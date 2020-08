La crise sanitaire mondiale actuelle met en évidence, s’il en était encore besoin, la nécessité d’orienter également les marchés de capitaux en faveur d’un développement de plus en plus durable et responsable de la planète.

Nous sommes dans un contexte qui oblige les sociétés de gestion à s’engager fortement dans leurs domaines de compétence pour favoriser un changement vertueux du comportement des entreprises et des gouvernements.

Il est à la pointe de cet engagement Pimco, leader mondial de la gestion des investissements sur les marchés obligataires. En effet, elle joue un rôle actif de la plus haute importance étant donné que les marchés obligataires ont une valeur nettement plus élevée que les marchés actions et la nature récurrente des émissions de dette pour financer des projets. Un ensemble de facteurs qui amènent les investisseurs obligataires comme Pimco à jouer un rôle important dans la conduite d’un changement durable.

Mais comment cela se fait-il en pratique? Il nous l’explique Scott Mather, c’est-à-dire US Core Strategies de la société de gestion qui décrit dans cet entretien l’engagement constamment mis en place par Pimco pour transformer les bonnes intentions liées à une démarche ESG en actions concrètes et mesurables ayant un impact positif sur la société dans laquelle nous vivons tous.

Quels sont les principes qui vous guident pour être des investisseurs qui poussent la société moderne vers l’application de comportements vertueux en termes de durabilité et de responsabilité des émetteurs?

«Nous sommes fermement convaincus du pouvoir de l’engagement, c’est-à-dire d’un engagement actif auprès des émetteurs obligataires, qu’ils soient corporatifs ou souverains, pour faire passer l’ESG de la simple rhétorique à l’action.

Chez Pimco, l’action d’engagement a lieu avant qu’une entreprise ne décide de mettre en œuvre un projet d’émission obligataire. Nous collaborons avec de nombreuses entreprises, notamment à travers le Pacte Mondial des Nations Unies, l’UNGC, depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne leur engagement en faveur des énergies renouvelables. Nous avons également invité certains d’entre eux à participer à notre récent symposium de l’UNGC sur les obligations ODD, lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies, organisé dans les bureaux de Pimco à Newport Beach et organisé précisément pour encourager les entreprises à émettre des obligations liées aux ODD. « .

Avez-vous déjà collecté les résultats de cet engagement en termes de sensibilisation aux émissions en faveur des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies?

« Bien sûr. Par exemple, fin 2019, nous avons accueilli avec satisfaction l’émission par l’une des entreprises impliquées à travers le Pacte Mondial d’une obligation à 5 ans liée aux ODD en dollars. Emission puis suivie d’une obligation multi-tranches du même type en euros. C’est un outil unique dans lequel le produit est utilisé à des fins commerciales générales et les futurs paiements de coupon sont liés à la capacité de poursuivre leur stratégie de croissance responsable, avec une augmentation du coupon – et donc du coût de émetteur – de 25 points de base dans le cas où les objectifs de durabilité parmi ceux des ODD ne sont pas atteints « .

Pour aller plus loin, comment encouragez-vous une entreprise à obtenir un impact positif de ses émissions obligataires?

«Pimco collabore avec des entreprises non seulement avant mais aussi après l’émission d’un titre. Nous le faisons dans le but de stimuler et d’obtenir un reporting détaillé de la répartition de l’utilisation du produit de l’obligation, des émissions de carbone évitées et de l’amélioration du niveau d’activité des émissions elles-mêmes au niveau de l’entreprise dans son ensemble. Et ce n’est pas tout. Nous vérifions que l’émetteur a une stratégie de développement durable de plus en plus large pour atténuer les risques liés à l’impact environnemental, à la biodiversité, à l’éthique des affaires, au capital humain, à la gouvernance d’entreprise et aux relations avec les communautés.

Je dois dire que les entreprises ainsi impliquées nous apportent des réponses satisfaisantes à nos questions, démontrant une forte dynamique en termes d’intégration du développement durable dans sa stratégie d’entreprise et de gouvernance. Nous prévoyons de continuer à collaborer avec les émetteurs même après la publication de leurs rapports de développement durable et le reporting des obligations vertes ».

Et sur l’action spécifique de sensibilisation des émetteurs aux risques ESG, quelle est votre approche avec les entreprises?

«Toujours une approche active par l’engagement. Par exemple, parmi nos actions, on demande également aux émetteurs de clarifier leurs positions sur les politiques de déforestation et les politiques d’approvisionnement durable. En particulier, nous encourageons l’utilisation de la certification, des systèmes de traçabilité et l’empreinte de toutes les ressources utilisées dans les entreprises. Les émetteurs nous répondent de plus en plus en partageant des informations détaillées sur leurs engagements en matière de développement durable, sur les résultats des audits tiers sur les fournisseurs, sur les certifications obtenues également grâce à des contrôles géospatiaux et à la traçabilité.

Et nous continuons à partager nos attentes sur le changement climatique avec eux au-delà des informations liées au Carbon Disclosure Project (Cdp), y compris l’importance d’établir un objectif de réduction des émissions de carbone qui couvre toute la chaîne de valeur » .

Parmi les émetteurs, les non-corporate, c’est-à-dire souverains, comme les gouvernements, jouent un rôle important. Comment se déroule l’engagement avec ces contreparties?

«Pimco entretient un dialogue continu avec les gouvernements au niveau international. Surtout avec ceux dont les économies ont un impact sur le climat de la planète, nous faisons notre part pour les encourager dans leur chemin vers la durabilité environnementale. En particulier pour les pays dont le développement économique repose sur les industries extractives.

Sur certains d’entre eux, bien qu’il y ait encore des possibilités d’amélioration sur un certain nombre de facteurs ESG clés, nous sommes encouragés à poursuivre l’engagement à partir des résultats significatifs que leurs programmes de durabilité environnementale mettent en évidence, sur la base d’objectifs de réduction sur dix ans. émissions et zéro déforestation pour 2030 et taxes sur les émissions de carbone « .

Dans quelle mesure l’objectif de réduction des émissions de carbone de la planète est-il central dans votre démarche ESG?

« Est critique. Dans le cadre de l’initiative CA100 +, Pimco a codirigé l’engagement d’un grand radiodiffuseur d’entreprise avec d’autres investisseurs pour l’encourager à poursuivre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone et aligner sa divulgation sur les recommandations du groupe de travail sur le climat. informations financières connexes, en acronyme Tcfd. Le résultat? L’entreprise a nettement renforcé sa gouvernance climatique et son engagement en matière d’émissions de carbone ».

L’article complet a été publié dans le numéro de juillet-août du magazine Wall Street Italia.