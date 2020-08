Cet article contient des liens de parrainage. Savoir plus.

Bien qu’il ait vécu des années de paix relative, le Chili a récemment connu de graves troubles sociaux qui ont généré une incertitude quant à l’avenir de son économie. Ceci, combiné aux ravages de la pandémie, a conduit ses citoyens à envisager plus fréquemment des alternatives pour augmenter ou préserver leurs revenus. Il s’agit bien sûr du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Un exemple de cela a été obtenu en mai 2020, lorsque la maison d’échange P2P LocalBitcoins a enregistré un record sans précédent d’opérations Bitcoin / Peso chilien dépassant 385 millions de pesos, soit environ 500000 USD. Bien que ce chiffre n’ait pas été à nouveau dépassé, pour ce mois d’août, il n’est pas loin, avec plus de 364 millions.

Cependant, cela ne veut pas dire que les régulateurs chiliens soutiennent ouvertement ces technologies. Comme beaucoup le savent, en 2018, les banques ont fermé les comptes de plusieurs bourses opérant dans le pays, ce qui a conduit à une bagarre juridique très controversée qui se poursuit encore aujourd’hui. Ainsi, au Chili, le cadre réglementaire des crypto-monnaies reste incertain.

Malgré toutes les difficultés, le Chili est l’un des pays d’Amérique latine avec les entreprises les plus liées à la crypto-monnaie et où il est également possible d’en faire plus usage. Dans ce pays, les résidents ont plusieurs options pour échanger avec leurs crypto-monnaies, telles que les bureaux de change et les guichets automatiques, et cette fois nous nous chargerons de les faire connaître.

Bouddha

Buda est un marché étendu en Argentine avec un service 24/7. La source. buddha.com

Buda.com, anciennement SurBTC, est un marché de crypto-monnaie fondé en 2015 à Santiago du Chili. Elle propose également ses services en dehors de ces limites, couvrant les pays voisins comme la Colombie, le Pérou et l’Argentine.

C’est l’une des premières bourses qui a émergé sur le territoire latino-américain et, malgré la volatilité du marché et les crises dans la région, elle a réussi à rester et à se démarquer sur son territoire.

Son offre de crypto-monnaie comprend Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin, avec lesquels les utilisateurs peuvent échanger ou échanger dans les deux sens avec des pesos chiliens. En outre, il intègre la couche de paiement populaire dans la blockchain Bitcoin, Lightning Network.

Sur son site Internet, Digital Currency Group, Inversiones Sauzalito, la Production Development Corporation (CORFO), l’accélérateur de startup Start-Up Chile et le ministère des Technologies de l’Information et des Communications de Colombie sont répertoriés comme investisseurs et autres collaborateurs.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, BCH, ETH, LTC et CLP

Commissions: 1,2% pour les ordres d’achat / vente instantanés et programmés; 1,5% pour les ordres d’achat / vente différés. Pour l’achat / vente à l’avance, la commission dépendra du volume et si vous êtes un fabricant ou un preneur.

Volume des échanges: 70,69 BTC selon CoinMarketCap, environ 825310 $.

Application mobile: Cliquez ici, si vous utilisez Android. Et ici, si vous utilisez iOS.

Acheter et vendre à Buda

Échange cryptographique

Crypto Exchange est une plateforme qui vous permet d’échanger plus de 100 crypto-monnaies. La source: criptointercambio.com

Crypto Exchange est une plateforme d’échange direct qui vous permet d’échanger plus de 100 crypto-monnaies contre d’autres crypto-monnaies ou monnaies fiduciaires. Le processus est anonyme, il ne nécessite donc pas d’enregistrement ou de vérification d’identité, et il ne permet pas aux utilisateurs de stocker leurs crypto-monnaies. Cette page promet de trouver les meilleurs taux sur le net pour procéder au trading.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: Plus de 100 crypto-monnaies, notamment BTC, XRP, ADA, BCH, BNB, DAI, DASH, ETH et EOS. Cela ne fonctionne pas avec les monnaies fiduciaires.

Commissions: Ils sont établis en temps réel, en fonction des commissions du réseau de chaque crypto-monnaie.

Volume des échanges: indéterminé.

Application mobile: non disponible.

Achetez et vendez sur Crypto Exchange

CryptoMarket

CryptoMarket propose des services d’échange au Chili, au Brésil, en Argentine et en Europe. Source: cryptomkt.com

CryptoMarket est un courtage en crypto-monnaie basé au Chili et également au Brésil, offrant des services d’échange à la fois dans ces pays ainsi qu’en Argentine et en Europe.

La société a été fondée début 2017 par Martín Jofré et Rafael Meruane, en tant que premier échange d’éthers (ETH) en Amérique latine. Depuis, et malgré le mécontentement des banques chiliennes, elle a réussi à étendre son offre pour inclure également Bitcoin, Stellar et EOS. Elle se distingue également comme la «seule plate-forme en Amérique du Sud à disposer d’une licence pour la conservation des actifs numériques», comme l’indique son site Web, et est populaire pour ses normes de sécurité.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, ETH, EOS; XLM et CLP

Commissions: 1,5% pour les bons de commande simples. Dans les transactions avancées, cela dépend du volume, et cela varie si vous êtes un fabricant ou un preneur.

