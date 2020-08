Gardez vos e-mails sur Chelsea et toute autre chose à l’adresse theeditor@football365.com …

Chelsea n’est pas un des quatre meilleurs clubs…

Chelsea sous Lampard ne fait pas partie des 4 meilleures équipes d’Angleterre.

Tactiquement et stratégiquement, il est complètement hors de sa profondeur.

Je ne pense pas, pour EG, qu’il remporterait le titre en Norvège en tant que manager.

Avec ou sans Havertz et même avec des piscines remplies d’argent de sang russe, Chelsea est entraînée par un manager profondément médiocre qui ne gagnera rien.

Avoir une équipe moulée par Lampard, le manager signifie qu’un homme dont le niveau de succès naturel est de terminer 6e du championnat est celui chargé de conduire le club au niveau maximum qu’il peut, et ce niveau utilise de l’argent non gagné pour gratter la quatrième si d’autres échouent. dans la ligue, et être surclassé chaque fois qu’ils rencontrent une équipe à moitié décente et cela compte.

Tim Sutton

Une énigme de Sarri

J’ai ressenti le besoin de défendre Sarri après apprendre son limogeage. Découvrez ce mystère d’un manager qui a remporté une compétition européenne et le Scudetto des années consécutives lors de ses débuts dans deux clubs distincts, pour laisser les deux clubs sous un nuage.

Il a évidemment quelque chose de spécial en lui qui peut apporter le succès. Mais ce succès n’est pas relatif aux clubs d’élite, ni même aux meilleurs clubs. Ils exigent plus et n’ont pas la patience d’attendre que son style remporte tous les titres les plus désirables.

Il a gagné assez d’argent grâce à ces deux derniers rôles de manager et a gagné! Il est maintenant un bon manager. Pas seulement une philosophie sans succès pour la sauvegarder. Je pense donc qu’il devrait choisir un club de table intermédiaire. Ou un géant endormi. Semblable à son temps à Naples.

Ces clubs seront heureux de devenir les véritables chevaux noirs de leurs ligues, d’avoir un manager performant avec un style signature qui n’a pas encore de manager en devenir. Vous avez sans doute quelques clubs en tête. Je fais.

J’attends avec impatience son prochain projet. J’espère juste que partout où il choisira, il n’y aura pas de médias et de fans aussi scrutateurs qui le moquent suffisamment pour perdre son enthousiasme.

Deux pensées de séparation. Premièrement, il n’est probablement pas adapté à la gestion internationale. Deuxièmement, Poch to Juve se produira.

Michael, Galway. (Up the Fulham and Scott Parker! Now don’t do a Fulham)

C’était une scolarité… .. ET embarrassante

Je viens de finir de regarder Chelsea se faire un vrai twat sur 2 jambes, aucune qualité de rachat hors de vue, surpassée et le plus embarrassant surpassé et je viens à F365 et que vois-je? Chelsea scolarisé mais pas gêné? De quoi parle Will Ford? Peut-être que Chelsea n’est pas un poids lourd européen, mon mauvais alors …… mais s’ils le sont et que vous les échangez contre n’importe quel poids lourd européen et que cela se lit, Bayern 7-1 Real Madrid / Man Utd / Barcelone / Liverpool / Juventus etc. je sais que ce serait classé un embarras absolu. J’aurais aimé que nous ayons tous de si bonnes relations publiques.

Simba (Tout ce que je dis, c’est que c’était un vrai twat européen)

PS: – Sarah Winterburn m’a appris le mot «twatting»

Chelsea a concédé sept buts dans un match nul européen pour la première fois.

#Lampardout

Rajesh

Faire la victoire du Bayern à Liverpool, évidemment

Beaucoup de gens se sont récemment demandé si l’équipe de Liverpool continuerait à bien jouer alors que sa ligne avant approche toutes de l’âge mûr de 28 ou 29 ans. Le sentiment est que leurs jambes seront également usées par les exigences physiques de Klopp. Cependant, il y a un Polonais en Allemagne qui a 31 ans et il joue plutôt bien en ce moment donc … Aussi, je crois qu’il a passé ses premières années à jouer pour Dortmund sous Klopp bien que ses jambes semblent le porter plutôt bien pour le moment. . Quel joueur de classe il est.

