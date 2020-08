août

10, 2020

4 min de lecture

Le succès inspire la fierté. Malheureusement, les biens de valeur attirent également les voleurs. Les entrepreneurs pensent que le manque de clients, le mauvais service et le capital limité sont les causes de la faillite. Essayez d’être victime de cybercriminalité.

Un rapport de 2019 de la compagnie d’assurance Hiscox a révélé que 60% des entreprises victimes d’une cyberattaque ferment leurs portes dans les six mois. La perte moyenne est de 200 000 $. C’est une somme considérable pour les startups, dont la plupart sont déjà sous le choc de l’épidémie de virus. Actuellement, 15% des petites entreprises ne s’attendent pas à survivre à la récession, ce qui signifie qu’une cyberattaque aurait des conséquences dévastatrices.

Voici les pratiques de cybersécurité qui protègent votre entreprise.

Former le personnel aux protocoles de sécurité

Alors que les grandes entreprises attirent toute l’attention des médias, les pirates informatiques exploitent également les petites organisations. C’est en partie parce que les criminels savent que les petites entreprises ont moins de ressources à consacrer à la sécurité informatique. Une étude d’Accenture de 2019 a révélé que 43% des cyberattaques visent les petites entreprises, mais que 14% seulement sont prêts à se défendre. Une autre étude de McAfee a révélé que seulement 30% des employés reçoivent une formation annuelle sur la cybersécurité.

Étant donné que les startups ont des budgets plus modestes, il est essentiel de mettre en œuvre les bons protocoles de sécurité qui atténuent la plupart des risques. La formation des employés devrait être en tête de liste. Grâce à des travailleurs compétents, les artistes ont du mal à accéder sans autorisation aux réseaux, aux fichiers et aux informations bancaires. Les propriétaires d’entreprise ou un expert en sécurité devraient apprendre au personnel à sauvegarder régulièrement les données; mettre à jour le logiciel; éviter les sites Web et les liens suspects; et ignorer ou signaler les demandes non sollicitées.

Grâce à la formation, le personnel saura utiliser l’authentification multifacteur sur les appareils et les comptes. Enfin, les employés formés réduisent le risque de piratage social, où les criminels se font passer pour des clients ou des fournisseurs légitimes pour récupérer des informations sensibles. Les entrepreneurs et les propriétaires doivent se tenir au courant des menaces permanentes.

Rendez vos appareils et plates-formes à l’épreuve des pirates

Les fraudeurs ont volé 24 millions de dollars de Bitcoin au cours du premier semestre 2020, selon la société d’analyse Whale Alert. C’est une petite quantité dans le grand schéma des choses, mais le vol de crypto-monnaie a gagné en importance depuis le récent piratage de comptes Twitter appartenant à Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk et d’autres VIP. Ainsi, la cybercriminalité nuit également à la réputation et à la crédibilité d’un milliard de dollars en plus des portefeuilles des victimes.

Dans le piratage de Twitter, des criminels ont volé des crypto-monnaies en publiant des adresses de portefeuille sur des comptes de célébrités et en demandant des dons soi-disant pour des causes caritatives. Sur YouTube et d’autres plateformes sociales, des escrocs ont publié des publicités affirmant à tort que le milliardaire Musk distribuait 5000 bitcoins. Selon Whale Alert, de telles escroqueries peuvent rapporter aux criminels plus de 130 000 dollars par jour.

«Les vols de fonds numériques continueront d’augmenter car les fraudeurs utilisent des méthodes sophistiquées pour accéder aux appareils, aux e-mails, aux profils sociaux, aux touches de clavier et même aux codes d’authentification à deux facteurs», déclare Ruben Merre, PDG de la société de sécurité blockchain NGRAVE. «Avec une adoption globale croissante, de plus en plus de fonds affluent dans l’espace et, par conséquent, l’attrait pour s’engager dans des pratiques d’escroquerie augmente également. Dans certaines situations, il est préférable de stocker les objets de valeur hors du réseau et de minimiser les possibilités de connexion en ligne, car ils sont tous potentiels. vecteurs d’attaque pour les pirates ou les escrocs. «

Alors, comment les criminels volent-ils des codes multifactoriels? Ils peuvent échanger la carte SIM d’un téléphone ou installer des logiciels malveillants qui suivent les frappes d’un appareil et / ou surveillent un écran électronique. Les pirates informatiques ont également faussement décrit les applications comme ayant des fonctions liées au coronavirus afin de tromper les utilisateurs en téléchargeant des logiciels malveillants. Les criminels ont récemment ciblé les hôpitaux, car leur besoin d’accéder rapidement aux données COVID-19 les rend plus susceptibles de payer une rançon lorsque ces données deviennent inaccessibles.

Installer des logiciels antivirus et anti-malware

Comme mentionné, les petites entreprises ont des budgets limités et manquent souvent d’expertise et de ressources informatiques. Les solutions à faible coût qui ont un impact majeur sont la voie à suivre.

Les entrepreneurs doivent installer les derniers logiciels antivirus et anti-malware qui détectent et identifient les menaces. Vous pouvez également activer les fonctionnalités de sécurité de Microsoft et Google telles que les pare-feu, la vérification du navigateur et le cryptage des fichiers pour protéger les données. Le cryptage rend les données inutiles aux personnes non autorisées et les fraudeurs sont plus enclins à cibler les victimes potentielles qui offrent moins de résistance.

Enfin, votre logiciel et votre système d’exploitation doivent être tenus à jour. Exécutez une analyse complète chaque semaine. Une autre solution peu coûteuse est un réseau privé virtuel (VPN). Un VPN cache votre adresse IP afin que vous puissiez surfer sur le Web de manière anonyme. Il est plus difficile pour les criminels de pirater votre matériel ou vos comptes s’ils ne peuvent pas vous suivre. Et supprimez toutes ces applications et logiciels inutiles qui obstruent votre téléphone et votre ordinateur portable.

La criminalité évolue et les propriétaires d’entreprise doivent s’adapter aux risques auxquels ils sont confrontés.