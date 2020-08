Quand nous avons commencé 2020, nous n’avions jamais imaginé que nous resterions longtemps sans assister à des concerts. Et vu la situation épidémiologique dans laquelle se trouve le pays, nous sommes déjà nombreux à nous habituer à l’idée que dans longtemps nous ne retournerons pas dans ces endroits qui ne nous ont pas fait plaisir et où nous avons tous crié ou poussé pour voir notre artiste. favori.

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que nous ne pouvons pas profiter de la musique live, depuis ces derniers mois, nous avons vu comment Plusieurs des grands promoteurs dans le monde l’ont donné à des émissions en streaming. De toute évidence, le Mexique ne pouvait pas être laissé pour compte et maintenant il est OCESA qui rejoint cette liste.

«Unrepeatable», une nouvelle façon de vivre des émissions en direct

Et c’est que la plateforme de divertissement bien connue a présenté «Unrepeatable», une série de concerts numériques où les artistes ne proposeront pas seulement de la musique live, mais ils interagiront également avec leurs fans en les interprétant Contenu exclusif (comme des chansons qui ont rarement été jouées en direct, par exemple) dans différents formats, ce qui rendra ces sessions uniques.

Mieux encore, avec « Unrepeatable », Ocesa souhaite non seulement que les fans trouvent des divertissements en direct de haute qualité à la maison, mais prévoit également de les membres de la communauté artistique trouvent de plus grandes sources de soutien, puisqu’ils ont été l’un des secteurs les plus touchés lors de la pandémie de coronavirus qui semble durer longtemps.

Ça va pour l’équipage! Des musiciens mexicains s’unissent pour aider ceux qui dépendent des concerts

Spectacles déjà annoncés!

Si vous êtes déjà pressé d’entendre de la nouvelle musique, il y a de bonnes nouvelles pour vous, car ‘Irremplaçable’ a annoncé les premières performances live qu’ils auront dans les prochains jours d’août, qui seront interprétées par des artistes tels que Molotov, Flor Amargo, Moenia, Bronco, Napoleón, Uzielito Mix et autres.

Les billets pour ces spectacles en ligne peuvent être achetés via Ticketmaster et la transmission sera effectuée via la plateforme Ticketmaster Live, où les utilisateurs bénéficieront de la sécurité et de la qualité de service de Ticketmaster. Si cela ne suffisait pas déjà,Les clients Citibanamex bénéficieront d’une réduction de 30% sur tous ces spectacles!

Voici la liste des émissions en direct qui ont déjà été confirmées jusqu’à présent:

21 août – Moenia, Nuit Stereohits, 20h30.

22 août – Mijares, Acoustique avec les invités, 20h30.

23 août – Molotov, Avec tout le respect… Couvertures et adaptations, 19h30.

28 août – Mexathon Series 1 présente: Uzielito Mix, En direct et avec tous les

groupe, 20h30.

29 août – Napoléon, Succès d’hier et succès d’aujourd’hui, 20h30.

30 août – Rugueux, Le meilleur et quelque chose de plus, 20h30.

30 août – Fleur amère, Worth Living, 20h30.

Qu’est-ce que Ticketmaster Live?

Ticketmaster en direct est la plateforme qu’Ocesa a présentée et qui permettra aux fans de profiter de la transmission numérique d’événements en direct, ceci avec l’aide de cinq signaux différents et la capacité de le public peut interagir en temps réel avec d’autres téléspectateurs via le chat en direct.

Bien qu’il soit nouveau, l’achat de billets pour les événements de Ticketmaster en direct Ils seront acquis comme d’habitude, cependant, il est valable de dire que c’est une plate-forme qui est venue pour rester, car lorsque les conditions le permettent, Les fans pourront également acheter leurs billets pour des événements et décider s’ils veulent les voir sur place ou s’ils préfèrent apprécier les spectacles de chez eux.

Et d’autres spectacles de toutes sortes sont à venir

Alors que sept concerts seulement ont été annoncés en ligne, Ocesa a précisé que ces concerts «Unrepeatable» ne sont que le début des 75 «sound parties», qui auront lieu dans les mois à venir, qui mettra en vedette des talents nationaux, anglo et latino. Alors faites attention car sûrement dans un proche avenir le spectacle de l’un de vos artistes préférés sera ajouté.

D’autre part, le promoteur du divertissement a indiqué que Tous les spectacles se dérouleront dans des espaces sanitaires et dans le respect de toutes les mesures sanitaires dictées par les autorités, ceci pour la sécurité des artistes, des musiciens, des techniciens, du personnel et de tout le personnel impliqué dans les concerts en streaming, dont les billets sont déjà en vente (ils peuvent être trouvés ICI)