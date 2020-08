Fernando Gonzalez a eu l’une des courses les plus mémorables de sa carrière aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Le futur finaliste de l’Open d’Australie a remporté deux médailles avec son coéquipier Nicolas Massu et a fait du Chili le premier pays du tennis pendant au moins un week-end.

Le samedi 21 août, Gonzalez est resté sur le terrain plus de sept heures, le deuxième match durant bien jusqu’au dimanche matin! Premièrement, Fernando a battu Taylor Dent 6-4, 2-6, 16-14 en trois heures et 25 minutes pour remporter la médaille de bronze en simple, la toute première pour le Chili.

Gonzalez a perdu une balle de match au retour dans le neuvième match du décideur et a servi pour le triomphe dans le suivant, seulement pour subir une pause et se mettre en position de servir pour rester dans le match neuf fois!

L’Américain a également eu ses chances, gaspillant deux balles de match tout en menant 14-13 et perdant la concentration après cela pour donner à Gonzalez une pause à 14-14, le Chilien scellant l’accord avec une prise dans le match 30. Comme si ce n’était pas le cas. Assez, Fernando est revenu sur le court après un peu de repos pour participer à la finale du double avec Nicolas Massu contre Nicolas Kiefer et Rainer Schuettler d’Allemagne.

Les Chiliens se sont imposés 6-2, 4-6, 3-6, 7-6 (7), 6-4 dans l’un des matchs de double les plus fous du siècle, sauvant quatre balles de match au quatrième set tie break pour amener le premier Médaille d’or olympique pour leur pays! La rencontre s’est terminée à 02h39 dimanche, et c’était celle à regarder, avec un esprit de combat fantastique qui a maintenu les Chiliens en vie malgré leur 6-2 dans ce tie-break.

Fernando et Nicolas ont remporté six des sept points suivants pour voler le disjoncteur lorsque Gonzalez a renvoyé un vainqueur du service, envoyant le match dans un décideur. Portés par cet énorme coup de pouce, les Chiliens se sont cassés dès le premier match avant que Schuettler et Kiefer ne se replient immédiatement pour prendre une avance de 2-1.

Les Allemands étaient à nouveau très près de franchir la ligne d’arrivée, cassant dans le quatrième match pour prendre une avance de 3-1 avant de perdre les trois matchs suivants et de se retrouver 4-3.

Nicolas Massu et Fernando Gonzalez étaient les joueurs à battre à Athènes en 2004.

Pourtant, ils ont continué à revenir, tout comme leur équipe de football tout au long de l’histoire, brisant à nouveau l’équipe chilienne dans le huitième match pour égaliser le score à 4-4, mettant en place une autre clôture divertissante.

Néanmoins, Fernando et Nicolas ont fait le pas crucial dans le neuvième match, prenant une avance de 5-4 et commençant une grande fête lorsque Fernando a frappé ce service historique non retourné dans le dixième match qui a mis le rideau sur cet affrontement extraordinaire.

C’était le seul titre ATP en double pour Nicolas Massu dans une carrière, mais certainement celui qu’il voulait gagner le plus, n’ayant pas trop de temps pour le célébrer puisqu’il devait jouer dans le match pour la médaille d’or en simple masculin contre Mardy Fish une quinzaine de jours. Des heures après.

Tout comme tout le week-end de tennis à Athènes, il a dû se transformer en un affrontement marathon avec le Chilien marquant un triomphe 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 en quatre heures et quatre minutes pour embrasser la deuxième médaille d’or olympique pour son pays en moins d’une journée et quitter l’épreuve avec deux médailles.

Avant les Jeux Olympiques d’Athènes, Massu n’a pas réussi à gagner un match sur des terrains durs en 2004, seulement pour livrer six de ceux en Grèce, y compris celui du n ° mondial. 4 Carlos Moya, refusant de se rendre en finale pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Ce n’était pas le meilleur match que nous pouvions obtenir, parsemé d’erreurs, de doubles fautes et de pauses de services, le Chilien devant endurer des problèmes physiques, se tordant la jambe dans le deuxième set et passant le reste du match à s’accroupir ou à s’étirer, prendre de précieuses secondes entre les points pour récupérer de l’énergie.

Massu s’est cassé au début du dernier set avant que Fish ne le retire immédiatement, pour subir une autre pause dans le cinquième match qui s’est avéré être le moment charnière de tout l’affrontement. Nicolas a bien servi dans les matchs restants et a scellé l’accord avec un vainqueur du service dans le dixième match, tout comme lui et Gonzalez l’ont fait lors de la finale du double, tombant incrédule après ce qui avait été son week-end le plus difficile mais aussi le plus glorieux de sa carrière.