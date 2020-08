Après plus de cinq mois sans tennis masculin de compétition, l’ATP Tour revient avec un Cincinnati Masters inhabituel. Pour la première fois de son histoire, le tournoi se tiendra loin de Mason, Ohio, après avoir été transféré au Billie Jean King National Tennis Center à New York en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus. Parmi ceux en action, l’ancien champion Andy Murray, qui affronte Frances Tiafoe. Pourtant, il devrait encore y avoir beaucoup d’action divertissante le premier jour. Mais qui atteindra le deuxième tour?

Prédictions Cincinnati Masters Day One

Nikoloz Basilashvili contre Felix Auger-Aliassime

Tête à tête: Auger-Aliassime 2-0 Basilashvili

Felix Auger-Aliassime a peut-être un bilan plutôt inquiétant en finale de l’ATP, mais le Canadien semble néanmoins avoir un avenir extrêmement brillant dans le match. Bien qu’il lui manque une arme exceptionnelle, il n’y a pas de vrais trous dans son jeu et il peut blesser des adversaires à la fois avec son coup droit et son revers, tandis que son service est également une arme utile. Il a également prouvé qu’il était un excellent moteur et un concurrent acharné.

Nikoloz Basilashvili, quant à lui, a beaucoup de qualités qui lui sont propres, y compris un coup droit redoutable. Mais il a parfois eu du mal en raison de l’absence de plan b et a perdu ses deux rencontres précédentes avec Auger-Aliassime, qui avaient eu lieu en 2019 à l’Open de Miami et sur la terre battue à Lyon. Cela suggère plutôt que c’est un match que le Canadien apprécie, avec Basilashvili peut-être coupable de lui permettre parfois trop de rythme. Auger-Aliassime n’aura pas les choses à sa manière, mais attendez-vous à ce qu’il en ait assez pour avancer.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

Jan-Lennard Struff contre Alex de Minaur

Tête à tête: de Minaur 2-0 Struff

Alex de Minaur avait joué un excellent tennis avant le verrouillage, aidant à guider l’Australie dans les demi-finales de la Coupe ATP, bien qu’une blessure l’ait obligé à quitter son Slam à Melbourne Park. Il visera sûrement une fin solide à cette saison abrégée et il semble profiter des conditions à New York, après avoir atteint le quatrième tour à l’US Open la saison dernière, où il a fallu une excellente performance de l’éventuel demi-finaliste Grigor Dimitrov pour arrêter sa charge. .

Cependant, Jan-Lennard Struff a joué du bon tennis. L’Allemand a atteint la deuxième semaine d’un Grand Chelem pour la première fois la saison dernière à Roland-Garros et bien qu’il n’ait jamais joué dans une finale de niveau tour, il s’est imposé comme un membre solide du top 50. Mais il a perdu ses deux matchs précédents contre de Minaur, ayant eu du mal à briser la défense australienne. Attendez-vous à un résultat similaire lors de leur troisième affrontement.

Prédiction: de Minaur en 2

Filip Krajinovic contre Salvatore Caruso

Tête à tête: Krajinovic 1-0 Caruso

Filip Krajinovic a peut-être dépassé ses objectifs en atteignant la finale du Masters de Paris en 2017, mais le Serbe est un joueur solide avec un coup droit impressionnant dans le choix de ses tirs. Et il a démontré sa qualité au cours des 18 derniers mois, se ralliant à une campagne 2018 décevante pour se réinstaller dans le top 100 mondial. Son classement actuel de # 32 mondial à seulement six places de son sommet en carrière de 26e dans le monde.

Salvatore Caruso est un joueur taillé dans un tissu similaire au Serbe, l’Italien étant également un bon moteur dont la plus grande force réside dans sa précision plutôt que dans sa puissance. Mais il a connu la majorité de ses succès sur terre battue et en dessous du niveau du tour. En fait, il entre dans ce match à la recherche de la dixième victoire ATP de sa carrière. En revanche, Krajinovic a 72 victoires au niveau de la tournée à son nom. Krajinovic a également battu Caruso avec brio lors de leur seul match précédent. Attendez-vous à ce qu’il l’emporte à nouveau.

Prédiction: Krajinovic en 2

Marin Cilic contre Denis Shapovalov

Tête à tête: Shapovalov 2-1 Cilic

Cela ressemble à l’un des matchs les plus intrigants du premier tour. Marin Cilic n’est pas la force qu’il était autrefois, après avoir perdu la vie depuis sa défaite en finale de l’Open d’Australie en 2018, mais il est toujours un ancien champion de l’US Open et du Cincinnati Masters, le Croate ayant connu les plus grands succès de sa carrière en Amérique du Nord. courts durs. Mais il pourrait bien avoir besoin de retrouver une partie de cette vieille magie quand il affrontera le 12e tête de série Denis Shapovalov.

Le Canadien a fait des progrès impressionnants ces derniers temps, ajoutant une discipline tactique indispensable à son jeu exubérant, en particulier à son retour. Ces améliorations étaient évidentes alors qu’il atteignait la finale du Masters de Paris la saison dernière, bien qu’il ait fait un début de 2020 indifférent, perdant contre Marton Fucsovics en quatre sets au premier tour de l’Open d’Australie. Néanmoins, avec sa puissance et sa précision retrouvée, il devrait avoir juste assez pour frapper Cilic et atteindre le deuxième tour au Masters de Cincinnati.

Prédiction: Shapovalov en 3

