La franchise Star Trek se lance hardiment dans la comédie animée avec la nouvelle série CBS All Access Star Trek: Lower Decks… mais le voyage inaugural de jeudi vous a-t-il convaincu de vous enrôler pour une saison complète?

Lower Decks – créé par l’écrivain Rick et Morty Mike McMahan – se déroule à l’U.S.S. Cerritos, un vaisseau Starfleet totalement banal avec un équipage de soutien tout à fait banal. «Notre spécialité est le deuxième contact», admet l’Enseigne Boimler (Jack Quaid), qui consiste principalement à faire signer les documents. Boimler a l’ambition de s’asseoir dans le fauteuil du capitaine un jour, mais sa cohorte Ensign Mariner (Tawny Newsome) se moque de lui quand elle le surprend en train de pratiquer ses journaux de bord. (Elle est ivre de whisky romulien, pour être honnête.) Nous rencontrons également le nouvel arrivant Ensign Tendi (Noel Wells), un extraterrestre à la peau verte qui craint d’être à bord d’un navire Starfleet, et Ensign Rutherford (Eugene Cordero), un ingénieur cyborg qui s’habitue encore à son implant robotique.

Boimler et Mariner donnent à Tendi une visite des Cerritos, et Mariner annonce qu’ils ne sont pas en charge de grand-chose ici: «Nous sommes plus comme les outsiders cool et décousus du navire.» Les enseignes sont confinées à des lits superposés exigus dans les entrailles très inférieures du navire, d’où le surnom désobligeant de «Lower Decks». Ils ont cependant accès au Holodeck: Hoimler l’utilise pour visiter le noyau de distorsion du vaisseau – nerd! – avant que Mariner ne le transforme en, euh, «centre d’entraînement olympique entièrement nu». Le travail a donc ses avantages.

Alors que les officiers du navire se téléportent vers une planète extraterrestre, le capitaine tire Boimler sur le côté et lui ordonne de faire un rapport s’il surprend Mariner en train de rompre le protocole… et l’un des officiers revient avec une tache violette qui démange sur son cou. Bientôt, il panique dans le salon de l’équipage, se transforme en zombie baveux et mord les gens à gauche et à droite. Les autres membres de l’équipage se précipitent pour contenir l’épidémie, Tendi étant appelé pour attacher les personnes infectées et pomper manuellement le cœur d’une victime à mains nues. (Ew.) Pendant ce temps, Boimler et Mariner sont hors de danger à la surface de la planète, installant un appareil de communication, et Boimler espionne Mariner vendant secrètement du matériel agricole aux habitants. Oubliez tout cela, car bientôt ils seront attaqués par une araignée géante!

Boimler et Mariner se déshabillent jusqu’à leurs sous-vêtements et utilisent leurs uniformes pour distraire l’araignée tandis que Mariner explique qu’elle ne faisait que contourner les règles pour aider une espèce dans le besoin. (Elle a déjà été rétrogradée pour des infractions similaires.) L’araignée met la main sur Boimler, mais heureusement, c’est un herbivore et il veut juste le téter, il est donc resté humide mais indemne. Mieux encore, quand ils rentrent à bord, la bave d’araignée résiduelle laissée sur lui s’avère être la clé d’un remède qui neutralise le virus zombie – alors les enseignes ont sauvé la mise, en quelque sorte!

Tendi est revigoré par l’aventure («Je dois tenir un cœur!»), Et elle et Rutherford semblent s’entendre alors qu’ils se débrouillent ensemble. De plus, Boimler décide de ne pas dénoncer Mariner au capitaine… et nous apprenons que Mariner est en fait (haletant) la fille du capitaine! Boimler et Mariner appellent à une trêve, et Mariner se porte volontaire pour être son mentor et l’aider à le propulser dans le fauteuil du capitaine. Oui, elle est à nouveau ivre.

