Après le retour réussi du tennis professionnel au WTA Palermo Ladies Open, l’attention se tourne vers la Tchéquie pour le WTA Prague Open, où un peloton de stars, dont la n ° 2 mondiale Simona Halep sera en compétition. Il y a huit matches sur l’ardoise le premier jour de l’Open de Prague, avec Eugenie Bouchard, qui affronte Veronika Kudermetova, parmi celles en action. Mais qui avancera le premier jour dans la capitale tchèque?

Prédictions WTA Prague Open Day 1

Lesia Tsurenko vs Magdalena Frech (qualifications)

Tête à tête: première rencontre

Ce sera la première rencontre entre ce duo dans ce qui promet d’être une bataille intrigante entre la jeunesse et l’expérience. La vétéran Lesia Tsurenko a été classée au 23e rang mondial, mais se retrouve actuellement à la 139e place du classement WTA après une terrible période de forme au cours des 18 derniers mois. Magdalena Frech, quant à elle, semble avoir un bel avenir devant elle, mais après avoir été sur le point de se classer dans le top 100 en 2018, sa forme a calé et elle a glissé hors du top 150.

Mais elle peut bien se sentir confiante quant à ses chances de réussir une bonne course au WTA Prague Open. Elle a joué à plusieurs expositions sur terre battue alors que la saison était suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et non sans succès, remportant des événements consécutifs dans son pays d’origine en juillet. Son retour au tennis WTA ne s’est pas déroulé comme prévu car elle s’est écrasée au premier tour des qualifications à Palerme aux mains de Kaja Juvan, mais elle a rebondi de manière impressionnante à Prague.

Au premier tour des qualifications dans la capitale tchèque, Frech a remporté une belle victoire contre Irina Bara, battant la Roumaine 2-6 6-3 6-1. Le Polonais a soutenu cela en vengeant sa défaite contre Juvan à Palerme avec une victoire 3-6 6-3 6-4 sur la Slovène. Tsurenko, quant à elle, a ouvert sa campagne avec une victoire complète 6-3 6-2 sur Oceane Dodin avant de se rallier d’un set pour battre Barbora Palicova, 16 ans.

Mais les difficultés de Tsurenko dans ce match pourraient bien donner confiance à Frech. Palicova est peut-être une star en devenir, mais elle n’est pas une joueuse que l’on s’attendrait à ce que Tsurenko ait du mal à battre. Et compte tenu de la belle forme de Frech ces derniers temps sur terre battue, le Polonais semble être en bonne position pour vraiment défier Tsurenko. Attendez-vous à ce qu’elle réserve sa place dans le tableau principal.

Prédiction: Frech en 3

Tamara Korpatsch vs Elena-Gabriela Ruse (Qualifications)

Tête à tête: Ruse 1-0 Korpatsch

Tamara Korpatsch est la seule joueuse classée à avoir atteint le dernier tour de qualification au WTA Prague Open. Elle a un très bon dossier sur terre battue et est probablement une meilleure joueuse sur terre rouge que son classement ne le suggère. Au premier tour des qualifications, elle s’est montrée trop forte pour Jacqueline Cristian, s’imposant 6-1 7-6 malgré une forte action d’arrière-garde de la Roumaine au deuxième set. Korpatsch a ensuite battu Nadia Podoroska, qui s’est qualifiée la semaine dernière pour le tableau principal à Palerme, 7-6 6-3.

Elena-Gabriela Ruse, quant à elle, avait l’air pointue dans son match d’ouverture, battant la Néerlandaise Indy de Vroome 6-3 6-4. Cela a mis en place un affrontement au deuxième tour avec la sixième tête de série Aliaksandra Sasnovich, qui a atteint les quarts de finale à Palerme en qualification la semaine dernière. C’était une affaire acharnée, mais Ruse a finalement remporté une victoire méritée 6-7 6-4 7-6. Cela lui aura sûrement donné une réelle confiance à l’avenir, tout comme sa victoire sur Korpatsch sur terre battue de Montreux en 2018 lors de leur seul rendez-vous précédent.

Ce match a duré la distance et cette rencontre devrait être tout aussi étroitement disputée. Mais c’est peut-être Korpatsch qui a l’avantage. La victoire de Ruse sur Sasnovich était sûrement éprouvante mentalement et physiquement, ce qui pourrait la laisser en deçà de son meilleur contre Korpatsch. Et avec l’Allemande dans une si excellente forme, cela s’avérerait sûrement fatal à ses chances d’atteindre le tableau principal à Prague.

Prédiction: Korpatsch en 3

Jasmine Paolini contre Elise Mertens

Tête à tête: Mertens 1-0 Paolini

Elise Mertens a fait son retour à l’action la semaine dernière à Palerme où elle était classée cinquième, mais a été bien battue au premier tour par Sasnovich, une joueuse classée sous Jasmine Paolini dans le classement WTA. La Belge avait l’air très rouillée dans ce match, ce qui n’est peut-être pas de bon augure pour ses chances à Prague cette semaine. En particulier parce que, bien qu’elle ait perdu plus souvent qu’elle n’a gagné sur les trois surfaces, le bilan de Paolini sur terre battue au cours des deux dernières années est excellent.

Elle a certainement le jeu sur terre battue pour troubler Mertens. Lors de leur seule rencontre précédente, qui s’est déroulée sur une terre battue italienne en Fed Cup, bien que Mertens ait gagné en trois sets, elle a été testée par Paolini dans le deuxième set. Et comme l’Italien a semblé le plus affûté de la paire depuis la reprise de la saison, malgré une défaite 0-6 2-6 contre Sasnovich au deuxième tour à Palerme, le Belge pourrait bien faire face à une autre sortie anticipée.

Prédiction: Paolini en 2

Dayana Yastremska contre Irina-Camelia Begu

Tête à tête: première rencontre

La suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus est survenue au pire moment possible pour Irina-Camelia Begu. Après un début de saison indifférent en Australie, la joueuse de 29 ans a remporté deux tournois en trois semaines, dont le prestigieux Oracle Indian Wells WTA 125k qu’elle a remporté sans perdre de set. Elle avait semblé retrouver le genre de forme qui l’avait amenée à la 22e place du classement mondial en 2016.

Mais son retour à l’action à Palerme a été plutôt décevant car elle est tombée dans une défaite en trois sets aux mains de Laura Siegemund au premier tour. Et elle fait face à ce qui semble susceptible d’être un test sévère lors de son ouverture à Prague contre la quatrième tête de série Dayana Yastremska. L’Ukrainien, classé 25e au monde, a remporté trois titres WTA, dont les Internationaux de Strasbourg sur terre battue, et visera sûrement une course en profondeur à Prague.

La semaine dernière, elle a atteint les quarts de finale à Palerme et peut bien penser qu’elle aurait dû aller plus loin après avoir gaspillé deux balles de match lors d’une défaite en trois sets contre Camila Giorgi. Cette perte joue peut-être encore dans son esprit, mais si elle peut tempérer sa puissance de la ligne de base avec une précision suffisante, elle devrait avoir trop de qualité pour la Roumaine, qui a un service et un jeu de base solides, mais n’a pas la puissance de feu pour aller. toe-to-toe avec Yastremska.

Prédiction: Yastremska en 2

