Le service client est un élément essentiel de l’expérience de consommation pour toute entreprise qui souhaite fidéliser ses clients et développer son activité.

Un excellent service client signifie que les clients sont susceptibles de revenir, mais une expérience inférieure à la moyenne signifie qu’ils sont peu susceptibles de revenir.

Qu’est-ce que le service client?

Le service client est le support fourni par une entreprise ou une marque aux clients ou clients potentiels de leur produit ou service. Cela peut se produire avant, pendant ou après l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service par les clients. Les entreprises visent à répondre aux besoins, aux désirs et aux exigences de ces clients en leur offrant une assistance professionnelle et de soutien, pour assurer une expérience de consommation facile et agréable.

Le service client peut être en face à face dans un magasin, par téléphone, par le biais d’activités numériques telles que le texte, la messagerie sur les réseaux sociaux ou le courrier électronique, ou par des moyens automatisés tels qu’un guichet automatique. Cette interaction entre une organisation de service et ses clients ou clients est appelée une rencontre de service et une entreprise a la possibilité de se faire une impression auprès des clients à chaque fois qu’ils entrent en contact.

«L’interaction interpersonnelle entre les employés d’une organisation et ses clients… a un« impact »élevé sur le consommateur et la qualité de la rencontre de service… donc un ingrédient vital dans la qualité globale du service expérimenté par le client.» (Lewis et Mitchell, 1990)

Pourquoi le service client est-il important?

Le service client fait partie de la promesse que les marques font aux clients. Les consommateurs modernes s’attendent à ce que les entreprises fournissent une certaine qualité de service à la clientèle. Cela est particulièrement vrai dans le secteur des services. Même le mécanicien local doit maintenant intensifier son jeu. Les entreprises ont besoin de la capacité d’apprendre, d’identifier et de s’adapter aux besoins et aux désirs des consommateurs. Les entreprises orientées client ont une plus grande capacité à anticiper l’évolution des besoins des consommateurs et à répondre avec des biens et des services.

Un service client au moins à égalité avec les concurrents est essentiel pour être compétitif efficacement. Si c’est mieux, cela peut vous donner un avantage concurrentiel. Les clients ne font pas leurs achats en fonction du prix aussi souvent qu’auparavant. Au lieu de cela, leur expérience globale est souvent le facteur de motivation.

«89% des entreprises s’attendent désormais à être concurrentielles principalement sur la base de l’expérience client.» (Gartner Research, 2014)

Il est moins coûteux de conserver les clients existants que d’en acquérir de nouveaux. Mais ce n’est pas aussi simple que d’avoir de bons produits pour les conserver – votre service client doit être au rendez-vous. Un mauvais service client suffit pour que des clients auparavant fidèles choisissent un concurrent – si les clients ne sont pas satisfaits du service, il y a de fortes chances qu’ils partent.

Les avantages d’un excellent service client

Fournir aux clients un niveau élevé de qualité de service a une relation positive avec la performance de la marque et la satisfaction du client. La qualité du service est la mesure dans laquelle la prestation de ce service correspond aux attentes des clients. La satisfaction a une relation positive avec les achats répétés, et cela est particulièrement vrai pour les industries de services. Les clients sont satisfaits lorsqu’une entreprise fonctionne mieux que prévu.

Accorder la priorité au service client peut augmenter les coûts d’une entreprise en ayant besoin de personnel ou d’outils / technologies supplémentaires, mais il y a quelques avantages qui devraient l’emporter sur l’investissement. Des études ont indiqué que plus de 80% des gens paieraient plus pour un meilleur service à la clientèle.

Quelques autres avantages d’un excellent service client comprendre:

les clients sont plus satisfaits de leur expérience une meilleure perception des stratégies globales de marché de l’entreprise augmentation du bouche à oreille positif et des références attirant de nouveaux clients augmentation de la fidélité des clients et des achats répétés augmentation de la capacité à vendre ou à vendre des services pertinents les clients peuvent être disposés à payer des prix plus élevés pour une meilleure expérience les clients perçoivent les produits et les services comme étant de meilleure qualité, les clients perçoivent le paysage des services comme étant de meilleure qualité

Le service client d’une entreprise ou d’une marque peut «faire» ou «briser» leur réputation.

«… Une culture organisationnelle qui met l’accent sur le client en tant que point focal de la planification et de l’exécution stratégiques… Les employés affichent systématiquement des comportements orientés client et les consommateurs s’habituent ainsi à cette philosophie.» (Brady et Cronin Jr, 2001)

Faire crier quelqu’un sur la ligne téléphonique n’a rien de nouveau pour les représentants du service client

Mauvais service client

Dans le monde des téléphones portables et des réseaux sociaux, il est difficile de cacher une mauvaise expérience client. Les gens peuvent rapidement partager une expérience négative en ligne, ce qui peut toucher un large public. De nombreuses personnes utilisant la recherche Google pour vérifier une entreprise, quelques mauvaises critiques peuvent faire une différence significative. Les gens sont plus susceptibles de partager une expérience négative sur les réseaux sociaux ou d’en parler avec leurs amis qu’avec une expérience positive.

