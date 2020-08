Après des mois d’anticipation, Instagram a lancé son court métrage vidéo Reels sur la scène mondiale. Voici quatre choses que les spécialistes du marketing doivent savoir – y compris les marques qui réussissent déjà bien sur Reels et pourquoi le timing pourrait être parfait pour Instagram.

Le monde des médias sociaux est en effervescence avec la nouvelle que Reels, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’éditer et de publier de courtes vidéos mises en musique sur Instagram, a été lancée mercredi aux États-Unis et dans plus de 50 autres pays.

Reels a été lancé pour la première fois en novembre de l’année dernière au Brésil, où il est connu sous le nom de Cenas. Instagram a utilisé les commentaires des utilisateurs brésiliens pour peaufiner et améliorer la fonctionnalité avant de la déployer plus largement: les bobines ont été lancées en France et en Allemagne le 24 juin, en Inde le 8 juillet et ont maintenant été déployées dans plus de 50 pays supplémentaires dans le monde, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.

Appeler Reels similaire à TikTok reviendrait à le sous-estimer: la ressemblance est étrange, même en fonction de l’emplacement du bouton de lecture et du nombre de vues, comme l’a souligné Joanna Stern, chroniqueuse principale en technologie personnelle du Wall Street Journal et rédactrice en chef de la vidéo. Twitter. La plus grande différence entre les deux est que les vidéos Reels sont actuellement limitées à 15 secondes tandis que les vidéos TikTok peuvent durer jusqu’à une minute – et bien sûr, que Reels est natif d’Instagram.

Mais au-delà de ce fait très médiatisé, que devraient savoir les spécialistes du marketing sur Reels, une fonctionnalité qui, selon certains, pourrait faire à TikTok ce qu’Instagram Stories a fait à Snapchat?

1. Instagram a fait des offres lucratives aux influenceurs pour les séduire de TikTok

Instagram a reconnu que Reels aurait besoin de faire sensation avec ses débuts mondiaux, car TikTok est déjà une plate-forme de vidéo courte fermement établie avec des influenceurs qui ont gagné un public viral. Ainsi, il a tenté de séduire bon nombre de ces mêmes créateurs auprès de Reels en leur offrant des offres d’exclusivité lucratives.

Avant le lancement, le Wall Street Journal a rapporté qu’Instagram offrait des incitations financières aux influenceurs de TikTok – certains dans les centaines de milliers de dollars – qui ont promis de publier sur Reels, les paiements les plus élevés allant à ceux qui publient exclusivement sur la plate-forme. Pour ceux qui ne souhaitaient pas publier exclusivement sur Reels, Instagram leur avait demandé de publier leurs vidéos sur Reels avant TikTok. Il aurait également proposé de couvrir les coûts de production des vidéos des créateurs.

Bien que les créateurs de TikTok aient été empêchés de révéler les détails de ces accords par des accords de non-divulgation, lors du lancement de Reels, il était évident qu’Instagram avait réussi à sécuriser certains grands noms, dont Selena Gomez, dont les débuts Reel sur Instagram auraient dépassé les neuf millions de vues en deux heures. Miley Cyrus a également publié un teaser pour son nouveau single «comeback» Midnight Sky exclusivement sur Reels, le rendant ainsi disponible pour les créateurs de Reels pour une utilisation dans les vidéos.

Les influenceurs de grands noms ne peuvent à eux seuls mener Reels au succès si les utilisateurs ne sont pas intéressés, mais ils aident énormément à générer du buzz sur la plate-forme et à encourager les utilisateurs à regarder des vidéos et à l’essayer. De nombreux créateurs américains de TikTok sont également effrayés par la possibilité d’une interdiction dans leur pays (et en Inde, l’application a déjà été interdite) et pourraient chercher à couvrir leurs paris avec Reels – plus à ce sujet au point quatre.

2. Un certain nombre de marques connaissent déjà le succès sur Reels

Les marques n’ont pas perdu de temps à s’impliquer dans Reels, en particulier dans les régions où Reels est déjà disponible depuis plusieurs semaines ou mois. Louis Vuitton, par exemple, a créé de courtes vidéos qui font la promotion de ses nouvelles collections, mettant en vedette des prises de vue glamour au ralenti qui sont en accord avec l’image haut de gamme de la marque. Selon Later.com, ses vidéos ont été vues en moyenne cinq millions de fois chacune.

Sephora France a expérimenté une gamme de concepts amusants pour ses vidéos, comme celui qui montre des mains en train de cueillir ses produits de beauté directement sur l’écran, et celui qui présente une gamme de différentes «humeurs» de rouge à lèvres. Tout comme sur TikTok, la marque a une impression informelle et irrévérencieuse de son contenu sur Reels.

Red Bull France, qui est notoire (en tant que marque mondiale) pour son contenu vidéo à indice d’octane élevé, n’a pas non plus tardé à publier certaines de ses vidéos de cascades sur Instagram Reels – comme une vidéo du point de vue d’un cycliste de motocross descendre une colline à grande vitesse qui a gagné plus de deux millions de vues.

Trois caractéristiques de la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux de Red Bull

Pour les marques qui créent déjà du contenu vidéo, en particulier du contenu vidéo court, il y a très peu à perdre en publiant des vidéos sur Reels. Certains peuvent choisir d’attendre et de voir quel type de culture de contenu se développe sur Instagram avant de s’établir – après tout, alors que Reels est un double de TikTok, l’audience et le contenu sur Instagram sont très différents de TikTok – tandis que d’autres peuvent franchir le pas. loin et commencez à expérimenter.

