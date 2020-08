Nouvelle journée de playoffs en NBA de la «bulle» d’Orlando. Tonnerre d’Oklahoma City a réussi à regagner des distances dans son match nul contre Houston Rockets (mettant le 1-2) et quitter la série brûlante après une victoire dans le match 3 par un score de 107-119, et après une prolongation.

Les principales épées offensives de l’équipe dirigée par Billy Donovan sont apparues au moment où la franchise en avait le plus besoin. Chris Paul Il a été leader de l’OKC sur le terrain après avoir obtenu 26 points, six rebonds et cinq passes décisives.

Cependant, le MVP de la réunion l’a pris Dennis Schröder. Le joueur allemand a une fois de plus démontré qu’il était l’un des meilleurs sixième hommes de la NBA aujourd’hui, et a justifié sa nomination pour le prix correspondant du 6e homme de l’année après 29 points, cinq rebonds et cinq passes décisives dans la deuxième unité. du tonnerre.

Outre les belles performances des deux gardes de l’Oklahoma, il convient également de mentionner le jeu de Shai Gilgeous-Alexander, qui en près de 49 minutes de jeu a réussi à atteindre 23 points, sept rebonds et cinq passes décisives.

A Houston, l’absence de Russell Westbrook a de nouveau été remarquée. Sans le meneur, James Harden a de nouveau dû porter tout le poids offensif de son équipe. Ses 38 points, sept rebonds et huit passes n’ont pas suffi à neutraliser un Thunder qui hésite à abandonner dès le match nul.