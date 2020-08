À la fin du mois dernier, Digital Music News a été le premier à signaler que Taylor Swift avait apparemment «secoué» son procès pour violation de droits d’auteur «Shake It Off» une fois pour toutes. Aujourd’hui, cependant, l’auteur-compositeur-interprète de 30 ans est confronté à un autre cycle dans la saga juridique d’une demi-décennie.

Nous avons commencé à couvrir la confrontation en salle d’audience de 42 millions de dollars en 2015, lorsque l’artiste Jesse Graham a initialement accusé Taylor Swift d’avoir enfreint sa chanson «Haters Gone Hate» dans sa chanson à succès «Shake It Off». Le costume de haut niveau fait rage depuis, après Swift de la vingtaine à la trentaine, et nous n’avons pas manqué de mises à jour pertinentes en cours de route. Comme mentionné, cependant, il est apparu à la fin de juillet que la plainte avait finalement suivi son cours; un juge fédéral a rejeté l’affaire pour plusieurs raisons et a seulement refusé de qualifier Graham de plaideur vexatoire «par prudence».

Une nouvelle collection de documents juridiques exclusifs – obtenus par DMN – indique que le licenciement le plus récent n’a pas été suffisant pour dissuader le plaignant de continuer à poursuivre Taylor Swift et d’autres en justice. Le 31 juillet, Graham a fait appel de la proposition de licenciement mentionnée précédemment. Signifiant «pour soi» en latin, propria persona désigne généralement les personnes qui choisissent de se représenter sans conseil juridique. L’étiquette est particulièrement significative ici, car les justiciables vexatoires ne peuvent pas intenter de poursuites sans avocat en Californie. Si le juge fédéral avait jeté son «abondance de prudence» au vent, le plaignant (ainsi que New Day Worldwide, sa société) n’aurait peut-être pas été en mesure de déposer cet appel du tout.

Un autre dépôt précise que le plaignant doit offrir un mémoire d’ouverture et soumettre des documents importants dans un extrait du dossier le mardi 29 septembre. Les accusés, pour leur part, devraient donner suite un mois plus tard, le jeudi 29 octobre. Graham a reçu un avis de paiement des frais de dépôt de 505 $ pour son appel plus tôt ce mois-ci, et il semble qu’il ait couvert la facture hier, jeudi 20 août. En conséquence, tous les signes indiquent que l’affaire se poursuivra dans le délai mis en évidence.

Taylor Swift n’est pas le seul artiste à se débattre avec un costume de longue date. Cardi B a repoussé une plainte de «tatouage» – y compris l’offre d’une déposition – depuis 2017. En bref, le plaignant, un employé d’une société de surf, affirme que son tatouage au dos ressemble à celui du The6atSix, qui a perdu sa chemise et a supposé un compromis. position sur l’image de couverture de Gangsta Bitch Music de Cardi, Vol. 1. Gardant cela à l’esprit, le demandeur allègue que sa réputation a été entachée parce que les spectateurs reconnaissent son tatouage au dos comme celui de The6atSix lorsqu’il enlève sa chemise au travail.

Le procès «tatouage» de Cardi B est actuellement prévu pour être jugé à la mi-octobre.

