie à organiser ces deux événements afin que les joueurs de tennis puissent retourner dans leur domaine de travail.

C’est une décision que je n’ai jamais voulu prendre mais j’ai décidé de suivre mon cœur cette fois et pour l’instant je préfère ne pas voyager. pic.twitter.com/8VA0aSACVy – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 4 août 2020

Malheureusement pour les joueurs et le jeu lui-même, la situation actuelle ne permet pas à tout le monde de voyager et de concourir avec le même niveau de risque, et j’espère que la situation changera bientôt et que nous serons tous de retour à faire ce que nous aimons et faisons de mieux. . »

Djokovic participera également à l’Open de l’Ouest et du Sud, qui a généralement lieu à Cincinnati mais qui se jouera à Flushing Meadows du 22 au 28 août.

L’US Open débute au même endroit trois jours plus tard. Les deux tournois seront joués sans la présence de fans.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official.