De plus, je me souviens que dans les rapports de match de la défaite de la Ligue des champions de l’année dernière contre Liverpool, de nombreux commentateurs ont estimé que Munich était bien au-delà de son meilleur et représentait une équipe vieillissante, avec six joueurs de plus de 30 ans (j’ai revérifié cela). Il est intéressant de noter que personne ne commente leur âge ces jours-ci, malgré le fait que l’équipe d’hier soir comprenait cinq joueurs de plus de 30 ans.

Michael, Irlande

Thiago, Bayern et Chelsea

Le Bayern choque toute l’Europe en assommer Chelsea hier soir, qui a vu celui-là venir?

Sérieusement, à quel point Thiago était-il incroyable dans le jeu? Incroyable, exceptionnel et j’ose dire que vous pouvez le voir comme l’héritier de Xavi et Iniesta à Barcelone s’il n’avait pas de gauche, certainement un moment de portes coulissantes juste là, si le Bayern doit le laisser partir cet été, je pense qu’ils le sont très idiot, il a dirigé le spectacle et bonne chance contre Barcelone, ils vont en avoir besoin avec Lionel Messi étant, eh bien, lui-même.

Mikey, CFC

Bayern pour la victoire

Barcelone est sur le point d’être massacrée. Cette équipe du Bayern me rappelle un peu l’équipe Jupp Heynckes qui vient de déchirer la Ligue des champions avant l’arrivée de Pep. C’était en fait un peu ennuyeux de lire une entrée de courrier où quelqu’un disait que Heynckes avait jeté les bases de Pep. Si quoi que ce soit, Pep a détruit ce que Heynckes avait commencé à construire. Je soupçonne que si ce changement de manager n’avait pas eu lieu, le Bayern obtiendrait peut-être 2 ou 3 ligues de champions supplémentaires. Je ne suis en fait pas un fan du Bayern, BVBer, mais même moi, je peux apprécier la domination de mes rivaux. Le pire, c’est que je ne sais pas d’où vient Hansi Flick, mais il les fait jouer parmi les meilleurs football que vous verrez. Il est apparemment un intérimaire, mais le football est le meilleur d’Europe en ce moment. Ils vont souffler Barcelone, ils battront Money triche Man City, mais le PSG pourrait être un problème.

Quoi qu’il en soit, il y a des matchs passionnants et il y aura certainement du drame. En espérant des bouleversements parce que j’aimerais voir Messi tuer complètement ces équipes, mais je ne pense pas que cela arrivera.

Dave (Si le PSG gagne tout, je continuerai à me plaindre de la perte de revenus de Newcastle jusqu’à ce que F365 cesse de me publier), Somewhere

Cinq ans de domination?!

Ceux qui proclament une demi-décennie de domination doivent se calmer et tenir compte de plusieurs facteurs

Convenu qu’il y a de sérieuses reconstructions nécessaires au cours des prochaines années (Top10 365 devrait probablement faire un article), Cela inclura dans les deux prochaines années, l’excellente équipe de Liverpool actuellement de Liverpool, car plus d’entre eux dépassent 30 ans. appelé big six.

Il y a un manque général de véritables points forts qui ne sont pas cloués par un grand club qui ne vendra pas, et pratiquement aucun joueur de code de triche à la Messi et à Ronaldo, mais alors jeter de l’argent n’est peut-être pas une solution excessive. n’a jusqu’à présent pas travaillé pour le Barca ou Utd, même Pep a dépensé un demi-milliard pour les défenseurs et n’a toujours que Laporte et Walker.

Il n’y a pas non plus de garantie de combien de temps Pep et Klopp restent, surtout si l’un des garçons ADN ou Anceotti se porte bien.

Ce qui est plus probable, c’est que l’équipe qui applique les tactiques les plus créatives sur le marché à l’avenir (moneyball, jeunes joueurs, bonnes affaires) se défiera pour des trophées. Et avec l’ère de Messi et Ronaldo, le terrain se stabilisera et la ligue des champions deviendra un peu plus ouverte avec 10 ou 12 prétendants réalistes chaque année.

Timi, MUFC

Réflexions sur Torres

Lire le Article TEAMtalk sur l’implantation de Ferran Torres à Valence et il semble que City se soit fait une vraie reine du drame. Si ce qui a été rapporté est vrai et que Torres voulait devenir capitaine du club et l’un des meilleurs gagnants de Valence, cela ne donne pas la meilleure première impression de lui. Je ne regarde pas trop souvent la Liga, je ne peux pas prétendre en savoir beaucoup sur Torres, mais d’après ses statistiques de la saison qui vient de s’écouler, il a inscrit 4 buts et 5 passes décisives en 34 matchs de championnat.