Comment les entreprises peuvent-elles améliorer leur service client?

Améliorer le service client signifie rendre chaque point de contact génial et ne laisser aucune interaction tomber entre les mailles du filet. Il doit y avoir une cohérence dans toute l’organisation pour offrir une excellente expérience client.

En 2020, il ne suffit pas que les entreprises n’utilisent que les moyens traditionnels de support client tels que le téléphone pour le support client. Les clients s’attendent à pouvoir atteindre les organisations par tous les moyens qui leur conviennent, qu’il s’agisse de courrier électronique ou de médias sociaux. Par conséquent, les entreprises doivent avoir une approche globale et offrir une gamme d’options de service à la clientèle aux clients.

Les entreprises peuvent également fournir une assistance en libre-service aux clients afin qu’ils puissent trouver les réponses dont ils ont besoin sans avoir à traiter avec le personnel d’assistance à la clientèle.

Une orientation client

Le marketing s’est progressivement orienté vers une orientation client depuis l’écriture fondamentale de Leonard Berry sur Marketing relationnel (1983), désormais considéré comme un principe fondamental du marketing. Être orienté client implique qu’une entreprise se concentre sur le client en tant que point central de sa planification stratégique et de son exécution. Ils visent à identifier et à s’adapter aux besoins et aux désirs des consommateurs en tant que stratégie concurrentielle en apprenant à partir des perceptions des clients de leur expérience.

«L’orientation client a une influence positive sur les perceptions des clients et, en fin de compte, sur la performance des entreprises.» (Brady et Cronin Jr, 2001)

L’évaluation par un client de la qualité globale du service est déterminée par trois facteurs: la performance du service des employés, la qualité des biens / services physiques et la qualité de l’environnement des services (lieu d’affaires). Les entreprises doivent être proactives dans la collecte et l’analyse des données des clients pour avoir une meilleure image de leurs performances et des besoins et désirs des clients, et agir sur la base de ces informations.

Outils numériques pour le service client

À l’ère du numérique, les consommateurs disposent désormais de plusieurs méthodes pour communiquer avec les représentants du service client.

Au cours des dernières années, les médias sociaux sont devenus de plus en plus populaires pour demander et recevoir un service client. On s’attend maintenant à pouvoir envoyer un message via la page Facebook d’une grande marque avec toutes les questions ou problèmes que vous pourriez avoir concernant leurs produits ou services et recevoir une réponse rapide. Environ la moitié des internautes se tournent désormais vers les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide. En conséquence, de nombreuses grandes organisations ont mis en place des équipes de service client dédiées pour répondre aux messages des réseaux sociaux. Études (voir Xu, Liu, Guo, Sinha et Akkiraju, 2017) ont indiqué que les utilisateurs qui envoient un message au compte Twitter d’une marque attendent une réponse dans l’heure.

Cette demande des consommateurs pour une réponse instantanée et la nature fastidieuse du traitement manuel de ces demandes conduisent à l’essor de l’IA pour le service client sur les réseaux sociaux. Cela a conduit à la création de chatbots pour générer automatiquement des réponses aux demandes des utilisateurs sur les réseaux sociaux et maintenant sur les sites Web. Ces chatbots permettent aux marques de fournir une attention individualisée aux consommateurs.

«Le marketing concerne les relations d’échange entre l’organisation et ses clients. La qualité et le service client sont des liens clés dans cette relation. » (Christopher, Payne et Ballantyne, 91 ans)

Un vrai sourire va un long chemin dans le service client

Compétences clés en service client

Autant une entreprise peut avoir une stratégie orientée client, autant la responsabilité d’un excellent service client incombe aux membres du personnel. Heureusement, le service client est une compétence que les gens peuvent apprendre et développer, plutôt qu’un trait de personnalité que vous possédez ou non.

Voici dix compétences en service à la clientèle qui sont essentiels pour offrir un excellent service client.

1. Patience

La patience est vitale pour toute personne ayant un service client dans son rôle. De la vente immobilière à un opérateur de caisse dans un supermarché. Les clients qui sollicitent l’assistance sont souvent frustrés et dépourvus d’esprit. Parfois, ils veulent se défouler. Il pourrait y avoir une solution simple, mais laissez le client la sortir de son système. Par exemple, une étude a révélé que 40% des demandes des utilisateurs sur Twitter sont émotionnelles et ne visent pas à rechercher des informations spécifiques. L’empathie va de pair avec la patience, qui est la capacité d’une personne à comprendre les sentiments d’une autre personne. La capacité des membres du personnel à voir un problème du point de vue du client est un énorme avantage et les clients l’apprécient.

2. Écoute

La capacité à vraiment écouter n’est pas seulement une compétence clé pour le service client, mais la vie en général. L’écoute vous permet de comprendre pleinement le point de vue du client et de résoudre son problème. Lorsque vous n’écoutez pas, il est facile de se tromper et de créer une expérience frustrante pour le client. Les représentants du service client peuvent souvent tirer des conclusions sur une solution, ce qui peut paraître impoli et impétueux. Prenez le temps d’écouter et de comprendre les problèmes des clients, cela montrera que vous appréciez leurs besoins.

