La n ° 1 mondiale féminine Ash Barty a décidé de sauter le prochain US Open à New York en raison de préoccupations concernant la crise sanitaire actuelle, mais l’Australienne dit qu’elle attend déjà avec impatience son Grand Chelem à domicile – l’Open d’Australie 2021 à Melbourne.

Ash Barty dit que penser à l’Open d’Australie en 2021 la fait sourire

La joueuse de 24 ans manquera une chance de remporter son deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open de New York et n’est toujours pas certaine de l’Open de France en septembre.

Mais elle dit qu’elle attend avec impatience son événement du Grand Chelem à domicile en 2021. Selon le site Web de l’Open d’Australie, Barty dit: «Déjà, penser à l’Open d’Australie en 2021 me fait sourire. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir un sourire sur mon visage – j’ai de si bons souvenirs et je me sens comme chez moi.

C’est incroyable d’obtenir l’amour et le soutien que je fais et même si cela peut paraître différent, nous attendrons de voir, mais j’ai certainement hâte d’y retourner. Mais je sais que j’ai hâte de revenir là-bas quand le moment sera venu, et quand je me sens prêt à partir, nous serons là-bas en un clin d’œil. «

Barty faisait partie de l’initiative de l’Australian Tennis Foundation (ATF) visant à fournir 115 000 $ pour financer des programmes de tennis autochtones dans le Queensland et a déclaré qu’elle était heureuse de motiver les jeunes enfants. «Quand je profite d’opportunités comme celle-ci, je veux juste me joindre à moi, car pour moi, cela apporte la joie que le tennis m’a apporté en tant que jeune.

Je me sens très privilégiée d’être dans une position où je peux discuter avec ces enfants et parler de mon parcours et de mes expériences, [and] sachant que mon idole en grandissant, en vieillissant un peu, était Evonne [Goolagong Cawley], et à quel point elle est approfondie et ancrée dans ces opportunités, est également incroyable et me rend si fière ».

Ash Barty, 24 ans, est le deuxième n ° 1 australien en simple WTA après Evonne Goolagong Cawley. Elle a remporté jusqu’à présent huit titres en simple et 10 titres en double sur le circuit WTA et a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en janvier.