Volume des échanges: 34,18 BTC selon CoinMarketCap, environ 399070 $.

Application mobile: Cliquez ici, si vous utilisez Android. Et ici, si vous utilisez iOS.

Acheter et vendre sur CryptoMarket

Orionx

Orionx est une plateforme d’achat et de vente de crypto-monnaies au Chili et en Amérique latine. Source: orionx.com

Orionx est une plate-forme simple pour acheter et vendre des crypto-monnaies au Chili et en Amérique latine. Ils offrent deux formes d’échange: une section d’achat et de vente directe, et un échange dans lequel les utilisateurs plus exigeants peuvent visualiser en temps réel des données telles que les prix, les graphiques et les livres.

Le PDG d’Orionx, Robert Zibert, a récemment confirmé que la pandémie actuelle de coronavirus avait provoqué des tendances à la hausse du marché qui étaient évidentes dans son entreprise.

Mais ce boom ne s’est pas fait sans difficultés. Fin mai 2020, Orionx a soumis une demande au Tribunal de défense de la libre concurrence (TDLC) du Chili afin de demander une explication à Banco Estado pour avoir bloqué son compte sans préavis. Cela a empêché l’accès à la plate-forme bancaire via Internet et ses opérations.

La société avait également été l’une des personnes touchées par la première vague de lock-out des comptes de change chiliens en 2018. Cependant, à ce moment-là, le TDLC a ordonné aux banques de rouvrir les comptes verrouillés, leur permettant de continuer à offrir leurs services.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: +12, y compris BTC, ETH, XRP, EOS, XLM, LUK, CHA et CLP.

Commissions: ils varient de 0,20 à 0,66% par transaction, selon le montant transféré. Pour les dépôts et les retraits, cela dépend de la crypto-monnaie utilisée.

Volume des échanges: indéterminé.

Application mobile: non disponible.

Acheter et vendre sur Orionx

LocalBitcoins

LocalBitcoins est une plateforme qui permet des opérations dans plus de 200 pays. Source: LocalBitcoins.

Elle a été fondée en 2012 et son siège se trouve en Finlande. Il opère dans plus de 200 pays, et le Chili ne peut pas faire exception. La méthode d’échange ici est le P2P, mais elle utilise un séquestre pour empêcher votre homologue de ne pas se conformer à l’accord, et elle dispose d’un système de réputation.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC / CLP.

Commissions: 1% du montant échangé à chaque annonce d’achat ou de vente.

Volume des échanges: dépasse 364 millions de pesos en août 2020.

Application mobile: disponible pour 2020.

Acheter et vendre sur LocalBitcoins

LocalCryptos

L’échange LocalCryptos vous permet de lier les portefeuilles Ledger, Metamask et Trust. Source: localcryptos.com

Commence en 2017 sous le nom de LocalEthereum, ne négociant que l’ETH. Pour 2019, il a changé son nom en LocalCryptos et a étendu ses options, toujours en mode P2P. Son siège est en Australie. Il vous permet de lier les portefeuilles Ledger, Metamask et Trust, en plus de créer votre propre portefeuille à partir de zéro sans garde. Il est également possible d’importer l’ancienne réputation de LocalBitcoins. Et comme il opère également dans presque le monde entier, le Chili est également inclus.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, ETH, LTC, CLP.

Commissions: 1% du montant échangé par opération; 0,25% facturé à qui publie (créateur) et 0,75% à qui répond à l’offre (preneur).

Volume des échanges: 100 BTC et 6000 ETH stockés dans les portefeuilles Web des utilisateurs de LocalCryptos.

Application mobile: non disponible.

Acheter et vendre sur LocalCryptos

Paxful

Paxful propose des applications pour acheter et vendre des bitcoins sur iOS et Android. Source: Paxful.

Il s’agit d’un autre échange P2P disponible dans un grand nombre de pays. Elle a été fondée en 2015 et son siège se trouve en Estonie. Semblable à LocalBitcoins, il dispose de diverses méthodes de paiement pour la vente de BTC, notamment les cartes-cadeaux, Western Union et Mercado Pago. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, si vous avez une page Web, vous pouvez intégrer le kiosque virtuel qui vous permettra de recevoir des paiements avec des crypto-monnaies dans votre entreprise.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC / CLP.

Commissions: 0,5% pour les achats ou les ventes par virement bancaire; 1% pour les autres modes de paiement.

Volume des échanges: Son volume mondial dépasse 3800 BTC par semaine, bien qu’il ait presque dépassé 6000 BTC.

Application mobile: Cliquez ici, si vous utilisez Android. Et ici, si vous utilisez iOS.

