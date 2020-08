Les choses peuvent changer radicalement en quelques semaines ou quelques jours. Après la suspension de la Ligue 1 française, Au PSG, il n’y avait qu’un seul objectif en tête, bien loin: la Ligue des champions. A priori, le fait d’être tant de mois sans compétition et sans ce rythme de match que si tous les rivaux l’avaient fait, a fait les hommes de Tuchel partir comme des outsiders malgré une des équipes les plus puissantes de la compétition.

23/08/2020 à 12:31

CEST

.

Rien n’est plus éloigné de la réalité, au final ce repos et cette préparation exhaustive et minutieuse ne pensant qu’à la compétition européenne maximale a fonctionné comme un charme pour l’équipe dirigée par Neymar et Mbappé, qui est apparue en grande finale comme un ouragan. Et ce dernier tour du tournoi, au-delà du prestige, rapporte de l’argent. A priori, il y avait un marché d’été austère pour les Parisiens. Le journaliste Abdellah Boulma, proche de la famille Doha propriétaire du club, assure sur son Twitter que l’entité présidée par Al-Khelaïfi va enfin faire une lourde dépense pour renforcer l’effectif.

Au-delà de la recherche d’un successeur à Thiago Silva, qui met fin à son contrat et quittera le club, le PSG compte recruter plusieurs autres joueurs pour élever encore plus le niveau de l’équipe. De cette façon, Leonardo a du travail devant lui pour suivre le marché, mais avec les millions de Qataris, tout est vu à travers des yeux différents …