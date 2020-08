Avant le combat contre les Houston Rockets, l’entraîneur des Los Angeles Lakers Frank Vogel a annoncé que LeBron James et Alex Caruso ne seraient pas prêts.

Quinn Cook a commencé à la place de James, mais un autre changement a également été apporté à l’alignement lorsque Kyle Kuzma a remplacé JaVale McGee. Bien sûr, les Rockets présentent un défi différent de celui de toute autre équipe de la NBA avec leur gamme extrêmement petite et la quantité de 3 pointeurs qu’ils tirent.

Des centres comme McGee peuvent lutter contre une équipe comme celle-là, et cela a finalement permis à McGee de ne jamais quitter le banc lors de la dernière défaite des Lakers. «Ce n’était qu’une décision de l’entraîneur», a expliqué l’entraîneur-chef Frank Vogel.

«Je savais que je voulais voir à quoi ressemblait une petite formation pour commencer avec Kuz. Cela signifie que parfois, il sera difficile de jouer les deux centres. Cela ne veut pas dire que nous allons nécessairement accepter cela si nous affrontons ces joueurs en séries éliminatoires. C’était juste quelque chose que je voulais regarder.

Il est extrêmement important pour Vogel d’avoir un bon aperçu de tous les différents joueurs qu’il a à sa disposition et de déterminer quels alignements fonctionnent bien ensemble. Les Lakers devront peut-être se tourner vers des choses différentes pendant les séries éliminatoires en fonction des affrontements, et cela profiterait aux joueurs dans l’ensemble s’ils avaient passé du temps ensemble sur le terrain pour développer une certaine chimie.

Les principaux joueurs de rotation des Lakers sont connus, mais il viendra sûrement un moment, que ce soit en raison de blessures, de problèmes graves ou d’autres circonstances imprévues où quelqu’un comme Cook, JR Smith ou Talen Horton-Tucker pourrait faire appeler son numéro.

Le confort des joueurs est propice à leur succès, donc Vogel découvre ces combinaisons de line-up maintenant est de la plus haute importance. McGee aura sa place dans certains affrontements, mais il est maintenant temps d’expérimenter et de savoir sur qui on peut compter et Vogel le fait exactement dans ces derniers matchs de classement des Lakers.

Vogel dit que Horton-Tucker plaide pour un point de rotation

Avec James et Caruso assis dehors, il y avait des minutes supplémentaires dans la zone arrière. Le joueur qui semblait en bénéficier le plus était Horton-Tucker. Le jeune garde avait ses problèmes, mais globalement impressionné en terminant avec 10 points et quatre interceptions contre les Rockets.

«Il continue de me surprendre et de m’impressionner. Il plaide pour être dans la rotation avec la façon dont il a joué dans tout ce redémarrage », a déclaré Vogel.

