Le programme des écoles de sport, que le Conseil municipal des sports (PDM) parraine depuis des décennies, reviendra avec la rentrée scolaire. C’est du moins l’intention de la Mairie, qui a déjà contacté les responsables des différentes écoles et instituts pour indiquer son intention de maintenir cette activité malgré la pandémie.

Le PDM a pris cette décision après la résolution du 30 juillet du ministère de l’Éducation de la Principauté des Asturies qui indique sa volonté de reprendre les cours en présentiel au cours de l’année scolaire 2020-2021 et a même approuvé les instructions d’organisation pour son démarrage, qui sera applicable jusqu’à la fin de la crise sanitaire causée par le covid-19, une résolution publiée dans le BOPA le 31 juillet.

Sur cette base, le PDM considère qu’il doit agir en tant qu’organisme communal de promotion du sport scolaire qui s’inscrit dans la formation globale des élèves par l’éducation aux valeurs et la création d’habitudes saines qui assurent une meilleure qualité de vie.

Le programme des écoles de sport est né avec l’intention de promouvoir et de faciliter le sport des écoliers de Gijón. Son succès a été immédiat au point qu’aujourd’hui on peut dire que pratiquement tous les athlètes les plus représentatifs de la ville dans les différentes disciplines ont commencé dans ce programme.

Les années ont passé, mais l’objectif reste le même: promouvoir l’exercice physique et favoriser la mobilité des jeunes de Gijón, mais aussi faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Il ne faut pas oublier que les formations ont lieu dans les écoles elles-mêmes, mais en dehors des heures de classe. Chaque année, environ 5 500 garçons et filles d’une cinquantaine d’écoles participent à ce programme. En plus des écoles des écoles de sport, la plupart des clubs de la ville sont impliqués car ce sont eux qui fournissent les moniteurs et les entraîneurs et aussi ceux qui bénéficient de ce programme étant une crèche d’athlètes où les équipes des sports sont nourries. catégories inférieures.

Le PDM vise à atteindre la plus grande normalité possible, mais en poussant les mesures de sécurité sanitaire à l’extrême compte tenu des circonstances. Pour cette raison, les mesures visant à garantir la protection de la santé et de la sécurité des participants seront incluses dans un protocole qui devra être respecté par toutes les entités qui enseignent les différentes activités sportives qui composent le programme, ainsi que les écoles et instituts où ces modalités sont développées. Cependant, l’offre sportive scolaire sera toujours soumise à la situation sanitaire actuelle à tout moment.

Comme dans les éditions précédentes, ce seront les écoles qui devront contacter le Conseil municipal des sports, en précisant les sports qu’elles souhaitent proposer à leurs élèves et les installations dont elles disposent. Les responsables du PDM attendent désormais la réponse des écoles pour savoir si ce cours les écoles de sport atteindront le même niveau d’acceptation que dans les cours précédents ou si, au contraire, l’incertitude provoquée par le covid-19 entraînera une réduction des inscriptions.