Vous avez probablement lu sur l’intelligence émotionnelle, l’intelligence artificielle et le quotient intellectuel.

Aujourd’hui, de nombreux experts affirment que l’intelligence culturelle est de plus en plus importante pour réussir en affaires. L’intelligence culturelle, ou quotient culturel, fait référence à la capacité de mettre de côté les préjugés, de comprendre d’autres cultures et de collaborer efficacement avec des personnes de cultures différentes. C’est particulièrement important dans la gestion des affaires, les relations publiques et les communications d’entreprise.

Différentes cultures ont des attitudes différentes à l’égard des conflits, de l’exécution des tâches et de la prise de décision en groupe. Parce que même les gestes et les tons ont des significations différentes selon les cultures, des malentendus peuvent survenir facilement. C’est souvent la raison pour laquelle les discussions diplomatiques entre les nations se désagrègent. Sans intelligence culturelle, il est facile d’offenser par inadvertance.

Différentes professions et organisations ont également leur propre culture. Cela explique pourquoi les entreprises établies ont parfois du mal à s’intégrer aux start-ups et pourquoi le personnel des relations publiques et du marketing, les avocats et les ingénieurs se comprennent parfois mal.

Parce que l’intelligence culturelle améliore la coopération et les communications, elle fournit aux entreprises un avantage concurrentiel, un avantage particulièrement précieux à une époque de mondialisation croissante des opérations commerciales. Si vous pouvez comprendre comment les autres voient le monde et s’identifient, vous pouvez mieux communiquer avec eux. De meilleures communications mènent à plus de succès commercial.

Les gestionnaires qui fonctionnent bien dans leur propre pays ou dans leur propre culture d’entreprise échouent souvent lorsqu’ils sont transférés dans une culture différente. Certaines personnes ont une capacité naturelle à comprendre, respecter et travailler avec différentes cultures. Heureusement, la plupart des gens peuvent perfectionner leurs compétences en intelligence culturelle avec de la patience et des efforts consciencieux. Les experts proposent ces recommandations:

8 étapes pour améliorer votre intelligence culturelle

Évaluez vos forces, vos faiblesses et vos préjugés. Évaluez vos forces et vos faiblesses avec un outil d’auto-évaluation. Les outils en ligne abondent. Les rencontres d’affaires simulées et les commentaires sur les rencontres réelles offrent d’autres options d’évaluation. Hughes Electronics, par exemple, a organisé un cocktail pour évaluer la compréhension par un manager expatrié de l’étiquette sociale sud-coréenne, écrit P. Christopher Earley, directeur du département du comportement organisationnel de la London Business School, et Elaine Mosakowski, professeur de gestion à la London Business School. Université du Colorado à Boulder, dans Harvard Business Review.

Améliorez vos connaissances. Faites un effort définitif pour en apprendre davantage sur la culture de l’individu ou du groupe avec qui vous aurez affaire. Au minimum, étudiez l’histoire de leurs cultures religieuses, politiques, familiales et commerciales. Renseignez-vous sur la langue, l’esthétique et l’étiquette de la culture. Même quelques heures d’étude peuvent être utiles pour mieux comprendre une autre culture. Il vaut mieux étudier plus.

Appuyez sur votre réseau. La plupart des individus sont ouverts aux discussions sur leur pays et sa culture. Avoir des conversations prolongées avec des pairs d’autres cultures peut être une façon extrêmement enrichissante et très personnalisée d’en apprendre davantage sur leurs cultures. Exprimez votre intérêt à connaître leurs cultures. Posez des questions ouvertes et spécifiques. À bien des égards, votre réseau personnel est votre meilleure source de connaissances et de conseils sur les questions culturelles. Lorsque vous voyagez dans un autre pays, organisez des séances d’information détaillées par le personnel de l’entreprise locale.

Envisagez une formation formelle. Les programmes de formation peuvent améliorer les faiblesses. De nombreuses organisations proposent des évaluations, des ateliers, des cours en ligne et d’autres expériences pour les individus et les groupes. Les programmes personnalisés produisent généralement de meilleurs résultats.

Soyez conscient de votre propre culture. La conscience de soi profite à de nombreux aspects de votre vie. «Afin de communiquer plus efficacement, prenez le temps de réfléchir à la manière dont votre approche des autres est affectée par vos normes culturelles et comment il peut être difficile pour les autres de travailler avec eux», explique Aliya Fastman de l’agence de relations publiques GK.

Observez les interactions. Observez comment les personnes de cultures différentes interagissent différemment des personnes de votre culture d’origine. Observez également comment ils agissent de manière similaire les uns aux autres. «Ce n’est que lorsque la conduite que vous avez réellement observée commence à s’installer dans des modèles que vous pouvez commencer à anticiper en toute sécurité comment ces personnes réagiront dans la prochaine situation», écrivent Earley et Mosakowski.

Écoutez avant de parler. L’écoute permet de mieux comprendre le public. Alors que la perception générale des communicateurs est qu’ils sont censés parler uniquement, la vérité est que si vous voulez que votre discours soit entendu, vous devez d’abord bien écouter, déclare Svetlana Stavreva, présidente de l’Association internationale des relations publiques et responsable de la communication à IBM. Ne parlez que lorsque vous savez quoi dire et que vous avez une raison valable de parler, écrit-elle dans Forbes.

Soyez succinct. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose en 300 caractères, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas non plus faire valoir votre point de vue en 300 000 caractères, dit Stavreva. « Si vous demandez à quelqu’un de décrire les trois principaux points de différenciation d’un message / service, vous ne voulez pas obtenir une présentation de 100 pages. Soyez aussi bref que possible – seulement ce que vous avez à dire, pas plus », dit-elle.

Conclusion: Les chefs d’entreprise et les professionnels des relations publiques et de la communication dotés d’une intelligence culturelle collaborent et communiquent bien avec des personnes d’autres cultures. Ceux qui manquent de capacités luttent dans différentes cultures et peuvent commettre des faux-paux embarrassants. Bien que des programmes de formation soient disponibles, observer patiemment comment les personnes d’autres cultures interagissent peut améliorer votre intelligence culturelle.

