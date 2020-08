Profitons de l’été, tant qu’il dure. C’est ce à quoi pensent les analystes de l’équipe de recherche Général Investissements, qui voient un peu de brume sur les marchés financiers avec l’arrivée de l’automne. En été, cependant, il ne reste plus grand-chose et il faut commencer à regarder vers les prochains mois: « Avec l’assouplissement des verrouillages et le rebond des activités mondiales depuis le nadir du deuxième trimestre – explique-t-il Thomas Hempell, responsable des études macroéconomiques et de marché de la société – les espoirs d’une forte reprise ont aidé les entreprises à risque à progresser davantage en juillet, ce qui a profité à notre position pro-risque dans nos portefeuilles. Les actions mondiales étant désormais presque stables par rapport au début de l’année, malgré la récession historiquement profonde, on craint de plus en plus que les marchés sous-estiment les risques. «

Une illusion d’été: le tir en «V»

La tendance des infections, notamment aux États-Unis et au Brésil, ne vous fait pas dormir profondément: «Même en Europe et en Asie, où les politiques publiques ont été plus efficaces, les cas de reprise anticipent une fois le risque pour l’hémisphère nord. les gens commenceront à se réunir plus fréquemment dans des espaces fermés cet automne. L’impact économique et sur les marchés de la crise Covid se révélera très prolongé.

Un cliché en forme de V restera une illusion estivale. Après un premier rebond, la reprise perdra de son élan, les incertitudes persistantes liées à Covid et le chômage élevé pesant sur l’investissement et la consommation. Aux États-Unis, la reprise du marché du travail s’est arrêtée, les demandes de chômage augmentant à nouveau pour la première fois depuis mars, avec la reprise de la pandémie.

Même les incertitudes de la politique américaine n’aident pas, le Congrès étant toujours en désaccord sur l’extension ou le remplacement de l’intégration temporaire à l’allocation chômage (égale à 600 dollars par semaine). Entre-temps, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont transformées en un conflit diplomatique ouvert, avec peu de signes de détente avant l’élection présidentielle américaine de novembre. «

Apportez en sécurité, il est tôt pour se cacher

Alors, comment vous positionnez-vous sur les marchés financiers? «Malgré les inquiétudes croissantes concernant la durabilité de l’appétit pour le risque, se cacher dans des valeurs refuges semble encore prématuré. Nous pensons que le Congrès américain pourrait fournir une nouvelle impulsion avant la pause estivale (8 août, éd.). La Fed pourrait également devenir encore plus accommodante si elle optait pour une forme de ciblage d’inflation moyenne à l’issue de la révision de sa stratégie de politique monétaire, peut-être en septembre. Pendant ce temps, la réunion (virtuelle, 28 août, éd.) À Jackson Hole offrira des idées sur l’avenir de la politique monétaire qui accentueront son biais accommodant.

Le compromis européen longuement débattu sur le fonds de relance de 750 milliards d’euros, dont 390 milliards d’euros affectés à l’aide non remboursable, est un signal particulièrement apprécié par les dirigeants de l’UE dans le sens de l’assistance mutuelle. Par ailleurs, la baisse significative du dollar (près de 5% depuis mi-mai) est rassurante surtout pour les entreprises les plus endettées et les obligations souveraines des pays émergents.

Les valorisations et le positionnement des investisseurs sur des actifs plus risqués sont désormais moins convaincants, mais toujours pas exubérants. Alors que nous continuons à naviguer dans la vague du risque, nous nous préparons à réduire les positions dans ce que nous pensons être un automne difficile. Le risque politique augmentera également, avec les élections américaines en novembre et la conclusion des négociations sur le Brexit en octobre.

Dans l’ensemble, nous maintenons un biais pro-risque prudent dans les portefeuilles, principalement grâce à une surpondération des titres de crédit IG EUR avec une préférence pour les échéances plus longues, tout en sous-pondérant la liquidité et les titres à court terme. Nous maintenons également une surpondération minimale sur les actions. L’USD se dirige vers une nouvelle phase de faiblesse, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent que ces dernières semaines. «