Acheter et vendre sur Paxful

Fin 2017, Santiago du Chili a inauguré deux de ses premiers guichets automatiques de crypto-monnaie. Selon le portail CoinATMRadar, il existe actuellement quatre guichets automatiques de ce type dans le pays, tous situés dans la capitale. L’Association Bitcoin Chili indique sur son site Web que ceux-ci sont temporairement hors service pour août 2020, et qu’ils seront réactivés en fonction de la quarantaine dans la région.

Bitcoin Teller

Bitcoin Teller est une société qui a conçu des guichets automatiques, actuellement présents au Chili. Source: Cartouche / youtube.com

Bitcoin Teller est une entreprise qui a émergé pour résoudre les limitations qui existaient concernant l’adoption des crypto-monnaies en 2015. Son équipe a conçu un guichet automatique de crypto-monnaie simple mais puissant, et il s’est non seulement fait une présence au Chili, mais dans différentes parties du monde.

Bitcoin Teller à Santiago à Ibitt – Bitcoin Teller

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, DOGE, ZEC, XMR, CLP

Commissions: + 0,29% à l’achat et – 0,29% à la vente

Limites: Illimité

Bidirectionnel: Oui.

Emplacement: Santo Domingo 979 Local 11, Santiago du Chili

Trovemat

Les guichets automatiques Trovemat permettent d’accéder à cinq crypto-monnaies au Chili. Source: pt.trovemat.com

Trovemat est une entreprise qui fabrique des guichets automatiques de crypto-monnaie conçus pour répondre aux exigences de sécurité de base. Celles-ci peuvent admettre des centaines de crypto-monnaies et de devises fiduciaires, bien que celle installée à Santiago ne permette de négocier qu’avec cinq d’entre elles contre des pesos chiliens.

Guichet automatique Bitcoin à Santiago sur iBitt Exchange – Trovemat

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH et CLP

Commissions: Rapports désactivés.

Limites: Min CLP 2500.

Bidirectionnel: Oui.

Emplacement: Santo Domingo 979 Local 11, Santiago du Chili.

Bitcoin D.A.V.E.

Guichets automatiques Bitcoin D.A.V.E. permettre l’échange de bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Source: bitcoindave.com

Bitcoin D.A.V.E. est un fabricant de guichets automatiques de crypto-monnaie. Il permet à ses utilisateurs d’acheter du Bitcoin et une foule d’autres crypto-monnaies avec la plate-forme d’échange intégrée Shapeshift.io. Ce guichet automatique au Chili est situé à Bridge, un centre d’innovation et d’entrepreneuriat promu par le cabinet de conseil Accenture.

Guichet automatique Bitcoin à Santiago du pont par Accenture – Bitcoin D.A.V.E.

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC et CLP.

Commissions: + 2% à l’achat et – 2% à la vente

Limites: 200 000 $ pour les conflits, 2 000 000 $ par mois.

Bidirectionnel: Oui.

Emplacement: Av. Vitacura 4380 – Vitacura, 7630275, Santiago du Chili.

Lamassu

Lamassu est une société portugaise qui fabrique des guichets automatiques de crypto-monnaie. Source: lamassu.is

Lamassu est une entreprise qui fabrique des guichets automatiques de crypto-monnaie, dont le siège social est situé au Portugal, d’où elle distribue ses équipements dans d’autres parties du monde. Son ATM a été installé à Santiago en décembre 2017 à l’initiative de l’organisation chilienne Bloque Austral, qui soutient le développement de projets blockchain.

Guichet automatique Bitcoin à Santiago à Ruka Kawin – Lamassu

Crypto-monnaies et monnaies fiduciaires: BTC, ETH et CLP

Commissions: Non reporté.

Limites: Inconnue.

Bidirectionnel: Achetez.

Emplacement: José Arrieta 85, Providencia 7500900, Santiago du Chili

Cartes et kiosques

Certaines entreprises ont la possibilité d’utiliser une carte de crypto-monnaie comme nous le ferions avec une carte de débit avec de la monnaie fiduciaire. De même, les établissements commerciaux peuvent installer des kiosques compatibles avec les crypto-monnaies qui leur permettent de les convertir en espèces. Actuellement, ces méthodes d’utilisation de ne sont pas très répandues au Chili, mais on peut citer l’échange Paxful, qui permet de créer des kiosques virtuels pour monétiser des sites Web et recevoir des paiements en crypto-monnaies.

Réseaux sociaux

Des échanges de crypto-monnaie sont également effectués de manière plus ou moins informelle entre Chiliens grâce à des groupes Facebook créés spécialement pour cela. Des groupes Facebook tels que Bitcoin Chile, soutenus par l’ONG Asociación Bitcoin Chile, rassemblent une part importante de passionnés de crypto, qui peuvent acheter ou vendre des bitcoins rapidement et sans commissions.

Le problème avec cette méthode d’échange est que, en n’utilisant pas une plateforme comme celles mentionnées ci-dessus, ces transactions ne sont pas toujours sécurisées. Au lieu de cela, ils dépendent de la confiance, de la réputation et des valeurs de ceux qui y sont impliqués.

Cet article a été mis à jour en août 2020.