Rien de très spécial là-bas, moyen au mieux vraiment, ce qui est bien, c’est un jeune joueur en développement, mais il a ensuite largué cette bombe «j’ai pu mener ce projet et je voulais être traité comme tel». Maintenant, je ne suis pas un expert, mais je ne pense pas que mener Valence à une première moitié de 2 points (9e) tout en contribuant un nombre très moyen de buts faisait partie du projet Valencias. S’attendre à être nommé capitaine et l’un des meilleurs gagnants du club à 20 ans sans même avoir atteint le double des contributions aux buts me semble un peu suspect.

Il se révélera probablement être un pep de classe connaît un ailier décent quand il verra un Sterling, Sane et Mahrez ont été immenses pour la ville. Mais il a de très grosses bottes à remplir sous la forme du défunt Leroy Sane et cela va demander beaucoup de travail. Il ne peut pas venir en ville avec la même attitude d’auto-importance massive qu’il a quitté Valence ou les progrès qu’il doit faire pour devenir un joueur de haut niveau seront très lents et il pourrait se trouver l’un des nombreux talents que le la première ligue a mâché et recraché.

Aaron CFC Irlande

*

En supposant que Michael, l’Irlande se réfère à l’astérix de Man City pour le «succès» obtenu grâce à la tricherie interdite, cette année, la Ligue des champions est la pointe de l’iceberg. Le rouleau d’honneur (honte) ressemble à –

Champions de la Ligue de football / de la Premier League

1936/37, 1967/68, 2011/12 *, 2013/14 *, 2017/18 *, 2018/19 *

Gagnants de la FA Cup

1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11 *, 2018/19 *

Vainqueurs de la Coupe de la Ligue

1969/70, 1975/76, 2013/14 *, 2015/16 *, 2017/18 *, 2018/19 *, 2019/20 *

Gagnants du FA Community / Charity Shield

1937/38, 1968/69, 1972/73, 2012/13 *, 2018/19 *, 2019/20 *

Mark, LFC, Hong Kong

Saka

Tout ce que vous criez Saka pour la nomination doit comprendre qu’il a les mêmes statistiques que Callum Hudson Odoi malgré avoir joué plus du double des minutes

Naivasha, Kenya

VAR vous vous moquez de moi?

Je sais que nous nous plaignons semaine après semaine sur la mise en œuvre de la VAR en Premier League, mais MY GOD ils ne savent pas ce qu’ils font en Ligue des champions.

Thomas, Le Cap

PS, Nairobi – tu as rendu mon week-end meilleur

La première fois que j’ai écrit pour commenter un autre truc de F365 Boxer, mais, PS, Nairobi vient de faire mon week-end.

Backstory: l’ambiance est nul ici à Birmingham, AL… «C-19» n’est malheureusement pas un type d’écran solaire, même si les super épandeurs pourraient penser que… ça ne vous frappe pas, en fait juste tue votre grand-mère… la vie en un état rouge du sud avec des plages.

Toute remontée de moral momentanée et aléatoire est donc la bienvenue… et la missive Pogba du PS a fait l’affaire pour moi aujourd’hui. Bonne lecture.

Merci, PS… et, ma critique constructive est: continuez à écrire des trucs de qualité. Et faites disparaître Covid-19, si cela ne vous posait pas trop de problèmes.

Russell R, Birmingham, AL

Eric Cantona

j’ai aimé Pièce de John Nicholson sur Cantona. En tant que fan de Manchester United âgé de 16 ans lorsqu’il a signé pour United, j’ai eu la chance d’être l’un de ceux qui ont vécu son époque. Dire qu’Alex n’aurait peut-être jamais signé le joueur qui a défini ma jeunesse, si Diin Dublin ne s’était pas cassé la jambe. Mais cela fait 23 ans que Cantona a pris sa retraite. Pas 24. Je ne suis pas du genre à cueillir. Je ne le suis vraiment pas. C’est une pièce fantastique, c’est juste que Cantona a pris sa retraite il y a 23 ans. C’est beaucoup trop lointain, et j’ai beaucoup trop de nostalgie pour cette époque, sans que les gens ajoutent des années ici et là comme si 1 n’était pas grave. Ils comptent tous. Super morceau cependant. Et ce pass pour Irwin… soupir…

Edwin Ambrose