Primark et Tesco sont devenues certaines des entreprises de vente au détail à faire équipe avec le gouvernement britannique pour lancer un fonds destiné à protéger les chaînes d’approvisionnement et à soutenir les travailleurs internationaux.

Le Département pour le développement international (DFID) a lancé l’installation de «chaînes d’approvisionnement vulnérables» en partenariat avec certains des plus grands détaillants du Royaume-Uni tels que Primark, Tesco, Sainsbury’s, Morrisons et Marks & Spencer.

Le fonds de 6,85 millions de livres sterling, qui comprend «l’investissement des entreprises britanniques pour maintenir les travailleurs vulnérables dans leurs chaînes d’approvisionnement dans un emploi sûr et sécurisé» garantit également un «approvisionnement régulier» en produits comme les légumes, le café et les vêtements ».

Le fonds comprend 4,85 millions de livres sterling de financement du DFID et 2 millions de livres supplémentaires provenant de partenariats.

Il se concentrera principalement sur les chaînes d’approvisionnement et les travailleurs dans des pays comme le Myanmar, le Bangladesh, le Kenya, l’Ouganda, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda et le Ghana.

Pendant ce temps, les détaillants travailleront avec des associations caritatives et des organisations non gouvernementales pour «améliorer les conditions de travail et favoriser un meilleur accès aux soins de santé dans certains des pays les plus pauvres du monde».

M&S s’est engagé à travailler avec l’organisation caritative internationale Care pour «améliorer les services de santé pour 80 000 travailleurs d’usine au Bangladesh».

Le gouvernement a déclaré que le programme vise à aider à atténuer la perturbation actuelle des chaînes d’approvisionnement internationales causée par la pandémie de Covid-19.

«Nous voulons nous assurer que les citoyens britanniques peuvent continuer à acheter des produits abordables et de haute qualité dans le monde entier», a déclaré la secrétaire au développement international, Anne-Marie Trevelyan.

«Ce nouveau fonds renforcera les chaînes d’approvisionnement vitales pour les consommateurs britanniques tout en soutenant certains des travailleurs les plus vulnérables des pays en développement. Cela fera une réelle différence pour les personnes au Royaume-Uni et à l’étranger.