3. Communication

Cela peut sembler évident, mais la façon dont vous communiquez avec les clients est la clé de leur expérience. Vous ne voulez pas apparaître comme condescendant, grincheux ou impoli – cela se traduira par une expérience négative. Il est important de garder à l’esprit la manière dont la communication avec le personnel se manifeste. Outre l’attitude, la clarté de la communication lors du service client est la clé pour obtenir le bon résultat. La dernière chose que vous voulez, c’est plus de confusion de la part du client parce qu’il ne comprend pas ce qu’il est censé faire ou quelle est la solution.

4. Apprentissage

En apprenant les problèmes et les préoccupations de leurs clients, afin qu’ils puissent fournir une solution. Comment apprenons-nous de nos clients? En posant des questions et en écoutant lors de l’interaction. Plus le personnel de votre service client connaît les besoins de vos clients, plus ils sont un atout pour l’organisation et les clients.

Si les mêmes problèmes clients se posent régulièrement, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas appris de cela pour fournir une solution adéquate. Le personnel doit communiquer ces problèmes à la direction afin qu’elle puisse planifier la résolution du problème. Si votre équipe de service client fonctionne comme une machine bien huilée et apprend des commentaires, vous commencerez à anticiper les problèmes au lieu de simplement les résoudre.

5. Gestion du temps

Les clients attendent souvent une résolution le plus rapidement possible. Ils détestent attendre, surtout au téléphone, car les longs délais d’attente peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience client. Ainsi, bien que la patience et le temps passé avec les clients soient importants, il y a une limite à la durée de l’engagement envers chaque client. Les entreprises doivent fournir aux employés du service client les informations et les outils nécessaires pour aider leurs clients le plus rapidement possible. La formation du personnel peut aider à améliorer les délais de résolution.

6. Calme

Le personnel du service à la clientèle doit avoir la capacité de rester constamment calme sous la pression, même s’il éprouve des difficultés avec un client contrarié. Ce comportement cool peut aider à calmer le client et à garder la conversation aussi objective que possible pour trouver une solution à son problème. L’émotion déclenche de nombreuses interactions des clients avec le service client, il est donc essentiel que le personnel reste lucide, même lorsque les clients sont insultants envers eux ou leur entreprise. Le personnel capable de réfléchir est un énorme avantage – toutes les interactions ne seront pas dans le manuel de formation. Attendez-vous à l’inattendu.

7. Négociation

Les membres du personnel devront souvent négocier avec les clients pour trouver une solution. Les conversations doivent se terminer par une solution et / ou avec le sentiment du client que l’entreprise a (ou va) prendre soin de ses besoins. La négociation n’est pas une dispute – il est important de rester calme et d’avoir une conversation constructive. Il y aura toujours une partie qui aura l’impression de s’en sortir mieux que l’autre – assurez-vous que c’est le client! Ne vous contentez pas de céder aux demandes des clients, il doit y avoir des concessions. Le personnel du service client a besoin de bonnes capacités de persuasion lorsqu’il n’y a pas de solution évidente, ce raisonnement peut aider à convaincre le client d’un résultat approprié.

8. Travail d’équipe

Le travail d’équipe et le service à la clientèle vont de pair; le personnel et les clients en bénéficieront lorsque les équipes clients travailleront ensemble, car les résolutions des problèmes des clients sont plus rapides. Un représentant du service client n’aura jamais toutes les réponses, il doit donc y avoir des lignes de communication ouvertes entre les équipes pour trouver une solution à chaque problème unique. Les grandes entreprises ont souvent plusieurs équipes de service client dédiées pour différentes exigences. Il peut y avoir une équipe pour le support technique, une autre équipe pour les comptes et la facturation et une autre équipe pour les demandes générales. Dans les petites entreprises, offrez à tous les employés une formation sur le service à la clientèle afin qu’ils puissent aider en cas de besoin.

9. Positivité

Cela peut être un défi pour le personnel du service client de passer ses journées à traiter les plaintes des clients et la négativité qui accompagne le rôle. Cependant, il est essentiel de rester optimiste et positif en matière de service client. Si le personnel rencontre les clients avec le sourire et une attitude joyeuse, les clients se sentent beaucoup mieux. Cela peut mettre le personnel à l’avant-garde lorsqu’il tente de trouver une solution. Cela crée également un meilleur environnement de travail. Si le personnel est heureux et qu’il sent que les autres sont heureux, il apprécie davantage son travail et devient plus productif.

10. Connaissance des produits et de la marque

Plus vos commerciaux connaissent votre produit ou service, mieux ils sont en mesure de les vendre. De même, avec le service à la clientèle, le personnel est meilleur pour fournir une solution. La formation doit être un élément clé du support client. De nombreuses grandes entreprises embarquent chaque nouvel employé pour s’assurer qu’ils connaissent leurs produits de fond en comble. L’onboarding est le processus d’intégration de nouveaux employés dans une organisation, en les familiarisant avec les produits et / ou services. Les meilleurs employés du service client ont une connaissance approfondie du fonctionnement de leurs produits ou de leur commande pour trouver à chaque client une solution adéquate à ses problèmes.