Les choses continuent d’avancer. Certains États contrôlent la pandémie, c’est le cas de Campeche, qui est devenue cette semaine la première entité à changer le feu épidémiologique en jaune, alors que la plupart de notre pays est en orange, se préparant pour la prochaine étape.

Ces progrès ont permis la réactivation de plus d’activités: à Mexico, il y a quelques jours, il a annoncé la réouverture des centres d’enregistrement (ainsi que des modules pour effectuer les procédures de véhicules en face à face), et avec cela, il rejoint le reste des États qui composent la Commission Environnement de la Mégalopole (CDMX, EdoMex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala et Querétaro) qui, il y a quelques semaines, a relancé son programme de vérification.

De cette manière, pendant les mois d’août et de septembre, ils doivent effectuer le test d’émissions, par le biais d’un rendez-vous qui peut être demandé aux pages d’état, les voitures avec gommage rose et plaques se terminant le 7 ou 8, en septembre et octobre; les rouges avec plaque conclue le 3 ou 4, en octobre et novembre; les vertes, avec des feuilles se terminant par 1 et 2, et en novembre et décembre les bleues avec des feuilles se terminant par 9 ou 0.

Si vous devez prendre votre voiture pour être vérifiée et que pour une raison quelconque vous avez oublié de vous présenter ou si vous la laissez pour la dernière minute et que vous n’arrivez pas à un rendez-vous pour effectuer l’inspection, nous vous disons ici ce que vous devez faire.

Annuler ou reporter

Ne le laissez pas passer. Il est recommandé de ne pas manquer votre rendez-vous, car à mesure que la fin de la période approche pour chaque nombre de plaques, la disponibilité des places s’épuise rapidement, de plus, pendant la pandémie moins de rendez-vous sont prévus pour éviter les foules.

Appelle. Si pour une situation quelconque vous ne pouvez pas vous présenter au centre de vérification pour passer le test, contactez le centre de rendez-vous de l’entité où vous prévoyez de prendre votre voiture ou directement au centre de vérification pour annuler ou reporter.

Fournit. Ils vous demanderont le nom, la date, l’heure ou le numéro de folio du rendez-vous, qu’ils ont envoyé à l’email que vous avez donné lors de votre première demande de place.

Reagenda. En général, vous ne pouvez planifier un rendez-vous que dans la semaine en cours. Il est recommandé, lorsque vous appelez, de demander à déplacer la date du test sur les prochains jours disponibles.

Annuler. Si vous ne pouvez pas vérifier lorsque vous avez demandé, demandez l’annulation afin que d’autres personnes puissent profiter du lieu. Dans la mesure du possible, demandez un nouveau rendez-vous avant la fin de la période établie pour votre voiture selon le calendrier d’inspection des émissions.

Prenez le en compte

Vous devez prendre rendez-vous car ils ne vous assisteront pas sans lui.

N’oubliez pas que si vous laissez passer le temps et prenez rendez-vous en dehors de la période établie pour votre voiture, vous devrez payer l’amende pour vérification intempestive fixée par l’entité où vous effectuerez la procédure.

N’oubliez pas que si vous avez réussi à vérifier au cours des trois premiers mois de cette année, il ne vous sera plus nécessaire de refaire le processus, sauf pour les voitures immatriculées à Hidalgo et Tlaxcala où le programme de vérification n’a pas été suspendu en raison de la pandémie.

Parmi les entités qui composent le CAMe, seul dans l’État du Mexique, le calendrier de vérification des véhicules est différent, car à partir du 27 juillet dernier, avec le redémarrage des fonctions des verificentros, les voitures avec terminaison 7 ou 8 ont 30 jours naturel pour effectuer la procédure; ceux de résiliation 3 ou 4, 60 jours; ceux terminés en 1 ou 2, 90 jours et enfin, ceux de résiliation 9 ou 0, 120 jours calendaires.