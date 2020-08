Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Quiconque l’a recherché sait que le désinfectant pour les mains Purell est toujours très difficile à trouver dans les magasins, et nous nous attendons à ce que les choses se passent comme ça dans un avenir prévisible, car la pandémie du nouveau coronavirus continue de s’aggraver aux États-Unis.

Incroyablement, Amazon a beaucoup de désinfectant Purell en stock en ce moment, y compris des recharges de 33,8 onces et des kits de table avec 2 litres de Purell qui peuvent être utilisés pour remplir toutes les bouteilles à pompe ou les bouteilles compressibles que vous avez déjà.



Les lingettes Purell sont en fait de nouveau en stock et prêtes à être expédiées également, mais elles vont certainement se vendre bientôt et les prix sont gonflés.

Les prix Purell sont encore un peu élevés car la demande est hors des graphiques, vous pouvez donc également d’autres marques de confiance en stock comme le désinfectant pour les mains Suave, le désinfectant pour les mains SupplyAID et le désinfectant pour les mains Wish.

Tant de personnes fatiguées du verrouillage aux États-Unis baissent la garde lorsque les économies ont rouvert, et d’autres sont tout simplement stupides et refusent de porter des masques. Désormais, les cas de coronavirus montent en flèche dans tout le pays en conséquence. La page sur les coronavirus du CDC explique clairement comment vous pouvez vous protéger et protéger vos proches contre le COVID-19, et tout le monde doit y prêter une attention particulière.

Avant tout, vous devez porter un masque facial chaque fois que vous quittez votre maison pour quelque raison que ce soit, que ce soit pour aller à l’épicerie ou simplement pour faire le tour du pâté de maisons. Masques 3 plis courants comme Les masques faciaux Jointown les plus vendus d’Amazon sont parfaits pour la plupart des situations et ne coûtent que 0,48 $ chacun. Vous n’avez pas besoin d’un respirateur N95 de qualité médicale pour un usage quotidien, car vous pratiquerez également la distance sociale et resterez à au moins 3 mètres des personnes. Pour les situations à risque plus élevé, telles que l’utilisation des transports en commun ou la proximité avec d’autres personnes à l’intérieur, vous pouvez également en prendre Masques faciaux 3M N100 (n’oubliez pas de couvrir la valve si vous voulez faire très attention aux personnes autour de vous), ou Masques MagiCare KN95 à un énorme rabais du prix régulier de 70 $ par paquet de 20.

Respirateur pour décapage de peinture au plomb 8233PC1-B 3M – Quantité 10 170,00 $ (17,00 $ / masque)

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Masque facial Jointown, paquet de 50 (5081) 23,95 $ (0,48 $ / masque)

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bien sûr, vous avez besoin de quelque chose d’autre qui est tout aussi important que les masques pour le visage: un désinfectant pour les mains. Bouteilles individuelles de désinfectant pour les mains Purell sont actuellement en stock sur Amazon, ce qui est assez rare de nos jours, mais ils sont chers et se vendent constamment.

Gel désinfectant pour les mains Purell Advanced 1 OZ format voyage 6,50 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Caisses de 12 bouteilles Purell de 16 onces sont de retour en stock si vous vous dépêchez, et cela devrait vous durer très longtemps.

Purell Advanced Gel désinfectant pour les mains, flacon rabattable, 16 oz, 70% d'alcool (caisse de 12) 173,99 $ pour 12 bouteilles de 16 oz

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Si vous avez déjà des bouteilles que vous cherchez à remplir, vous pouvez en fait obtenir Purell pour près de 1 $ l’once en ramassant Packs de recharge de 33,8 onces ou kits de table avec 2 litres de Purell pour 89,95 $.

