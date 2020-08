Pour recevoir FIRST UP Satcom, une newsletter hebdomadaire SpaceNews destinée aux professionnels du satellite et des télécoms, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Les opérateurs de satellites estiment que la télédiffusion directe à domicile continuera d’être une activité solide à l’échelle mondiale malgré la faiblesse des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l’Europe. Les marchés émergents stimulent la demande de capacité satellitaire pour diffuser des chaînes de télévision, en mettant l’accent sur le contenu dans les langues locales. Les connexions à large bande, qui peuvent ouvrir les portes aux services de streaming vidéo terrestre «over-the-top», restent trop chères dans de nombreux marchés émergents pour prendre un nombre important de clients auprès des opérateurs de satellites. Les marchés émergents ralentissent cependant, avec moins de nouvelles plates-formes directes à domicile lancées ces dernières années et certaines nouvelles plates-formes ne parviennent pas à gagner des clients. [Via Satellite]

OneWeb Satellites, la coentreprise Airbus-OneWeb qui construit de petits satellites, a demandé au gouvernement américain d’augmenter le nombre de composants et de matériaux inclus dans la zone de commerce extérieur de la société. Le programme de zone de commerce extérieur du Département du commerce permet aux entreprises de réduire les taxes à l’importation et de rationaliser les procédures douanières. OneWeb Satellites dispose d’une zone de commerce extérieur pour son usine de Merritt Island, en Floride, qui s’approvisionne en composants aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Matériaux et composants Les sources OneWeb Satellites de l’étranger comprennent le propulseur au xénon, le ruban adhésif électrique et les feuilles isolantes multicouches pour la protection thermique. [Dept. of Commerce]

Un cubesat Viasat construit pour le laboratoire de recherche de l’US Air Force devrait être lancé au printemps 2021. Le satellite de 23 kilogrammes utilisera un bus spatial 12U de Blue Canyon Technologies et une antenne en bande L de Roccor. Viasat fournit une charge utile qui utilise Link-16, une fréquence radio cryptée utilisée par les forces militaires pour les communications en visibilité directe. Le satellite Viasat testera les communications Link-16 depuis l’espace. Le satellite a une durée de vie de six mois et soutiendra des démonstrations pour le Marine Corps et le Special Operations Command en plus du laboratoire de recherche de l’armée de l’air. [Viasat]

PLUS D’HISTOIRES

La start-up de connectivité par satellite Kepler Communications lancera deux cubesats sur une fusée Soyouz organisée par le spécialiste allemand du covoiturage Exolaunch. La mission est prévue pour septembre avec les deux satellites, dont chacun portera une charge utile en bande Ku pour les communications à haute capacité et un prototype de charge utile à bande étroite pour connecter des capteurs et des appareils ayant des besoins en données limités. Exolaunch a développé un dispositif de déploiement EXOpod personnalisé pour les cubesats «6U XL» de Kepler, qui sont légèrement plus grands que les cubesats 6U normaux. [SpaceNews/Exolaunch]

Eutelsat a décidé de ne pas acheter un nouveau satellite en bande C pour desservir le marché américain.La société a annoncé lundi que, dans le cadre de l’effort de compensation du spectre en bande C de la FCC, elle déplacerait les clients vers trois satellites existants plutôt que d’acheter un nouveau satellite. comme prévu précédemment. Cette décision contraste avec Intelsat et SES, qui ont chacun commandé six nouveaux satellites après que la FCC eut promis que les frais seraient remboursés. Eutelsat a utilisé son plan révisé comme une opportunité pour lancer une critique à peine voilée des plans de transition de SES et d’Intelsat, les qualifiant de non conformes aux exigences de la FCC pour effectuer la transition de manière «prudente, équitable et rentable». [SpaceNews]

Arabsat a annoncé mardi avoir commandé un nouveau satellite de communication géostationnaire à Airbus Defence and Space. Le satellite Badr-8 devrait être lancé en 2023 pour fournir une couverture en bandes C et Ku sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Airbus Defence and Space construira le satellite sur Eurostar Neo, une plate-forme entièrement électrique conçue avec le soutien des agences spatiales françaises, britanniques et européennes. Arabsat a déclaré qu’il prévoyait de dépenser 300 millions de dollars pour la fabrication, le lancement, l’assurance et l’infrastructure au sol pour Badr-8. [SpaceNews]

Le fournisseur de communications par satellite Speedcast cherche à sortir de la faillite du chapitre 11 par une vente à l’un de ses plus grands détenteurs de dette. La société privée de gestion de placements Centerbridge Partners a offert 395 millions de dollars pour acquérir la totalité de la société réorganisée. Centerbridge semble avoir pris le contrôle de la majorité de la dette de la société, aux côtés de Black Diamond Capital Management, une autre institution financière, par le biais de la négociation de créances pendant la procédure de faillite. La société australienne a déposé une demande de mise en faillite en avril, la pandémie de coronavirus ayant affaibli la demande de ses services de connectivité aux compagnies de croisière, aux plates-formes pétrolières et à d’autres clients. [SpaceNews]

La société suédoise de communications par satellite Ovzon a généré un chiffre d’affaires de 94,6 millions de couronnes suédoises (10,9 millions de dollars) pour les six premiers mois de 2020, en baisse de 13,5% par rapport à la même période l’année dernière. Le manque de salons et de conférences cette année en raison de la pandémie de coronavirus a compliqué les efforts de vente, a déclaré la société. Un contrat plus petit avec le Département de la Défense a également allégé les revenus d’Ovzon. Ovzon a déclaré avoir signé un nouveau contrat avec le département de la Défense en juillet à un taux plus élevé qui tient compte de la capacité orientable nouvellement louée sur le satellite Intelsat-39. Le premier satellite appartenant à Ovzon, Ovzon-3, devrait être lancé dans la seconde moitié de 2021 sur une fusée Ariane 5. [Ovzon]

La start-up de télécommunications par satellite Skylo s’associe à Sony Semiconductor Israel pour développer des chipsets pour les services Internet des objets (IoT). Skylo est sorti du mode furtif en janvier avec 116 millions de dollars en banque et prévoit d’offrir un moyen peu coûteux pour les appareils, les machines et les capteurs de transmettre des données sur les satellites de communication géostationnaires existants. Skylo et Sony affirment qu’ils seront les premières entreprises à déployer des chipsets IoT cellulaires basés sur des protocoles IoT à bande étroite établis pour fonctionner avec les réseaux 5G. Skylo prévoit de commencer à offrir des services de communication plus tard cette année en Asie du Sud. [SpaceNews]

L’entreprise d’antennes satellites Kymeta fait l’acquisition du spécialiste des services par satellite Lepton Global Solutions. Kymeta affirme que l’accord approfondit son expertise dans l’offre de services de communication aux agences gouvernementales américaines qui ont exprimé leur intérêt pour l’achat de services plutôt que de simplement du matériel. Lepton deviendra une filiale à 100% de Kymeta. Kymeta, connue pour produire des antennes à écran plat à direction électronique, indique que son antenne Kymeta u8 de nouvelle génération devrait commencer les tests bêta ce mois-ci et être mise en vente au quatrième trimestre de cette année. [SpaceNews]

Jeff Foust, rédacteur principal de SpaceNews, a contribué à ce bulletin.