Après que Faggiano ait déjà commencé et que son remplaçant (pas encore officialisé), Marcello Carli a rencontré en Sardaigne l’entraîneur D’Aversa et le directeur du club Alessandro Lucarelli. Dans l’assiette la reconfirmation de l’entraîneur des Crusader également pour la saison prochaine. D’Aversa a tenu à juste titre sur le banc après sa formidable ascension de la Serie C à la Serie A et après deux arrêts consécutifs. Lors de la troisième saison dans la catégorie reine, l’entraîneur de Gialloblù avec son équipe veut relever la barre même s’il ne sera pas facile d’améliorer la dernière saison avec le salut remporté à quatre jours de la fin. En attendant l’inclusion du groupe Al Mana prévue pour l’automne prochain, ce sera à nouveau New Beginning avec la nouvelle DS Carli pour gérer le marché des transferts qui débutera officiellement le 1er septembre. Le but est de rajeunir la croix rose en recherchant des clichés à la Kulusevski. Certains grands noms pourraient être sacrifiés comme Sepe et Gervinho même si l’Ivoirien irait encore renforcer un concurrent direct pour le salut en cas de déménagement à Bénévent. L’objectif de Parme restera la permanence de la catégorie et devra d’abord s’occuper des nouveaux promus. Il y a peu de temps pour planifier la nouvelle saison et la direction travaille déjà. Les sommets de Sardaigne apportent de bonnes nouvelles en vue de la réunion du 23 août à Collecchio. Encore quelques jours de vacances bien méritées pour les joueurs puis nous reviendrons à botter le ballon. Une seconde quinzaine d’août très chaude est attendue, dans laquelle il y aura place pour d’excellentes ventes et des achats ciblés. Sans oublier les rachats de joueurs comme Hernani, Sepe, Inglese et Grassi, déjà intégrés dans le groupe des croisés. Les rumeurs d’adieux possibles se multiplient également, à commencer par le milieu de terrain Barillà. Accord avec Monza pour un joueur qui a passé trois années fantastiques avec le maillot croisé. En attendant le groupe Al Mana, des travaux sont en cours pour livrer une équipe compétitive pour la Serie A à D’Aversa. Puis à l’automne, les nouveaux propriétaires de Parma Calcio se rencontreront. Une clôture repoussée de quelques semaines mais une direction qui sait bouger à court terme. La nouvelle saison est vraiment proche et ce sont des heures chaudes pour la programmation. Le trio Carli, D’Aversa et Lucarelli est déjà au diapason.