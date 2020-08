Cela fait quelques mois que la pandémie nous a pris au dépourvu, et de nombreuses personnes ont encore du mal à accepter cette nouvelle réalité. De toute évidence, la crise s’accompagne d’un certain nombre de conséquences mondiales, certaines industries étant au bord de l’extinction. C’est une route à double sens; avec la faillite de plusieurs entreprises à la minute, de plus en plus de personnes perdent leur emploi.

Nous avons également vu les points de vue changer. Le revers de la médaille est que certaines industries sont en fait en plein essor. L’économie des petits boulots, par exemple, a connu un boom soudain, tout comme le travail à distance. Les experts discutent déjà de changements à long terme qui seront probablement adoptés une fois que tout cela passera.

Quoi qu’il en soit, il est toujours difficile de penser aux avantages futurs lorsque l’existence immédiate d’une personne est en danger. Les gens ne pensent pas aux destinations exotiques quand ils ne peuvent pas être sûrs de perdre leur emploi demain.

Cela ressemble à un scénario catastrophe, mais est-ce vraiment le cas?

Et bien non. Nous n’étions pas préparés parce que nous étions tellement certains que la société moderne serait en mesure de faire face à toute sorte d’urgence médicale. La science est soutenue par une technologie superbe, alors qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

Il y a eu des récessions et des récessions, et cette pandémie ne peut être différente de toutes les autres qui l’ont précédée. Les grandes entreprises ont survécu et ont même survécu à tous ces défis. Prenons l’exemple de Coca-Cola. Le géant a survécu à la Grande Dépression, émergeant plus fort que jamais. Alors, la bonne question à poser ici serait la suivante: pourquoi les petites entreprises ne feraient-elles pas de même?

Voyons ce que «emboîter le pas» laisse présager exactement.

Marketing numérique en bref

Si vous pensez qu’il était facile pour Coca-Cola de survivre à la Grande Dépression, détrompez-vous. À de nombreuses reprises, l’entreprise a sous-performé, mais a tout de même réussi à surmonter la crise. Il l’a fait en créant une stratégie marketing extrêmement réussie, si réussie en fait qu’elle est encore rappelée près d’un siècle plus tard.

Nous parlons du célèbre Saint Nick qui fait encore une apparition occasionnelle. La stratégie a pris son temps, mais finalement, elle est devenue emblématique et a aidé Coca-Cola à survivre à la Grande Dépression.

Tout comme à l’époque, le marketing reste au centre des préoccupations. Ou plutôt, il est plus ciblé que jamais. Avec le développement des technologies numériques, votre audience est encore plus joignable. La seule chose qui reste est de trouver votre propre Saint Nick et de le commercialiser via tous les canaux disponibles.

Internet est simplement votre meilleur allié. Il n’ya pas de meilleur moment que celui-ci pour accroître la visibilité de votre marque et toucher votre clientèle.

Utiliser le référencement

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est au centre de chaque stratégie marketing réussie. Comme mentionné ci-dessus, le marketing numérique a un grand potentiel, mais vous devez d’abord augmenter la visibilité de votre marque. C’est là qu’intervient le référencement.

Le référencement est certainement une stratégie marketing à long terme. Ce que vous investissez maintenant reviendra dans les années à venir. Par conséquent, assurez-vous de couvrir tous les points suivants:

Mots-clés (contenu écrit et visuel) Articles de blogClassements organiquesBacklinksLiens internes

En plus du référencement, il est également important d’optimiser votre site Web et vos campagnes de marketing par e-mail pour les appareils mobiles. À savoir, la majorité des CTR se produisent sur les appareils mobiles.

Types de contenu

Les stratégies de contenu doivent être conçues en gardant à l’esprit les perspectives à long terme. Comme mentionné ci-dessus, votre stratégie de référencement continuera à porter ses fruits à l’avenir, il est donc important de choisir votre contenu judicieusement (c’est un effort continu).

