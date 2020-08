Le fabricant chinois Oppo prépare l’arrivée sur le marché du mobile d’un nouveau smartphone milieu de gamme. L’appareil en question sera appelé Oppo A53 et au cours des dernières heures, de nombreuses rumeurs sont arrivées concernant les prétendues spécifications techniques.

Oppo A53 à venir: voici les prétendues spécifications techniques

Il y a plusieurs mois, Oppo présentait trois nouveaux smartphones appartenant au milieu de gamme sur le marché. Parmi eux, il y avait l’Oppo A52 et maintenant la société chinoise s’apprête à annoncer son successeur. Au cours des dernières heures, en particulier, sur le célèbre portail Mysmartprice ce qui semble être les spécifications présumées de cet appareil ont été signalés.

Selon ce qui est rapporté sur le portail, le prochain Oppo A53 il sera alimenté par le processeur Snapdragon 460 de Qualcomm et ce dernier sera soutenu par plusieurs coupures de mémoire. Plus précisément, il devrait y avoir 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. Quant à l’aspect esthétique, le nouvel appareil sera similaire à son prédécesseur.

Sur le devant, il devrait en fait y avoir un affichage avec un petit trou sur le côté gauche, tandis qu’à l’arrière il devrait y en avoir un triple caméra arrière. Les capteurs photo fournissent un capteur photo de 16 mégapixels accompagné de deux autres capteurs pour des prises de vue macro et de profondeur 2 mégapixels. Le panneau, en revanche, doit être de type LCD IPS avec une diagonale de 6,5 pouces et avec une haute Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, le portail Mysmartprice a révélé qu’à bord de ce smartphone, il y aura une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W.