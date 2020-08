Ovince Saint Preux vs Alonzo Menifield a été retiré de l’UFC sur la carte ESPN 15 après que Saint Preux a été testé positif au COVID-19, a confirmé son manager quelques heures avant la carte samedi à Las Vegas.

Saint Preux a été testé positif et négatif pour le virus la semaine du combat, a écrit Oren Hodak de KOReps, avant qu’un test positif le jour du combat exclut sa participation. L’UFC a confirmé que le combat avait été abandonné dans un message envoyé à MMA Fighting samedi tout en ajoutant que le combat entre Saint Preux et Menifield serait reporté à une date ultérieure.

« En raison d’un test COVID-19 positif, le combat des poids lourds légers d’Ovince Saint Preux contre Alonzo Menifield a été retiré de la carte de ce soir et sera reporté à une date ultérieure », ont déclaré des responsables de l’UFC dans le communiqué.

Pour des raisons de sécurité, le combat @ 003_OSP sera retiré de la carte ce soir et reprogrammé pour 9/5. Il a déjà combattu Covid et a présenté les tests + et – cette semaine. Il n’a actuellement aucun symptôme et ses cornermen sont tous clairs. #ufc

– KOreps (@ko_reps) 22 août 2020