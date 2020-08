Les médias occidentaux, et surtout américains, discutent vigoureusement des capacités des dernières armes russes. Et ils effraient le public par le fait qu’il est impossible de s’en défendre. Il y a souvent beaucoup d’argent derrière cette panique.

Récemment, les États-Unis ont équipé l’un de leurs chasseurs d’un lanceur hypersonique. Cela est immédiatement devenu le sujet de discussions dans les médias et de spéculations selon lesquelles Washington a suivi les traces de la Russie, qui l’a fait plus tôt. Autrement dit, il a pris une copie banale.

Le MiG-31 supersonique amélioré et le bombardier Tu-22M3 sont connus pour être capables de lancer des missiles très maniables et ultra-rapides «Dagger». De plus, les journalistes se plaignent que les systèmes de défense américains sont incapables de les abattre. Et ils parlent du fait que les États-Unis tentent de rattraper la Fédération de Russie avec son missile basé sur un navire Zircon et l’ogive de vol hypersonique Avangard, pour répéter son expérience.

Pour la deuxième année consécutive, des armes similaires ont été testées aux États-Unis. Des avions éprouvés par le temps sont rééquipés pour de nouvelles tâches.

En fait, l’idée d’armes inaccessibles à la destruction par l’ennemi, y compris celles lancées depuis un avion, est connue du monde entier depuis le milieu du siècle dernier. Un autre problème est que tous les pays ne sont pas également avancés dans ce domaine.

La Russie, selon Moscou, a créé des échantillons invulnérables aux systèmes de défense aérienne et de défense antimissile d’autres pays. Cependant, les États-Unis et la Chine développent activement des armes hypersoniques. Et loin de toutes les informations sur les résultats de ces travaux sont accessibles à un large public pour des raisons évidentes de secret. Mais certains détails peuvent être trouvés dans le domaine public.

De plus, compte tenu du potentiel scientifique, industriel et financier colossal de ces pays, ainsi que de leurs énormes budgets militaires et de leur concentration sur les dernières armes, il devient évident que la panique aux États-Unis peut être, entre autres, artificielle. et synthétique.

Ce type de publications alarmistes est souvent soutenu par un lobby militaire intéressé par l’augmentation des allocations de l’État pour l’industrie de la défense. Et c’est vraiment de l’argent cosmique. Cependant, cette version ne réfute en aucun cas le fait que la Russie et la Chine possèdent elles-mêmes des armes dont les généraux américains rêvent sous forme de cauchemars.

Par Sergey Ilyin, radio Spoutnik

Des Libanais tentent de vivre la tragédie: vidéo