Pour maximiser la visibilité et le potentiel de votre marque, envisagez d’utiliser une combinaison de certains des types de contenu suivants:

Articles de blogInfographiePublications sur les réseaux sociauxVidéosPodcastsEbooks

Articles de blog

Les articles de blog sont généralement le premier type de contenu que les marques commencent à développer. Pour réussir, ils doivent être:

Publié régulièrement

En outre, gardez un œil sur les politiques de Google, car elles ont tendance à changer tout le temps. Bien qu’il n’y ait pas de règle générale sur la longueur idéale des articles de blog, certaines estimations se situent entre 1k et 2k mots.

Infographie

La recherche montre que les gens adorent les infographies. Non seulement ils constituent un outil de visualisation utile, mais ils sont également recommandés pour les statistiques.

Chaque fois que beaucoup d’informations sont impliquées, des infographies doivent être utilisées.

Messages sur les réseaux sociaux

Partager du contenu sur vos profils de réseaux sociaux est le moyen le plus rapide d’atteindre un public plus large. Les gens traînent en ligne tout le temps, mais pendant la pandémie, il y a eu un pic important dans les activités virtuelles, y compris les rencontres virtuelles, les fêtes d’anniversaire, etc.

Le contenu doit être partagé intelligemment, en utilisant les avantages de chaque canal de médias sociaux. Par exemple, LinkedIn est idéal pour partager les mises à jour de l’entreprise, Instagram pour les images, Twitter pour les discussions, etc.

Les réseaux sociaux les plus populaires sont Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat et YouTube.

Vidéos

Le contenu visuel est très populaire parmi des publics variés. Vous vous souvenez des utilisateurs d’appareils mobiles? Eh bien, beaucoup d’entre eux regardent des vidéos pendant leurs déplacements. De plus, le matériel vidéo fait gagner un temps précieux aux employés occupés. Lire prend plus de temps que regarder ou écouter, après tout.

Il va sans dire que les vidéos prennent plus de temps à faire que les autres types de contenu, mais l’effort en vaut la peine à long terme. HubSpot déclare que les vidéos sont 40 fois plus susceptibles d’être partagées sur les plateformes sociales que tout autre type de contenu.

Podcasts

Les podcasts sont également un excellent moyen de se connecter avec votre public à un niveau plus profond, mais ils ne sont pas pour tout le monde. Normalement, il est utile lorsque le contenu serait trop long sous forme écrite, mais il a ses autres avantages, comme des entretiens avec des invités, par exemple.

Les statistiques montrent qu’un tiers des Américains écoutent régulièrement des podcasts.

Ebooks

Les ebooks sont parfaits pour la publicité de votre entreprise et aussi comme stimulant pour attirer de nouveaux abonnés. Par exemple, vous pouvez offrir un ebook gratuit à chaque nouvel abonné pour créer une liste de diffusion plus grande. C’est une stratégie commune à de nombreuses entreprises, alors pourquoi ne pas l’utiliser?

Notez que tous les ebooks que vous distribuez doivent comporter les coordonnées de votre marque.

Survivre à la pandémie

Votre entreprise peut survivre à la pandémie. Si vous utilisez le marketing numérique à son plein potentiel, vous pouvez trouver de nouvelles façons de rester en contact avec les gens et d’ajuster votre offre pour vous permettre de continuer. Certaines industries traversent des temps plus difficiles que d’autres, mais même les agences de tourisme peuvent proposer certains avantages à utiliser plus tard.

Enfin, rappelez-vous que c’est une période difficile pour de nombreuses personnes. Faites preuve d’empathie. Approfondissez la communication. Soyez là pour vos clients et, en retour, ils seront là pour vous soutenir.

Auteur: Angela Ash

Angela Ash est une rédactrice de contenu, une rédactrice et une marketeuse experte, et elle travaille avec Flow SEO, fondée par Viola Eva, spécialiste du référencement bien connue. Elle écrit sur une multitude de sujets, mais accorde une importance particulière au marketing de contenu, au référencement, à la productivité, aux équipes distantes et aux applications métiers.… Voir le profil complet ›