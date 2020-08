Le joueur de tennis français Pierre-Hugues Herbert a annoncé qu’il allait sauter le Grand Chelem de l’US Open plus tard ce mois-ci alors qu’il est sur le point de devenir père.

S’adressant à L’Équipe, Herbert déclare: «C’est lié à plusieurs choses mais la décision finale a été prise à cause de cela (devenir père) Nous savons qu’à partir du neuvième mois, l’accouchement peut avoir lieu à tout moment et je ne pouvais pas me voir aller à l’autre bout de la planète pour jouer un tournoi. La décision n’a pas été facile à prendre par rapport à Nico (Mahut).

J’ai beaucoup tergiversé. Si cela avait été simple, la décision aurait été beaucoup plus évidente. Je me suis cassé la tête pendant près de trois mois. J’espère qu’il trouvera quelqu’un. »La décision d’Herbert de sauter l’US Open signifie que son partenaire Nicolas Mahut est à la recherche d’un nouveau partenaire en double.

Mahut a posté une mise à jour sur Twitter, taguant son ami Julien Benneteau en disant: « Bientôt père, Pierre-Hugues Herbert n’ira pas à l’US Open. Dois-je nous inscrire, mon pote? Vous avez 3 semaines pour être prêt !!! » Plusieurs autres joueurs de haut niveau ont également décidé de ne pas se rendre à l’US Open pour l’événement du Grand Chelem, y compris le n ° mondial féminin.

1 Ash Barty et le n ° 2 mondial masculin Rafael Nadal. Nick Kyrgios s’est également retiré de l’événement, tout comme la gagnante de Roland-Garros 2017, Jelena Ostapenko et la chinoise Wang Qiang. Le tournoi pourrait voir plus de retraits dans les prochains jours.

L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray a également déclaré qu’il souhaitait jouer le tournoi mais qu’il souhaitait avoir une certaine assurance sur les aspects d’assurance pour les joueurs et leurs équipes ainsi que sur les aspects de quarantaine pour les joueurs qui reviennent en Europe.

Pierre-Hugues Herbert, 29 ans, a terminé le Grand Chelem en carrière en double, après des victoires à l’US Open 2015, aux Championnats de Wimbledon 2016, à l’Open de France 2018 et à l’Open d’Australie 2019 – le tout avec Mahut.

Le duo a également remporté sept titres ATP Tour Masters 1000 et un titre ATP Finals. En double, il est actuellement classé n ° 19 en double, avec un sommet de n ° 2. En simple, il a atteint trois finales en carrière ATP et a culminé au n ° 2.

36 en février 2019. Il est actuellement classé n ° 71 en simple.