New Delhi: Le ministère de l’environnement de l’Union a reçu près de 1,8 million d’objections et de suggestions sur le projet de notification d’évaluation de l’impact sur l’environnement 2020, mais il est peu probable qu’il revienne sur les clauses d’apurement «post facto» à moins qu’il n’y ait une bonne justification juridique pour cela.

Le ministère, cependant, est prêt à reconsidérer la liste des industries exemptées de l’autorisation environnementale préalable obligatoire et à permettre davantage de signalement public des violations, ont déclaré des responsables à ET.

La plupart des commentaires reçus sont centrés sur la question des autorisations post facto et sur la liste plus large des industries de la catégorie «B2» qui sont proposées pour être exemptées de l’autorisation environnementale préalable, ont-ils déclaré.

Mardi était la dernière date pour faire des commentaires sur le projet d’EIE.

Le secrétaire à l’Environnement, RP Gupta, a déclaré que la question de l’approbation post facto était mal comprise car les approbations rétrospectives et les dispositions du projet sont conformes aux ordonnances de la Haute Cour de Jharkhand et de la Cour suprême.

«A posteriori, cela ne veut pas dire que des approbations rétrospectives seront données de quelque manière que ce soit. Il y aura de lourdes amendes et pénalités pour les infractions et les autorisations environnementales ne s’appliqueront qu’à partir de la date à laquelle elles ont été données; pas rétrospectivement », a-t-il dit à ET.

«Bien que nous soyons disposés à examiner toutes les objections et suggestions reçues, nous ne voyons pas la nécessité d’éliminer cette clause à moins qu’il n’y ait une bonne justification juridique ou un bon raisonnement à cet égard – des points qui n’ont peut-être pas été portés à l’attention des tribunaux». Dit Gupta.

Le projet d’EIE s’est heurté à une controverse politique avec un panel parlementaire présidé par le chef du Congrès Jairam Ramesh abordant la question lors d’une récente réunion, Aaditya Thackeray de Shiv Sena, signalant les préoccupations, et de nombreux experts et organismes environnementaux s’opposant aux clauses considérées comme anti- environnement.

Gupta a déclaré que le Centre était disposé à reconsidérer diverses dispositions du projet, notamment en excluant un large segment de l’industrie des exigences de la CE. En outre, le grand public sera autorisé à signaler les violations de tout projet impliquant une autorisation environnementale et des mécanismes seront mis en place à cet effet. «Nous sommes prêts à réexaminer plusieurs questions. Ce n’est pas du tout un processus fermé », a-t-il déclaré.

«Mais une« infraction »doit être traitée comme telle et ne pas signifier que la fermeture de l’industrie doit être ordonnée. Ce serait faux, illégal et en fait disproportionné », a déclaré Gupta. «Il faut également garder à l’esprit qu’il y a des personnes employées dans n’importe quel secteur et que beaucoup d’argent bancaire et d’autres investissements sont bloqués.»

Il a déclaré que le gouvernement tiendra compte de toutes les suggestions et objections fondées sur le mérite. «En même temps, la notification d’EIE de 2006 n’est ni la Bible ni un document parfait. Ce n’est pas le cas non plus dans le cas de la question de savoir quelle industrie devrait subir la CE ou non – c’est également une notion incorrecte. Nous n’avons pas besoin d’être sentimentaux à ce sujet et devons l’examiner de manière rationnelle. »

Le secrétaire à l’environnement a souligné qu’il est peu probable qu’il y ait une reconsidération pour rendre publics les rapports d’EIE des projets «stratégiques», en tenant compte de l’intérêt national et du scénario actuel.

Il a également rejeté les critiques qualifiant le projet d’EIE de «pro-industrie» et «anti-environnement». «Pourquoi le problème devrait-il être envisagé de cette façon? Le pays a besoin de tout – environnement, agriculture et industrie et ils ne doivent pas nécessairement se faire au détriment de l’autre. C’est une fausse conception. Nous cherchons un équilibre. »