Le lancement de Reels pourrait également encourager les marques qui ont une forte audience sur Instagram, mais qui n’ont jamais utilisé TikTok, à commencer à créer du contenu vidéo court – l’avantage étant qu’elles n’ont pas à créer leur base d’abonnés à partir de zéro sur une nouvelle plate-forme. . Bien qu’ils aient toujours besoin d’une stratégie cohérente derrière les vidéos qu’ils produisent, YouTube testant également de courtes vidéos de 15 secondes sur mobile, il semble de plus en plus que la vidéo courte deviendra un pilier du contenu des médias sociaux – le moment est donc venu pour y faire face.

3. Instagram adopte une approche «centrée sur le créateur» pour promouvoir Reels, ce qui permet une découverte organique

L’algorithme de TikTok est l’un des plus grands secrets de son succès. L’onglet «Pour vous» de TikTok organise avec soin le contenu le plus pertinent pour que les utilisateurs puissent en profiter en fonction d’un large éventail de signaux, et la nature addictive de ce flux est l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs de TikTok passent autant de temps sur l’application.

Cela donne également une facturation égale aux créateurs, quels que soient leurs abonnés (TikTok a déclaré publiquement que la taille des abonnés d’un créateur n’affectait pas la probabilité qu’une vidéo soit présentée dans For You), ce qui signifie qu’un utilisateur inconnu a tout aussi beaucoup de chances de devenir viral en tant qu’influenceur majeur. Cela encourage les gens à continuer à créer du contenu et a permis au contenu de TikTok de se sentir frais et varié au lieu d’être dominé par quelques grands noms.

Instagram semble essayer d’imiter cette stratégie dans une certaine mesure. Alors que les bobines des créateurs apparaîtront toujours dans les flux de leurs abonnés, une sélection rotative de vidéos sera également présentée en haut de l’onglet Explorer: certaines déterminées par un algorithme basé sur ce que vous avez aimé et regardé, et d’autres à la main. – choisi par une équipe Instagram. Instagram espère clairement que cela incitera de nouveaux utilisateurs à créer des Reels et à émuler la découverte organique de superbes vidéos qui ont fait de TikTok un tel succès.

Vishal Shah, chef de produit d’Instagram, a déclaré au Wall Street Journal qu’Instagram adoptait une «approche de classement centrée sur le créateur [with Reels] j’espère que cela permettra aux gens d’être découverts et de gagner un public. » De même, le directeur produit de Reels, Robby Stein, a déclaré à Forbes dans une interview: «Notre espoir avec Reels est que nous allons inspirer toute une génération de créateurs à découvrir. Nous considérons Reels comme un élément important du prochain chapitre du divertissement sur Instagram. »

Instagram est peut-être prêt à dépenser beaucoup pour les influenceurs TikTok, mais il espère également clairement cultiver son propre cadre de créateurs « locaux », unique à Instagram.

4. Le moment choisi pour l’interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis pourrait s’avérer très fortuit pour Instagram

Bien que la société mère d’Instagram Facebook insiste sur le fait que le moment du lancement mondial de Reels est une coïncidence, il se trouve qu’il se déroule à un moment très incertain pour TikTok.

Le président américain Donald Trump a menacé d’interdire TikTok au milieu de la détérioration des relations américano-chinoises, et des rumeurs circulent sur un éventuel rachat par Microsoft qui verrait la branche américaine de l’activité de TikTok – ainsi que d’autres armes comme le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. – géré par une société américaine. Bien que cela puisse signifier un salaire majeur pour TikTok, sa rupture (bien que préférentielle à une interdiction pure et simple) serait en fin de compte préjudiciable à la dynamique croissante de l’application.

Par exemple, bien que Microsoft ait laissé entendre qu’il exécuterait TikTok de manière très pratique, TikTok pourrait être réticent à laisser une autre société de technologie prendre le contrôle de son algorithme prisé – ce qui signifierait que Microsoft devrait remplacer sa propre version potentiellement inférieure. .

Alors que l’issue des pourparlers est encore très incertaine – plus récemment, les négociations ont été interrompues après que Donald Trump a fait connaître publiquement son opposition à l’accord – les influenceurs seraient secoués, de nombreux créateurs et agences d’influence envisageant de migrer vers Bobines (ou du moins établir une présence là-bas) au cas où TikTok ne serait plus autorisé à opérer aux États-Unis.

L’impact de cela est déjà visible en Inde, où TikTok a été interdit le 29 juin, laissant les influenceurs qui avaient construit des carrières autour de l’application sous le choc. Mais sans fin à l’interdiction en vue, ils ont été contraints de s’adapter; selon une étude de l’agence indienne de marketing d’influence Influencer.in, 55% des influenceurs en Inde disent qu’ils seront actifs sur Instagram après l’interdiction de TikTok, tandis que 20% prévoient de passer à YouTube.

Les influenceurs américains ont la chance d’avoir été avertis d’une interdiction potentielle, ce qui leur permet de créer de manière préventive des présences sur d’autres plates-formes – tout cela au profit d’Instagram. Même si TikTok survit indemne, la confusion et l’incertitude ont donné une chance à son rival Reels, ce qui pourrait bien signifier que TikTok doit intensifier son jeu – et son attrait pour les créateurs et les utilisateurs – afin de rivaliser.