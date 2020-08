Pablo Cuevas Il fait partie de ce groupe de joueurs de tennis sud-américains qui ont eu moins de temps pour s’entraîner et qui ont une logistique pire que les joueurs européens. Même ainsi, celui de Montevideo a pu pratiquer individuellement dans son pays, ce qui a levé les mesures de quarantaine bien avant d’autres nations sud-américaines comme l’Argentine. Après plus de cinq mois d’absence, le numéro un du pays uruguayen est plus que prêt à revenir pour concourir et laisser le nom de Uruguay en haut, au point de déclarer que la quarantaine ça lui allait bien dans une interview avec Referí.

– Planification plus étroite: « Ma feuille de route est modifiée de temps en temps, en fonction des actualités. Je voulais débuter à Madrid, Rome et Roland Garros, mais la suspension de Madrid m’a fait réévaluer ma décision. Juste au cas où je m’entraînerais sur un court dur. , puisque j’allais avoir le temps de m’entraîner sur le terrain, et finalement j’ai décidé d’aller à Cincinnati et à US Open et voyager de là en Europe. Je ne sais pas quel sera le premier tournoi que je jouerai sur gravier, mais je serai en sécurité à Rome et à Roland Garros.

– Objectifs: « Je pense que je peux améliorer certains aspects de la piste et me donner quelques joies. L’un d’eux, par exemple, entrer dans la deuxième semaine au Grand Chelem, notamment à Roland Garros, où j’ai encore une dette impayée. «

– Comment la pandémie a vécu: «Le 13 mars, ils nous ont recommandé de rester chez nous, à Montevideo, pendant deux semaines. Ensuite, j’ai commencé à m’entraîner deux fois par semaine sur une piste privée, et j’ai réalisé qu’il me restait au moins deux mois avant de reprendre la course. jouer avec des amis avec qui j’étais sur le circuit à un jeune âge, jusqu’à mes 16 ou 18 ans. Ce n’étaient pas des entraînements, mais ils servaient à passer du temps. Au fil des semaines, j’ai intensifié le tennis, la partie physique était celle qui moins négligée.

Il pleuvait physique tous les jours, à la maison ou dans la rue. Depuis un mois et demi, je m’entraîne normalement, à la fois en salle et sur piste, sur des terrains durs. Je sens que j’ai besoin de voyager en Argentine ou que certains Argentins viennent ici pour m’entraîner plus dur, pour avoir le rythme du jeu, ce qui me manque. Dans les premiers jours de retour à l’activité, il en souffre probablement. «

– Sur s’il a pensé à prendre sa retraite en raison de l’arrêt: « Non, au contraire. Cette pause a été incroyable, après trois mois, je ne voulais toujours pas concourir. 15 ans sur le circuit: pendant tout ce temps, je n’avais pas pu passer 15 jours chez moi. La pause a été bonne pour moi. S’il m’avait attrapé 25 ans, j’escaladerais les murs en étant enfermé à la maison. Être avec des amis et faire des activités isolées, comme aller à la pêche, m’a donné de l’énergie pour sortir et concourir. «

– Différences dans le retour au circuit: « Ils vous permettent de vous rendre au club, selon le dernier protocole, avec seulement une personne. Cela implique d’être stratégique pour définir avec qui je voyage: avec un entraîneur ou avec le kinésiologue. Si je voyage avec un coach, le kinésiologue reste de 9h du matin à 6h de l’après-midi à l’hôtel, sans contact avec le joueur, qui est au club. C’est rare. Espérons qu’une personne de plus nous le permettra. Il n’est pas prévu de voyager en famille, mais uniquement avec le strict minimum d’équipement.

– Une expérience dans laquelle vous avez perdu l’envie de jouer au tennis: «Dans la seconde moitié de 2018, je n’avais pas vraiment envie de jouer: les années sur le circuit s’accumulaient, mes filles vieillissaient et elles veulent que je ne voyage pas … J’avais blessé mon scaphoïde, j’avais perdu mon enthousiasme. Je devais voyager. à Pérou pour un tournoi, un jeudi. Je suis arrivé à l’aéroport et pendant mon enregistrement, j’ai demandé s’ils avaient le même vol pour dimanche. Je l’ai changé et je suis rentré chez moi: quand je suis arrivé, ils n’ont rien compris. En fin de compte, j’ai voyagé au Pérou et j’ai perdu dans le premier ou le deuxième match. J’ai pris des vacances plus longues cette année-là, j’ai réfléchi et j’ai réalisé que j’étais dans un endroit privilégié. En 2019 j’ai commencé tôt, j’ai mis l’envie et ça s’est bien passé. En 2020, j’ai commencé à mieux sélectionner le calendrier et qui m’a fait retrouver le désir« .

– Comment affronter la prochaine phase de votre carrière: « Je veux garder mon énergie. Je voudrais ne pas trop me tourmenter pour une perte, m’encourager à faire tout ce que je peux faire, être agressif et si j’ai perdu, que je puisse me dire: » Ai-je fait tout ce que j’ai pu? Oui, je l’ai fait, alors je vais bien dormir ce soir. « Mon deuxième objectif vient avec ça: entrer dans le top-45 pour pouvoir jouer à Masters 1000 sans passer la phase préliminaire. Cela me permettra de mieux choisir et sélectionner le calendrier, ce scénario vous donne plus d’air. «