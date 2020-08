Dimanche 23 août 2020

L’attaquant du Paris Saint-Germain a fondu en larmes après avoir perdu la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Après ce moment amer, le Brésilien a exprimé quelques mots sincères sur ses réseaux sociaux et a félicité la distribution allemande pour leur grand tournoi.

«Perdre fait partie du sport, on essaie tout, on se bat jusqu’au bout. Merci pour votre soutien et votre affection et félicitations à Bayer », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Ney ne s’est pas seulement exprimé ainsi, puisqu’il a profité de son Instagram pour sortir un autre extrait. « J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi », a déclaré le Brésilien, rappelant un passage de la Bible.

De cette manière, le joueur de 28 ans n’a pas pu remporter son deuxième «Orejona», qu’il a remporté avec Barcelone lors de la saison 2014-15.

Perdre face à une partie du sport, on se tente tout d’un coup, on se bat en finale ou en finale. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 – Neymar Jr (@neymarjr) 23 août 2020