Support de table avec gel désinfectant pour les mains avancé, comprend (2x) recharges de 1000 ml 89,95 $ pour le support et 2 litres

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kit de support de table PURELL Quick, support de table en carton ondulé style poussoir et 2 sacs à main PURELL NXT… 89,95 $ pour support et 2 litres

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

GOJO Recharge de 1000 ml Purell NXT Désinfectant pour les mains 39,22 $ / Recharge 33,8 oz

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Si vous vous dépêchez – et nous voulons dire HURRY – vous pouvez prendre 24 paquets de bouteilles Purell de qualité militaire qui sont de la taille parfaite pour emporter avec vous partout où vous allez.

Bouteille militaire de désinfectant instantané pour les mains FST, 3 oz. Bouteille, parfum de citron, vendu en 1 carton, 24 Eac… 96,50 $ pour 24 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Encore plus surprenant, vous pouvez acheter des lingettes désinfectantes Purell dès maintenant sur Amazon. Il convient de noter que les prix sont assez gonflés en ce moment parce que la demande est si élevée – en particulier sur les lingettes – donc ce ne sont que pour les personnes ayant un besoin très urgent.

PURELL 911112EA Lingettes désinfectantes préhumidifiées, chiffon, 5,78 « x 7 », 100 / bidon 36,95 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vous devez également noter qu’il existe maintenant plusieurs autres options de désinfectants pour les mains de haute qualité qui sont en stock sur Amazon et qu’elles offrent un bien meilleur rapport qualité-prix. En fait, plusieurs d’entre eux sont encore plus forts que Purell avec une teneur en alcool plus élevée. Le désinfectant pour les mains le plus puissant que vous puissiez obtenir en ce moment sur Amazon est le spray désinfectant pour les mains SupplyAID à 80% d’alcool, qui est disponible dès maintenant pour seulement 17,89 $ par paquet de 2 bouteilles de 8 onces. Vous avez également une rare chance de vous procurer le désinfectant pour les mains de la marque Solimo d’Amazon, mais il sera certainement bientôt épuisé.

SupplyAID Gel désinfectant pour les mains à 80% d'alcool avec aloès apaisant FDA # 74035-1051-5, 16 oz liq., Paquet de… 17,89 $ pour 2 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Marque Amazon – Désinfectant pour les mains Solimo, parfum original, 67,6 fl oz (paquet de 1) 10,57 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Le désinfectant pour les mains Suave le plus vendu est de retour en stock jusqu’à épuisement des stocks, et vous pouvez également obtenir un bocal à poissons rempli de 36 bouteilles de 2 onces de désinfectant pour les mains Wish pour 58 $ dès maintenant. Le nouveau coronavirus ne va nulle part de si tôt, alors autant faire le plein maintenant.

Le désinfectant pour les mains Suave à base d'alcool tue 99,9% des germes 10 oz, paquet de 6 26,94 $ pour 6 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Wish Hand Sanitizer 2oz format de poche 36 unités par pot Fishbowl 58,00 $ pour 36 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

De plus, des bouteilles de 4 onces de désinfectant pour les mains Medex sont en stock et les emballages de 12 sont à 39,99 $ en ce moment. Ce désinfectant pour les mains a la même formulation que Purell, avec un mélange d’alcool éthylique à 70%. Il provient également d’une marque de confiance qui est vendue dans des magasins comme Costco, 7-Eleven, CVS et Whole Foods, vous savez donc que vous n’avez pas à vous soucier de sa sécurité et de son efficacité.

Medex Hand Sanitizer 70% + Alcohol, Tue 99,99% 39,99 $ pour 12 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Enfin, des bouteilles de 8 onces de gel désinfectant pour les mains Natural Concepts sont disponibles à l’achat en paquets de 6 pour 25 $. Ce désinfectant est à 65% d’alcool éthylique, ce qui est encore une fois plus fort que la formulation recommandée pour tuer les bactéries et les virus, y compris les coronavirus. Cette marque est un best-seller qui est en rupture de stock depuis un certain temps maintenant, mais ils sont sur le chemin du retour selon la page Amazon, alors commandez maintenant tant que vous le pouvez.

Gel désinfectant pour les mains Natural Concepts, alcool éthylique à 65% avec vitamine E, valeur familiale 6 paquets de 8… 25,00 $ pour 6 bouteilles

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

